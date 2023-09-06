https://ukraina.ru/20230906/1049194791.html

"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТО

"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТО - 06.09.2023 Украина.ру

"Третья мировая уже началась": секретарь СНБО Украины снова попросился в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности заявил, что, по его мнению, Третья мировая война уже началась

2023-09-06T09:15

2023-09-06T09:15

2023-09-06T09:16

третья мировая война

снбо

алексей данилов

новости

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg

"Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что Третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее", - сказал Данилов.По его словам, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что это не последний конфликт в мире. Данилов полагает, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком, он предупреждал, что Третья мировая все ближе.

https://ukraina.ru/20230808/1048569904.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

третья мировая война, снбо, алексей данилов, новости, нато