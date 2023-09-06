https://ukraina.ru/20230906/1049194674.html

"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газ

"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газ - 06.09.2023 Украина.ру

"Нас хотели обмануть". Молдавия "простила" себе долг за российский газ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что никакого долга за потреблённый российский газ у Кишинёва нет. Это заявление было сделано по итогам аудита, который по заказу молдавских властей провели две компании — британская Forensic Risk Alliance & Co и норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS

2023-09-06T09:35

2023-09-06T09:35

2023-09-06T10:48

эксклюзив

зарубежье

молдавия

россия

газпром

газ

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Напомним, проблема долга Молдавии за потреблённый российский газ всплыла в 2021 году, когда пришло время заключать новый контракт между «Газпромом» и молдавским правительством. Российская компания заявила о наличии задолженности, которая составляла более $ 700 млн. Молдавская сторона на тот момент выплатить долг не смогла, поэтому стороны договорились о том, что он будет выплачен позднее, после проведения независимого аудита. Причём сам Кишинёв неоднократно жаловался на то, что он не успевает провести аудит в означенные договором временные рамки, прося отсрочки. Молдавские власти предварительно оценивали свою задолженность в $ 590 млн, о чём было заявлено в 2022 году.Однако теперь молдавские власти вообще отрицают наличие долга как такового. Майя Санду заявила, что российская сторона хотела обмануть Кишинёв, втянув его в «газовую аферу».Ранее, осенью 2022 года, «Газпром» уже сократил суточную подачу газа Молдавии. С тех пор весь приобретаемый у России газ она перенаправляет в Приднестровье, в обмен получая электричество, вырабатываемое находящейся там Молдавской ГРЭС. При этом в Кишинёве заявляют, что до конца текущего года Молдавия газом обеспечена — он содержится в украинских и румынских хранилищах, и задачей, которую необходимо решить, является поиск «голубого топлива» на первый квартал 2024 года. Как заявил глава молдавской государственной компании «Энергоком» Виктор Бынзарь, в качестве поставщиков рассматриваются компании из ряда европейских стран, а также с Украины.Достаточно очевидно, что газ, который они продадут Кишинёву, будет иметь российское происхождение и стоить будет существенно дороже, чем тот, который можно было приобрести непосредственно у Москвы. Однако Молдавия в плане энергообеспечения явно вознамерилась брать пример с Украины.В этом плане также следует отметить передачу Кишинёвом своей газотранспортной системы в аренду румынскому оператору «Вестмолдтрансгаз». Необходимо отметить, что одним из основных акционеров молдавской ГТС являлся «Газпром». Теперь же, под предлогом выполнения норм Третьего энергопакета ЕС, согласно которым производитель и поставщик должны представлять не зависящие друг от друга компании, молдавское правительство передало чужую собственность румынскому концерну, который также управляет газотранспортной системой самой Румынии. Эксперты связывают произошедшее опять же с нежеланием Кишинёва выплачивать долг за российский газ. Так или иначе, это, разумеется, очередной враждебный шаг в отношении «Газпрома» и российских интересов.Молдавия не хочет, да и не может выплатить $ 700 млн — и это если не учитывать задолженность, которая числится за Приднестровьем (речь идёт примерно о $ 10 млрд), так как с юридической точки зрения поставляемый Приднестровью газ должна была оплачивать именно Молдавия. Из сложившейся ситуации Кишинёв решил выйти по украинскому сценарию — просто отказавшись платить.При этом Санду и её приближённые понимают, что Россия, скорее всего, не сможет просто перекрыть Молдавии газ, так как в этом случае его автоматически лишится Приднестровье. Да, президент ПМР Вадим Красносельский на днях заявил, что республика может получать газ напрямую по некоему маршруту, расположение которого он не стал конкретизировать, сказав лишь, что этот маршрут идёт «минуя Украину». Однако законы географии неумолимы — Приднестровье может получать газ только с территории Молдавии или с территории Украины, и никаких других вариантов тут нет. Да, если Кишинёв не будет поставлять газ на левый берег Днестра, то он не получит вырабатываемого в Приднестровье электричества, от которого Молдавия зависит в огромной степени. Но сама ПМР, которая и так находится в блокаде, пострадает в любом случае. Более того, она может стать объектом агрессии со стороны ВСУ, которые уже давно демонстрируют военную активность на данном направлении. Уничтожение Приднестровья по предварительному сговору с Кишинёвом способно в существенной мере компенсировать Киеву имиджевые потери, связанные с явно идущим не по плану наступлением в Запорожье.Согласно одному из высказанных экспертами мнений, России в связи со сложившейся ситуацией нужно обратиться в международный арбитраж. Однако все помнят, чем закончилась предыдущая подобная попытка Москвы, связанная с желанием получить задолженность с Украины. Кстати, одна из компаний-аудиторов, при помощи которой Молдавия решила простить себе свой долг перед Россией, норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS, как раз помогала украинскому «Нафтогазу» в его споре с «Газпромом».Так или иначе, Молдавия считает, что она может себе позволить просто не платить, и всё. Логично предположить, что российская сторона продолжит сокращать объёмы поставляемого Кишинёву газа, что, в свою очередь, может привести к снижению поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра. Однако вся политика Майи Санду это прежде всего «назло маме отморожу уши», причём в современной Молдавии этот синдром выражен немногим меньше, чем на Украине — разве что боевых действий (пока) нет. Страна находится в тяжелейшем экономическом положении. В прошлом году её жители платили за газ едва ли не больше всех в Европе. В Молдавии практически полностью отсутствуют собственные энергетические мощности. Помимо проблем с энергетикой, под угрозой находится и сельское хозяйство. Аграрии разоряются — в отличие от стран ЕС, Кишинёву не позволили запретить импорт дешёвого украинского зерна. Кризис в экономике не прекращается уже много лет, однако Санду чувствует себя относительно спокойно — вся оппозиция уничтожена, а США и ЕС продолжают её поддерживать.В такой ситуации Санду считает, что она может позволить себе игры вокруг дефицитных энергоресурсов. То, что этого не может себе позволить стремительно нищающая Молдавия, её действующего президента волнует явно не в первую очередь.

https://ukraina.ru/20230823/1048876205.html

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эксклюзив, зарубежье, молдавия, россия, газпром, газ