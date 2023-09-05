https://ukraina.ru/20230905/1049184292.html

Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском

Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском - 05.09.2023 Украина.ру

Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском

Президент Украины утверждает, что он поехал туда, чтобы наградить бойцов ВСУ

2023-09-05T15:59

2023-09-05T15:59

2023-09-05T15:59

новости

владимир зеленский

артемовск

всу

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Владимир Зеленский заявил о том, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении. Об этом он сообщил 5 сентября в своем телеграм-канале.По его словам, он вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским пообщался с командирами 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад и наградил военнослужащих."Наши воины на Бахмутском (Артемовском) направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи!", - отметил Зеленский, поблагодарив "каждого, кто дерется ради государства".Российские войска освободили Артемовск 20 мая 2023 года, после тяжелых многомесячных боев. Позже генерал ВСУ Александр Сирский сказал, что для него возвращение контроля над городом является вопросом чести.

https://ukraina.ru/20230904/1049140650.html

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новости, владимир зеленский, артемовск, всу