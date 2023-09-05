Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском - 05.09.2023 Украина.ру
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Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском
Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском - 05.09.2023 Украина.ру
Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском
Президент Украины утверждает, что он поехал туда, чтобы наградить бойцов ВСУ
2023-09-05T15:59
2023-09-05T15:59
новости
владимир зеленский
артемовск
всу
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Владимир Зеленский заявил о том, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении. Об этом он сообщил 5 сентября в своем телеграм-канале.По его словам, он вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским пообщался с командирами 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад и наградил военнослужащих."Наши воины на Бахмутском (Артемовском) направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи!", - отметил Зеленский, поблагодарив "каждого, кто дерется ради государства".Российские войска освободили Артемовск 20 мая 2023 года, после тяжелых многомесячных боев. Позже генерал ВСУ Александр Сирский сказал, что для него возвращение контроля над городом является вопросом чести.
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новости, владимир зеленский, артемовск, всу
Новости, Владимир Зеленский, Артемовск, ВСУ

Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском

15:59 05.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины утверждает, что он поехал туда, чтобы наградить бойцов ВСУ
Владимир Зеленский заявил о том, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении. Об этом он сообщил 5 сентября в своем телеграм-канале.
По его словам, он вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским пообщался с командирами 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад и наградил военнослужащих.
"Наши воины на Бахмутском (Артемовском) направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи!", - отметил Зеленский, поблагодарив "каждого, кто дерется ради государства".
Российские войска освободили Артемовск 20 мая 2023 года, после тяжелых многомесячных боев. Позже генерал ВСУ Александр Сирский сказал, что для него возвращение контроля над городом является вопросом чести.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Вчера, 10:19
Киев выделил более 63 миллионов гривен на ремонт дороги на АртемовскНа сайте госзакупок Prozorro появились тендеры на ремонт трассы "Константиновка - Артемовск", от которой линия фронта находится в 20 километрах. Информация об этом появилась на сайте Prozorro
 
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