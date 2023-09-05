Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст - 05.09.2023 Украина.ру
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Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст
Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст - 05.09.2023 Украина.ру
Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст
Поставки планирующихся к списанию в Бельгии истребителей F-16 Украине невозможны, так как машины изношены и создадут угрозу жизни пилотов. Таким мнением поделился 5 сентября начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк, передает De Standaard
2023-09-05T15:38
2023-09-05T15:38
f-16
бельгия
зарубежье
истребители
новости
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"Дело не в том, что мы не хотим этого делать, но когда наши самолеты отправляются на пенсию, они изношены. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция просто износилась. Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - сказал бельгийский генерал.Он добавил, что Бельгия "уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медикаменты".По его словам, "аргумент о том, что сами украинцы вряд ли будут придерживаться строгих правил относительно максимального количества летных часов, не выдерживает критики"."Это та же самая аргументация, что и для лекарств с почти истекшим сроком годности. Вы все еще отправляете их в Африку? Если вы отправите на Украину самолет, который уже небезопасен и у которого, как вы знаете, есть трещины в корпусе, вы рискуете поставить под угрозу жизнь пилота", - пояснил он.Ранее Бельгия подтвердила готовность обучать украинских пилотов для работы на F-16, но поставки самих машин исключила.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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f-16, бельгия, зарубежье, истребители, новости
F-16, Бельгия, Зарубежье, истребители, Новости

Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст

15:38 05.09.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Поставки планирующихся к списанию в Бельгии истребителей F-16 Украине невозможны, так как машины изношены и создадут угрозу жизни пилотов. Таким мнением поделился 5 сентября начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк, передает De Standaard
"Дело не в том, что мы не хотим этого делать, но когда наши самолеты отправляются на пенсию, они изношены. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция просто износилась. Нельзя отправлять на Украину самолеты, которые вы сами уже не будете использовать", - сказал бельгийский генерал.
Он добавил, что Бельгия "уже отправила на Украину автоматическое оружие, бронемашины Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медикаменты".
"Однако это не означает, что мы вскоре сможем отправить на Украину старые F-16, как только нам будут поставлены первые F-35", - подчеркнул генерал.
По его словам, "аргумент о том, что сами украинцы вряд ли будут придерживаться строгих правил относительно максимального количества летных часов, не выдерживает критики".
"Это та же самая аргументация, что и для лекарств с почти истекшим сроком годности. Вы все еще отправляете их в Африку? Если вы отправите на Украину самолет, который уже небезопасен и у которого, как вы знаете, есть трещины в корпусе, вы рискуете поставить под угрозу жизнь пилота", - пояснил он.
Ранее Бельгия подтвердила готовность обучать украинских пилотов для работы на F-16, но поставки самих машин исключила.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
10:24
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