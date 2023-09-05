https://ukraina.ru/20230905/1049178997.html

Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн

Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн - 05.09.2023 Украина.ру

Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн

Изготовить БПЛА обязалась компания "Украинская авиационная система", принадлежавшая жене бывшего депутата Верховной Рады, фигуранта громкого "янтарного дела"

2023-09-05T14:24

2023-09-05T14:24

2023-09-05T14:24

новости

минобороны украины

беспилотники

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Минобороны Украины потратило 650 млн грн на беспилотники, которые не работают. Об этом говорится в расследовании, которые провели украинские СМИ.В декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 млн грн, в рамках которого предусматривалась закупка 55 беспилотных авиационных комплексов "HAWK". Беспилотники должна была изготовить в середине августа ООО "Украинская авиационная система", которая принадлежит в том числе жене бывшего депутата Борислава Розенблата.Для производства БПЛА фирме был переведен аванс в размере 650 млн грн.В соответствии с условиями контракта, "Украинская авиационная система" должна была сдать заказчику все 55 комплексов до 15 августа, но в итоге сдала только один."За месяц до сдачи контракта производитель организовал обучение для пилотов. Военные рассказали журналистам, что три четверти попыток полетать не удались вообще, а нормально запустить беспилотник получилось лишь в конце. Фрагмент неудачных попыток сняли на видео", - пересказывает историю создания беспилотников информационное агентство УНИАН в статье, опубликованной 5 сентября.За запусками БПЛА наблюдал сам Розенблат. Проблемы в работе беспилотников он объяснил тем, что в испытаниях были задействованы "учебные борта" и уверял, что к моменту завершения учений и передачи заказа все недостатки будут исправлены.Тем не менее, на 14 августа были готовы только четыре из 55 заказанных БПЛА. При этом из четырех дронов во время тестового полета более или менее удачно выполнил полет только один из них. Комиссия министерства обороны отказалась принимать беспилотники.При этом ВСУ уже использовали партию беспилотников, которые компания УАС ранее разрабатывала в кооперации с иностранными партнерами. Допуск к эксплуатации в ВСУ HAWK был предоставлен еще в 2017 году тогдашним министром обороны Степаном Полтораком.В министерстве обороны Украины заявили. Что подписали контракт на поставку тех же беспилотников, что и раньше, только с улучшенными характеристиками: с увеличенной дальностью, временем полета и камерой. При этом стоимость новых беспилотников фактически удвоилась.Будучи депутатом в Раде, Розенблат активно занимался законами, связанными с добычей и оборотом янтаря. В 2017 году генеральная прокуратура Украины потребовала лишить его депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности по подозрению в злоупотреблении властью и взяточничестве.

https://ukraina.ru/20230905/1049172549.html

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новости, минобороны украины, беспилотники