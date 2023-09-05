Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
© Пресс-служба Минобороны РФ
Украинские потери с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. Такое заявление 5 сентября в ходе тематического селекторного совещания сделал министр обороны России Сергей Шойгу
При этом, констатировал он, ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений, а провал наступления прикрывают, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.
Только за последний месяц, отметил Шойгу, ВС РФ сбили более тысячи украинских БПЛА и снарядов, причем среди них были в том числе 159 боеприпасов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет.
Также в ходе селекторного совещания министр обороны РФ отметил, что в настоящее время наиболее напряженная обстановка на Запорожском направлении, так как противник ввел в бои бригады из стратегического резерва, прошедшие подготовку под руководством западных инструкторов.
Однако, отметил Шойгу, этим украинским подразделениям нанесен значительный ущерб.
11:35Западная техника слишком тяжелая для сезона осенних дождей - украинский полковникВСУ стоит поторопиться с решением своих фронтовых задач, так как в осенний сезон дождей тяжелая западная техника будет маломобильна в грязи. Об этом 5 сентября в интервью изданию OBOZREVATEL сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Петр Черник