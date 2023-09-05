https://ukraina.ru/20230905/1049174972.html

Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления - 05.09.2023 Украина.ру

Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

Украинские потери с начала контрнаступления превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. Такое заявление 5 сентября в ходе тематического селекторного совещания сделал министр обороны России Сергей Шойгу

2023-09-05T12:29

2023-09-05T12:29

2023-09-05T12:29

новости

сергей шойгу

потери

всу

контрнаступление

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При этом, констатировал он, ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений, а провал наступления прикрывают, атакуя гражданские объекты и выдавая теракты за военные победы.Только за последний месяц, отметил Шойгу, ВС РФ сбили более тысячи украинских БПЛА и снарядов, причем среди них были в том числе 159 боеприпасов РСЗО HIMARS и 13 крылатых ракет.Также в ходе селекторного совещания министр обороны РФ отметил, что в настоящее время наиболее напряженная обстановка на Запорожском направлении, так как противник ввел в бои бригады из стратегического резерва, прошедшие подготовку под руководством западных инструкторов. Однако, отметил Шойгу, этим украинским подразделениям нанесен значительный ущерб.

https://ukraina.ru/20230905/1049173702.html

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новости, сергей шойгу, потери, всу, контрнаступление