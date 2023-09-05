https://ukraina.ru/20230905/1049174148.html

За попытку присоединиться к ВСУ: ФСБ задержала жителя Кубани

За попытку присоединиться к ВСУ: ФСБ задержала жителя Кубани - 05.09.2023 Украина.ру

За попытку присоединиться к ВСУ: ФСБ задержала жителя Кубани

ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Краснодарского края при попытке выезда из страны с целью присоединиться к украинской армии. Сообщение об этом 5 сентября обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы

2023-09-05T12:13

2023-09-05T12:13

2023-09-05T12:18

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Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена в форме перехода на сторону противника".В последние месяцы ФСБ регулярно сообщает о задержании на территории России агентов киевского режима. Так, 29 августа, был арестован житель Калужской области, который собирался совершить в России теракт, а потом выехать на Украину, чтобы воевать в составе запрещенного "Азова"*.В тот же день в Омской области задержали 21-летнего омича, которого обвиняют в умышленном поджоге релейного шкафа на перегоне железнодорожных путей по заданию СБУ. Известно, что задания злоумышленник получал от украинского куратора в мессенджере.В последний день августа ведомство сообщило о поимке в Навельском районе Брянской области диверсионной группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины. По информации следствия, диверсанты проникли в Россию с целью устроить "серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры".Двое боевиков были ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.В понедельник, 4 сентября, ФСБ проинформировала о поимке сообщника украинских диверсантов, собравшего и передавшего им несколько бомб для терактов в Запорожской области.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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новости, фсб, задержание, краснодарский край, всу, госизмена