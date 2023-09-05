https://ukraina.ru/20230905/1049170268.html

Купянск в прямой видимости. Что происходит в зоне боевых действий на Запорожском направлении

Купянск в прямой видимости. Что происходит в зоне боевых действий на Запорожском направлении - 05.09.2023 Украина.ру

Купянск в прямой видимости. Что происходит в зоне боевых действий на Запорожском направлении

Стратегическая наступательная операция ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях провалена. За летние месяцы боев противник сумел дойти до узкого участка фронта в полосе обеспечения (предполье) с первым оборонительным рубежом "линии Суровикина"

2023-09-05T10:26

2023-09-05T10:26

2023-09-05T13:11

эксклюзив

алёхин

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Там сейчас идут тяжелые бои. Частям и подразделениям героической 58-й армии Южного военного округа удалось перемолоть большие силы боеспособных бригад, включая стратегические резервы 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ, созданных специально для прорыва фронта, десантные бригады ДШВ ВСУ, назначенные для развития наступления, сейчас брошены в бой для демонстрации хоть какого-то успеха. Времевский выступ на Южнодонецком направлении хоть и срезан, но и там враг не смог развить успех из нескольких взятых сёл.Успешная и устойчивая оборона стала возможной за счет самоотверженности наших солдат и офицеров, своевременному маневру силами и средствами на всем протяжении линии боевого соприкосновения, ошибками ВСУ при планировании операции, которые Запад предписывает устранить до распутицы, сконцентрировав усилия ВСУ на узком участке Ореховского направления.На Купянском направлении ВС России вернули под контроль некоторые села, которые оставили в результате «перегруппировки-2022». Сейчас идут бои в 7 км от Купянска, уничтожаются подходящие резервы врага, наши резервы в бой пока не введены и победные реляции, издаваемые рядом спикеров, оказались излишними.Противник пытался организовать переправу, чтобы каким-то образом укрепить плацдарм на левобережье реки Оскол; вполне возможно, что это был отвлекающий маневр, по всей видимости, не удастся им удержать левобережье, они будут отходить на правый берег реки Оскол. Громыхает там сейчас все: наши наносят удары артиллерией, РСЗО, ударные вертолеты применяем, планирующие бомбы, все удары по скоплению, по передвижению, по фортификационным и оборонительным сооружениям противника.Генерал Сырский, который руководит действиями ВСУ, перебрасывает в этот район свежие резервы из некоторых направлений, в первую очередь из Харькова. Туда направляются и тероборонщики. Очередная волна мобилизации на Украине приобретает тотальный характер. Вылавливают всех. Мужиков в городах, в деревнях и селах остается все меньше и меньше. Юго-восточнее Харькова усиленными темпами продолжается создание эшелонированной обороны. Если еще месяц назад это все выглядело как рытье окопов и кое-где минные поля устанавливали, то теперь туда блоки подвозят, работает не только инженерная военная техника, но и привлекли коммунальщиков со всего города. В военкоматах города Харькова царят панические настроения. Харьковчане практически все уверены в том, что в сентябре будет тотальная мобилизация, во всяком случае, в крупных городах, прежде всего юго-востока Украины.В результате довольно успешных наступательных действий наших войск освобождение Купянска — а также Балаклеи, Изюма, одних из ключевых транспортных узлов — приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении?Еще в начале августа штурмовые отряды группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные позиции на Купянском направлении у населенных пунктов Ольшана, Первомайское (Першотравневое) Харьковской области и Куземовка в ЛНР. В целом же за последние дни продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника. Кроме того, в ходе активной обороны российские войска отразили немало атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского в ЛНР и Синьковки Харьковской области.По официальным данным Минобороны РФ, в августе — начале сентября на Купянском направлении потери противника составили от 50 до 75 военнослужащих за сутки. Уничтожаются опорные пункты, склады с боеприпасами и вооружением, подбито большое количество боевой техники, в том числе иностранного производства.Противник сдаваться не собирается, несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике. У него остаются еще абсолютно нетронутые боеспособные несколько бригад, которые генералы Залужный и Сырский собираются использовать на разных направлениях, в первую очередь в районе Купянска (чтобы залатать бреши в обороне) и на Запорожско-Южнодонбасском участке с целью добиться каких-то результатовОднако говорить о том, что мы начали широкомасштабное наступление в сторону Харькова, пока преждевременно. Речь идет об уверенных попытках продвижения вперед, и первой задачей здесь является освобождение Купянска — важнейшего транспортного и железнодорожного узла, откуда открывается дорога как на Харьков, так и на север Донбасса. Уже и на Западе признали серьезные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Элитное соединение украинской армии, чуть ли ни главный стратегический резерв Киева, полностью вооруженный натовской техникой и подготовленный натовскими же инструкторами, стало быстро разваливаться после появления в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении спецоперации.Не достигнув успеха на фронте, Киев существенно нарастил диверсионную активность в приграничных регионах России (Белгородская, Брянская, Курская области), нередко связанную с заходом на нашу территорию. Под ударом оказываются все приграничные и прифронтовые регионы, здесь враг ведет обстрелы мирного населения. Противник применяет кочующие миномёты, ствольную артиллерию, РСЗО. Атаки дронов-камикадзе, беспилотников самолетного типа, к сожалению, не прекращаются. Наоборот, усиливаются. Высокая концентрация диверсионных отрядов и на Белгородском направлении. Среди объектов диверсионных устремлений противника остается Крым, атаки на Крымский мост и показательные действия противника на западном побережье полуострова Киев умело «продает» Западу как возможность хотя бы медийно отчитаться за провал летнего наступления.Самые разные источники, как наши, так и вражеские, сообщают, что все штурмовые действия российской армии на северо-восточном фронте носят системный характер и укладываются в общую картину подготовки большого наступления, в ходе которого нависнет смертельная угроза сразу нескольким группировкам ВСУ — под Белогоровкой, у Красного Лимана и, наконец, в районе Купянска. Как отмечают наши военкоры, ситуация на всем фронте буквально наэлектризована, кажется, что сигнал в атаку может прийти в любой момент. Но это, конечно, только на поверхностный взгляд, что на самом деле в планах нашего Генштаба, конечно же, мало кто знает. Но мало кто сомневается, что это будет неожиданный и нестандартный ход.Уже видно, что Генштаб ВСУ запаниковал, гоняя резервы с юга на север и наоборот. А тем временем самостийные правдорубы пишут об отчаянном положении дел с «мясом» у Зеленского. Согласно новому варварскому указу, мобилизации подлежат даже «белобилетники» с прогрессирующей болезнью центральной нервной системы, пациенты лiкарень (больниц) для душевнобольных с кратковременными расстройствами психики, «хроники» с заболеваниями крови и кровеносных органов. Вишенкой на торте в этом списке обреченных значатся ВИЧ-инфицированные и больные гепатитом.Как показывают события последних дней на фронте, украинские солдаты, особенно из числа мобилизованных, откровенно не желают воевать. Их насильно гонят в бой, выставляют заградотряды, офицеры стреляют в отступающих. И у какого-нибудь возрастного Мыколы есть два варианта для спасения: либо сдаться в плен, что тоже небезопасно, можно пулю в спину получить от своих или на минах подорваться, либо что-то себе прострелить. В ходе боевых действий, при активном огне с двух сторон — это один из вариантов. И стреляются солдаты ВСУ гораздо чаще, чем об этом сообщается. Жить захочешь, не только себе ногу или руку прострелишь для достоверности.Чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ, украинцы придумывают разные, в том числе хитроумные способы, чтобы не отправиться на передовую. В соцсетях есть целые «методички», чтобы закосить от службы в армии. Уход за бабушками-дедушками, женитьба на многодетной матери-героине, смена внешности с женским макияжем или даже смена пола. Сейчас такие варианты срабатывают все реже, а стать самим военкомами, чтобы призывать других, не у всех получается, да и денег это больших стоит.На фоне откровенных неудач противника на фронте, начался период отставок в главном силовом ведомстве Украины. По мнению авторитетных российских военных экспертов, за неудачное наступление, будет снято немало генералов и полковников. Но зашёл Зеленский, что называется, с козырей. Объявил об отставке министра обороны Резникова. Надо сказать, что Резников никогда не был ключевой фигурой в нынешнем кабинете. При нем выстраивались различные коррупционные схемы, приносившие Резникову и Ко хорошие дивиденды. Министром обороны он был, «удаленным». В том смысле, что военного дела на знал (карьера в советской армии — сержант), в войска не лез и выполнял исключительно представительские функции на переговорах и международных встречах. Поэтому его отправка в отставку никак не повлияет на ход боевых действий. Реальная военная вертикаль управления выстроена напрямую из американского комитета начальников штабов в украинский генштаб, никак не соприкасаясь с Министерством обороны Украины. Последнее только ведает логистикой закупок и поставок в ВСУ вооружений, техники, продовольствия, ГСМ и проч. На этих поставках, по данным, которые были озвучены американским ФБР в одном из внутренних докладов Администрации президента США, Резников «наварил» за два года больше 500 миллионов долларов. Всё это не прошло незамеченным и в украинском медиапространстве, где Резникова называют одним из главных коррупционеров в команде Зеленского. Поэтому «жертва» Резникова — шаг давно подготовленный и просчитанный.На его место прочат еще одну темную лошадку — Умерова. В военном отношении он такой же профан, как Резников, что только подтверждает факт о том, что войну на Украине ведет не сама Украина, а управляющие ВСУ дяди из Вашингтона. Впрочем, это проблема Киева и вряд ли отразится на ситуации на линии боевого соприкосновения. Во всяком случае, противоборствующие стороны хорошо понимают и отчетливо осознают, что первый месяц наступившей осени обещает быть жарким и напряженным.

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