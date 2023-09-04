https://ukraina.ru/20230904/1049157261.html
О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан
О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан - 04.09.2023 Украина.ру
О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T17:05
2023-09-04T17:05
2023-09-04T17:05
иван лизан
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россия
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китай
сочи
турция
эрдоган
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую сделку, а также прокомментировал отставку министра обороны Украины и изменения в украинской системе военкоматов: 00:40 - Какой формат или альтернатива зерновой сделке нас устроит? 08:40 - Посредничество Анкары в урегулировании украинского конфликта; 09:44 - Об отставке с поста министра обороны Украины Алексея Резникова; 12:38 - Об изменении в украинской системе мобилизации; 16:53 - Саммит G20 в Нью-Дели: чего Вашингтон хочет от Пекина? *"Азов", организация признанная в РФ террористической, деятельность запрещена.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иван Лизан, Видео, Россия, Украина, СВО, США, Китай, Сочи, Турция, Эрдоган, зерновая сделка, мобилизация, Резников, военкоматы, G20, саммит