https://ukraina.ru/20230904/1049157261.html

О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан

О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан - 04.09.2023 Украина.ру

О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую Украина.ру, 04.09.2023

2023-09-04T17:05

2023-09-04T17:05

2023-09-04T17:05

иван лизан

видео

россия

украина

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сша

китай

сочи

турция

эрдоган

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую сделку, а также прокомментировал отставку министра обороны Украины и изменения в украинской системе военкоматов: 00:40 - Какой формат или альтернатива зерновой сделке нас устроит? 08:40 - Посредничество Анкары в урегулировании украинского конфликта; 09:44 - Об отставке с поста министра обороны Украины Алексея Резникова; 12:38 - Об изменении в украинской системе мобилизации; 16:53 - Саммит G20 в Нью-Дели: чего Вашингтон хочет от Пекина? *"Азов", организация признанная в РФ террористической, деятельность запрещена.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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