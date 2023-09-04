О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан - 04.09.2023 Украина.ру
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О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан
О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан - 04.09.2023 Украина.ру
О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую Украина.ру, 04.09.2023
2023-09-04T17:05
2023-09-04T17:05
иван лизан
видео
россия
украина
сво
сша
китай
сочи
турция
эрдоган
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую сделку, а также прокомментировал отставку министра обороны Украины и изменения в украинской системе военкоматов: 00:40 - Какой формат или альтернатива зерновой сделке нас устроит? 08:40 - Посредничество Анкары в урегулировании украинского конфликта; 09:44 - Об отставке с поста министра обороны Украины Алексея Резникова; 12:38 - Об изменении в украинской системе мобилизации; 16:53 - Саммит G20 в Нью-Дели: чего Вашингтон хочет от Пекина? *"Азов", организация признанная в РФ террористической, деятельность запрещена.
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иван лизан, видео, россия, украина, сво, сша, китай, сочи, турция, эрдоган, зерновая сделка, мобилизация, резников, военкоматы, g20, саммит, видео
Иван Лизан, Видео, Россия, Украина, СВО, США, Китай, Сочи, Турция, Эрдоган, зерновая сделка, мобилизация, Резников, военкоматы, G20, саммит

О мнении Пекина по G20, лае Вашингтона и отставках в Минобороны, которые не помогут Украине - Лизан

17:05 04.09.2023
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал, есть ли варианты, при которых Россия пойдёт на новую зерновую сделку, а также прокомментировал отставку министра обороны Украины и изменения в украинской системе военкоматов:
00:40 - Какой формат или альтернатива зерновой сделке нас устроит?
08:40 - Посредничество Анкары в урегулировании украинского конфликта;
09:44 - Об отставке с поста министра обороны Украины Алексея Резникова;
12:38 - Об изменении в украинской системе мобилизации;
16:53 - Саммит G20 в Нью-Дели: чего Вашингтон хочет от Пекина?
*"Азов", организация признанная в РФ террористической, деятельность запрещена.
 
Иван ЛизанВидеоРоссияУкраинаСВОСШАКитайСочиТурцияЭрдоганзерновая сделкамобилизацияРезниковвоенкоматыG20саммит
 
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