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Украинские строители стали фигурантами громкого уголовного дела в Литве

Украинские строители стали фигурантами громкого уголовного дела в Литве - 04.09.2023 Украина.ру

Украинские строители стали фигурантами громкого уголовного дела в Литве

Украинские строители стали фигурантами уголовного дела об утаивании налогов в особо крупных размерах в Литве. Оказалось, что местные предприниматели использовали мигрантов, чтобы нелегально заработать. Ущерб литовской казне оценивается в €2,5 млн (более 260 млн руб.) Об этом 4 сентября сообщил комиссариат полиции Вильнюсского уезда

2023-09-04T15:15

2023-09-04T15:15

2023-09-04T15:15

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По информации полицейских, лица, организовавшие строительные работы в столице Литвы, брали на работу специалистов из третьих стран, преимущественно с Украины, официально оплачивая им "минималку".Однако на самом деле, как удалось выяснить следствию, приезжие строители получали большую часть своего заработка "в конверте", а их работодатели таким образом "экономили" на налогах.Украинские беженцы - частые фигуранты полицейских сводок в Европе. И если раньше они обычно выступали в роли агрессоров, то теперь нередки случаи, когда украинцам достается от европейцев или приезжие становятся разменной монетой местной преступности.Происшествия с участием украинцев и их нередко хамское поведение в гостях привели к логичному исходу - усталости европейцев. Как результат, Британия объявила о сокращении на четверть программы "Дома для Украины", в Австрии потребовали прекратить государственную поддержку зажиточных украинцев попросту пользующихся ситуацией, а Варшава обязала часть беженцев вернуть полученные ими ранее пособия.Кстати, в понедельник, 4 сентября, власти Польши начали реализацию еще одной "воспитательной" меры - выдачу Киеву мужчин призывного возраста. Первыми Варшава решила экстрадировать тех украинцев, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

https://ukraina.ru/20230904/1049146870.html

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