https://ukraina.ru/20230904/1049148889.html
Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе - 04.09.2023 Украина.ру
Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
Украинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя, сообщили несколькими днями ранее украинские СМИ
2023-09-04T13:36
2023-09-04T13:36
2023-09-04T13:46
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"Фильм рассказывает историю одиннадцатилетнего мальчика по имени Юрик полномасштабная война застает в Мариуполе. У него была сестра, мама, папа, дедушка. Сестра и дедушка погибли в первые дни обстрелов. Папа — через две недели на проходной Азовстали. Мальчик остался с мамой, которая не может покинуть больную бабушку", - так описала концепцию картины автор идеи режиссер Валентина Руденко.Одним из первых критически о фильме высказался украинский телеведущий Андрей Бедняков:"На 16-й минуте хотелось выключить после того, как беленькая машина ОБСЕ медленно (так обычно и ездят в городе, который забрасывают бомбами и минами) передвигалась и призывала местных жителей к эвакуации. К эвакуации, которой не было в Мариуполе. Это болезненная тема. Потому что сколько часов лично я разговаривал с людьми, чтобы они как-нибудь заехали на район и забрали моих. Сколько было людей, которые пытались выехать или вывезти своих близких… И поэтому такая реакция", - написал он в своем Instagram*-аккаунте.Мариуполь (Жданов) – родной город Беднякова. Другие переселенцы также выразили свое негативное впечатление о фильме, записав множество видео.Больше всего возмущения вызвал у мариупольцев именно эпизод с машиной ОБСЕ, проводящей "организованную эвакуацию": ничего подобного в городе не происходило."Люди посмотрев это и будут думать - а чего мариупольцы не выезжали, они что глупые, им же предлагали, ОБСЕ было", - говорит одна из девушек, записавших видео. Она, как и все другие, добавляет, что миссия ОБСЕ покинула город за несколько дней до начала боевых действий.Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко, как ранее сообщали украинские СМИ, также не находился в городе 24 февраля 2022.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
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кино, украина, фильм, мариуполь, новости
Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
13:36 04.09.2023 (обновлено: 13:46 04.09.2023)
Украинский художественный фильм о начале военных действий в Мариуполе "Юрик. Дорога, не касаясь земли" Александра Тименко вызвал в сети скандал среди зрителей из Мариуполя, сообщили несколькими днями ранее украинские СМИ
"Фильм рассказывает историю одиннадцатилетнего мальчика по имени Юрик полномасштабная война застает в Мариуполе. У него была сестра, мама, папа, дедушка. Сестра и дедушка погибли в первые дни обстрелов. Папа — через две недели на проходной Азовстали. Мальчик остался с мамой, которая не может покинуть больную бабушку", - так описала концепцию картины автор идеи режиссер Валентина Руденко.
Одним из первых критически о фильме высказался украинский телеведущий Андрей Бедняков:
"На 16-й минуте хотелось выключить после того, как беленькая машина ОБСЕ медленно (так обычно и ездят в городе, который забрасывают бомбами и минами) передвигалась и призывала местных жителей к эвакуации. К эвакуации, которой не было в Мариуполе. Это болезненная тема. Потому что сколько часов лично я разговаривал с людьми, чтобы они как-нибудь заехали на район и забрали моих. Сколько было людей, которые пытались выехать или вывезти своих близких… И поэтому такая реакция", - написал он в своем Instagram*-аккаунте.
Мариуполь (Жданов) – родной город Беднякова. Другие переселенцы также выразили свое негативное впечатление о фильме, записав множество видео.
Больше всего возмущения вызвал у мариупольцев именно эпизод с машиной ОБСЕ, проводящей "организованную эвакуацию": ничего подобного в городе не происходило.
"Еще бы Красный Крест приплели к своей "эвакуации"! Какие автобусы? Какие свечи в подвалах? Какая еда, вода?!", - говорят разгневанные переселенцы, описывая реальное положение дел в городе до его освобождения.
"Люди посмотрев это и будут думать - а чего мариупольцы не выезжали, они что глупые, им же предлагали, ОБСЕ было", - говорит одна из девушек, записавших видео. Она, как и все другие, добавляет, что миссия ОБСЕ покинула город за несколько дней до начала боевых действий.
Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко, как ранее сообщали украинские СМИ, также не находился в городе 24 февраля 2022.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).