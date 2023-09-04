https://ukraina.ru/20230904/1049134733.html

По минному полю. Тактика действий в обороне и наступлении в спецоперации на Украине

По минному полю. Тактика действий в обороне и наступлении в спецоперации на Украине - 04.09.2023 Украина.ру

По минному полю. Тактика действий в обороне и наступлении в спецоперации на Украине

Тема минных полей не уходит с повестки дня на фоне постоянных попыток ВСУ прорвать наши оборонительные рубежи на Запорожском и Южно-Донбасском направлениях. В ходе спецоперации на Украине значение минных заграждений приобрело огромное значение, учитывая масштаб и реалии в современных вооружённых конфликтах.

2023-09-04T05:17

2023-09-04T05:17

2023-09-04T05:17

чем воюют на украине

эксклюзив

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Прежде чем сказать о том, насколько они являются серьёзным препятствием для наступающих сил, небольшой исторический экскурс.С момента своего появления минно-взрывные заграждения (МВЗ) всегда были серьёзной преградой для наступающих сил. Принято считать, что первые минные поля использовались при обороне Севастополя в ходе Крымской войны 1853—1856 годов, а по-настоящему массово этот инструмент стал применяться с начала XX века.В вооружённых конфликтах последних десятилетий МВЗ создаются перед первой линией обороны. Для этого может использоваться авиация, но в подавляющем большинстве случаев применяются различные типы наземной техники, реже минированием занимаются сами сапёры. Чаще всего в грунт одновременно устанавливаются противотанковые и противопехотные мины. Таким образом формируются так называемые смешанные минные поля, затрудняющие продвижение всех типов военной техники и пехотинцев.Вместе с тем необходимо понимать, что одной из основных задач МВЗ является задержка наступления вражеских сил. Минные поля заставляют противника потратить определённое количество времени на их преодоление и эвакуацию повреждённой техники, чем могут воспользоваться войска, которые держат оборону.Контрнаступление украинской армии уже идет порядка несколько месяцев и ВСУ не смогли добиться ожидаемых Западом успехов. Одни аналитики объясняют это проблемой со снаряжением. Другие говорят, что во всем виновата оборона РФ и ее ловушки с минными полями. Третьи считают, что виновата погода (летом?) и слабая подготовка ВСУ к масштабной операции. Как бы то ни было, факт остается фактом — контрнаступление идет медленно и не достигает поставленных целей в поставленные сроки.Однако даже на Западе считают, что уже "второй этап" наступления под угрозой из-за многоуровневой обороны российских войск. Так, существенно замедляют наступление и снижают количество успешных атак минные поля. Они настолько обширны, что оказались самым сложным препятствием для украинских войск этим летом. По мнению военных экспертов, средства, которыми владеет Киев для борьбы с минами — недостаточны.Ведущие американские издания, к примеру, отмечают, что Россия разместила свои мины "новаторскими способами" в несколько линий обороны. Из-за этих минных полей украинские войска пару месяцев назад в начале контрнаступления понесли существенные потери в живой силе и западной бронетехнике. Частично эти минные поля замедлили наступление и привели к провалу "первого этапа".Затем украинская армия перешла к тактике "атак только пехотой". Все же передвигаясь пешком попасть на мину шансы куда меньше, но это лишает подразделение поддержки бронетехники. Украинские солдаты из-за этого вели очень сложные бои и также имели проблемы, поскольку штурм без поддержки значительно затруднен. В стане противника жалуются на то, что командование не смогло обеспечить им при штурме поддержку с воздуха и артиллерией. Из-за этого украинские войска страдали от танков, минометов и артиллерии России. Ну и потери были соответствующими такой тактике.В последние дни Украина ввела в атаку часть резервных войск на юге. Используются танки и западные машины для разминирования для достижения успеха. Тем не менее авторитетное издание NYT признает, что темпы продвижения Украины в ходе наступления остаются крайне медленными и таким образом ВСУ не смогут достичь поставленных целей, но такие темпы обеспечить достижение целей даже до глубокой осени не смогут. Машины для разминирования также не приносят должного результата, поскольку Россия поменяла тактику и начала использовать противотанковые средства против этих машин исключая возможность разминировать мины.Военные эксперты из США признают, что Украине для достижения успехов придется постараться. А без разработки новых машин для разминирования победить минное поле вовсе не получится и необходимо искать обходной путь. Как пишет американское издание, новая тактика позволила российским войскам сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. "Они обработают поле, начиненное минами, легковоспламеняющимся веществом. Как только украинцы приступают к расчистке прохода, русские сбросят гранату с беспилотника, вызывая море огня и взрывов", — сообщает NYT.Наши аналитики справедливо считают, что вряд ли такая тактика используется повсеместно, потому что таким образом российские войска самостоятельно выводили бы из строя собственные минные поля. "Скорее всего, речь идет о единичных случаях, когда российские солдаты устраивали для ВСУ ловушку, минируя определенную территорию, а потом подрывая ее, когда ее занимали бойцы ВСУ. Это довольно распространенный метод, который наводит ужас на противника", — считает эксперт Владислав Шурыгин.Какие действия предпринимают наступающие силы, чтобы преодолеть МВЗ? Они проделывают проходы, ширина которых позволяет бросить в бой танки, иную технику, провести колонны войск. Так действовали 80 лет назад немцы на Курской дуге. Мощнейшие советские МВЗ они преодолели за несколько дней. Потраченное врагом время позволило Красной армии перебросить войска на угрожаемые направления. В результате темпы продвижения нацистов вглубь советской обороны оказались далеки от плановых, а потом их наступление и вовсе захлебнулось. В сущности, сейчас мало что изменилось. Однако, как показывает опыт СВО и, в частности, так называемое контрнаступление ВСУ, преодоление МВЗ заметно осложнилось.Главная причина — это более эффективная разведка обороняющейся стороны. В первую очередь имеется в виду беспилотники. Мониторинг с помощью БПЛА позволяет гораздо быстрее обнаружить попытки врага проделать проходы. После определения координат сапёрам и технике разминирования противника наносится огневое поражение.Но хуже всего для наступающей стороны — это некачественно прорубленный коридор в минном поле. Если враг сделал недостаточно широкий проход или трал не ликвидировал все взрывные устройства на пути, то обороняющиеся войска получают возможность уничтожить почти всю колонну, которая пошла на прорыв. Таких эпизодов предостаточно в зоне СВО.Она сегодняшний день можно сделать вывод, что наши минные поля у линии боевого соприкосновения стали фактически непреодолимым препятствием для ВСУ. В большинстве ситуаций противник оказывается не способен проделать проходы и своевременно обнаруживается.Сейчас проблемы ВСУ вызваны ещё и острым дефицитом машин разминирования. В итоге на минные поля командование противника стало отправлять пехотинцев с простейшим сапёрным оборудованием, но темп их работы априори не может быть достаточным. Проход шириной 15—20 м, необходимый для проезда тяжёлой техники, вот так вручную не проделаешь.Немаловажен и психологический момент. Разминирование, которое продолжается на определённом участке несколько дней и сопровождается потерями конечностей, резко снижает моральный дух личного состава сапёрного подразделения. Чтобы минимизировать риски, ВСУ стараются действовать ночью. Тёмное время суток естественным образом маскирует любые движения, но с учётом обилия приборов ночного видения такая тактика не является какой-то панацеей.Хотелось бы также добавить, что в мире не существует универсального "волшебного" средства борьбы с установленными минами. В частности, не решена проблема повреждения тралов. Сейчас во всём мире для проделывания проходов используются катковые и ножевые тралы. Первые заставляют срабатывать мины со взрывателями нажимного принципа, вторые извлекают мины из грунта и уводят их в сторону без детонации.Wisent, которую сейчас используют ВСУ, — это тяжёлая инженерная машина на базе Leopard 2. Она является совместной разработкой британской компании Pearson Engineering и немецкой Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Великобритания изготавливает трал и другое оборудование для разминирования, а Германия предоставляет шасси.Wisent — достаточно современная машина, оснащённая сплошным ножевым тралом. Но её основной недостаток — низкая эффективность из-за относительно небольшой мощности двигателя (960 л. с.). В результате Wisent с трудом работает в твёрдых грунтах и при наличии в грунте посторонних включений: корней деревьев, камней и других предметов. Эта натовская машина больше подходит для расчистки пустынной и полупустынной местности.M58 MICLIC- это своеобразный аналог отечественного УР-77 "Змей Горыныч". Пусковой станок системы не является самоходным, он выполнен в виде прицепа, что делает M58 MICLIC маломобильным. Также американская машина уступает отечественным средствам в дальности подачи заряда и защищённости. Применение M58 MICLIC возможно только вне условий соприкосновения с противником. В противном случае велика вероятность её уничтожения.Российские минные поля фактически стали непреодолимой преградой для украинских формирований, которые с начала июня перешли в так называемое контрнаступление. В зоне СВО прекрасно показала себя как советская техника минирования, так и новейшие машины, способные создавать минные поля дистанционно.В который раз приходится констатировать неоспоримый факт. УР-77 — образец величайшего достижения советской инженерной мысли в области дистанционного разминирования. Но в настоящее время успешно проходит испытания современная установка разминирования УР-25. Она заменит "Змея Горыныча" и превзойдёт по своим характеристикам зарубежные аналоги. Есть еще и универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, которая предназначена для выполнения широкого круга инженерных задач. Она только начала поступать в войска. УБИМ оснащена оборудованием, обеспечивающим подрыв мин с неконтактными датчиками цели, а также отвалом, способным при движении расчистить путь от мин с контактными датчиками цели. Кроме того, благодаря высокому уровню защиты УБИМ способна противостоять многим типам вооружения противника.Будущее в сфере разминирования — за дистанционными комплексами. Но на этом пути предстоит решить массу проблем, связанных с защитой каналов управления и бортовых автоматизированных систем от воздействия вражеских средств РЭБ. На сегодняшний день пока что надёжнее всего применять машины разминирования с экипажем.

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