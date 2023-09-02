https://ukraina.ru/20230902/1049117902.html
Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях - 02.09.2023 Украина.ру
Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
Предварительный анализ показывает, что в первой половине 2023 года влияние пророссийских аккаунтов увеличилось благодаря отмене стандартов безопасности Twitter, пишут украинские СМИ со ссылкой на The Washington Post
2023-09-02T17:57
2023-09-02T17:57
2023-09-02T17:57
новости
илон маск
европейская комиссия
исследование
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В том, что "российская пропаганда" в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала СВО, виновата в том числе социальная сеть Twitter, принадлежащая Илону Маску. Это показывают результаты нового исследовании Европейской комиссии, сообщило 2 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.В статье издания говорится о том, что, несмотря на "добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает"."В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - цитирует РБК-Украина мнение авторов исследования.С момента начала специальной военной операции на Украине большинство популярных соцсетей, находящихся под контролем западных стран, блокирует любой контент, в котором проявляется понимание действий России или отражаются реальные факты из зоны конфликта.
https://ukraina.ru/20230805/1048494463.html
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, илон маск, европейская комиссия, исследование
Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
Предварительный анализ показывает, что в первой половине 2023 года влияние пророссийских аккаунтов увеличилось благодаря отмене стандартов безопасности Twitter, пишут украинские СМИ со ссылкой на The Washington Post
В том, что "российская пропаганда" в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала СВО, виновата в том числе социальная сеть Twitter, принадлежащая Илону Маску. Это показывают результаты нового исследовании Европейской комиссии, сообщило 2 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
В статье издания говорится о том, что, несмотря на "добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает".
"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - цитирует РБК-Украина мнение авторов исследования.
С момента начала специальной военной операции на Украине большинство популярных соцсетей, находящихся под контролем западных стран, блокирует любой контент, в котором проявляется понимание действий России или отражаются реальные факты из зоны конфликта.