Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях - 02.09.2023 Украина.ру
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Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях - 02.09.2023 Украина.ру
Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях
Предварительный анализ показывает, что в первой половине 2023 года влияние пророссийских аккаунтов увеличилось благодаря отмене стандартов безопасности Twitter, пишут украинские СМИ со ссылкой на The Washington Post
2023-09-02T17:57
2023-09-02T17:57
новости
илон маск
европейская комиссия
исследование
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В том, что "российская пропаганда" в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала СВО, виновата в том числе социальная сеть Twitter, принадлежащая Илону Маску. Это показывают результаты нового исследовании Европейской комиссии, сообщило 2 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.В статье издания говорится о том, что, несмотря на "добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает"."В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - цитирует РБК-Украина мнение авторов исследования.С момента начала специальной военной операции на Украине большинство популярных соцсетей, находящихся под контролем западных стран, блокирует любой контент, в котором проявляется понимание действий России или отражаются реальные факты из зоны конфликта.
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новости, илон маск, европейская комиссия, исследование
Новости, Илон Маск, Европейская комиссия, исследование

Виноват Маск. Исследование ЕК показывает рост популярности пророссийских аккаунтов в соцсетях

17:57 02.09.2023
 
© Дмитрий Трепольский/PexelsМосква Кремль флаг российский триколор
Москва Кремль флаг российский триколор
© Дмитрий Трепольский/Pexels
Читать в
Предварительный анализ показывает, что в первой половине 2023 года влияние пророссийских аккаунтов увеличилось благодаря отмене стандартов безопасности Twitter, пишут украинские СМИ со ссылкой на The Washington Post
В том, что "российская пропаганда" в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала СВО, виновата в том числе социальная сеть Twitter, принадлежащая Илону Маску. Это показывают результаты нового исследовании Европейской комиссии, сообщило 2 сентября издание РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
В статье издания говорится о том, что, несмотря на "добровольные обязательства крупнейших компаний соцсетей принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает".
"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", - цитирует РБК-Украина мнение авторов исследования.
С момента начала специальной военной операции на Украине большинство популярных соцсетей, находящихся под контролем западных стран, блокирует любой контент, в котором проявляется понимание действий России или отражаются реальные факты из зоны конфликта.
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