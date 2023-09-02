СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве - 02.09.2023 Украина.ру
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СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве
СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве - 02.09.2023 Украина.ру
СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве
Коломойскому с 2013 по 2020 год удалось вывести за границу и легализовать более полумиллиарда гривен, полагает СБУ
2023-09-02T10:20
2023-09-02T10:20
новости
игорь коломойский
сбу
подозрение
мошенничество
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Украинскому олигарху Игорю Коломойском Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила "подозрение" в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале 2 сентября."По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности "подозрение" в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский" - говорится в сообщении СБУ.По данным украинского ведомства, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.Продолжается досудебное расследование, которым руководит офис Генерального прокурора, уточнили в СБУ.В России Игорь Коломойский попал в список украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России. Крымский парламент принял решение о национализации их имущества на российском полуострове.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь коломойский, сбу, подозрение, мошенничество
Новости, Игорь Коломойский, СБУ, подозрение, мошенничество

СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве

10:20 02.09.2023
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости . Николай Лысенко
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Коломойскому с 2013 по 2020 год удалось вывести за границу и легализовать более полумиллиарда гривен, полагает СБУ
Украинскому олигарху Игорю Коломойском Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила "подозрение" в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале 2 сентября.
"По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности "подозрение" в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский" - говорится в сообщении СБУ.
По данным украинского ведомства, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Продолжается досудебное расследование, которым руководит офис Генерального прокурора, уточнили в СБУ.
В России Игорь Коломойский попал в список украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России. Крымский парламент принял решение о национализации их имущества на российском полуострове.
Вчера, 09:52
Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньгиКрымская квартира Владимира Зеленского, которая находится в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, оценивается в $200–300 тысяч (19,2 - 28,8 млн руб.). Об этом 1 сентября сообщил СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов
 
НовостиИгорь КоломойскийСБУподозрениемошенничество
 
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