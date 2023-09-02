https://ukraina.ru/20230902/1049112724.html

СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве

СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве - 02.09.2023 Украина.ру

СБУ заподозрило Игоря Коломойского в мошенничестве

Коломойскому с 2013 по 2020 год удалось вывести за границу и легализовать более полумиллиарда гривен, полагает СБУ

2023-09-02T10:20

2023-09-02T10:20

2023-09-02T10:20

новости

игорь коломойский

сбу

подозрение

мошенничество

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Украинскому олигарху Игорю Коломойском Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила "подозрение" в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале 2 сентября."По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности "подозрение" в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский" - говорится в сообщении СБУ.По данным украинского ведомства, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.Продолжается досудебное расследование, которым руководит офис Генерального прокурора, уточнили в СБУ.В России Игорь Коломойский попал в список украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России. Крымский парламент принял решение о национализации их имущества на российском полуострове.

https://ukraina.ru/20230901/1049083854.html

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новости, игорь коломойский, сбу, подозрение, мошенничество