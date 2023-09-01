Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины - 01.09.2023 Украина.ру
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Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины
Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины - 01.09.2023 Украина.ру
Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины
Украинские власти разрешили пересекать границу студентам авиационных специальностей, заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале
2023-09-01T16:52
2023-09-01T16:52
новости
украина
верховная рада
государственная граница
военное положение
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На Украине изменили правила пересечения государственной границы гражданами Украины.Также пересекать границу разрешили студентам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период и требуют практической лётной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Пограничная служба регулярно сообщает о попытках мужчин призывного возраста выехать за границу.
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новости, украина, верховная рада, государственная граница, военное положение
Новости, Украина, Верховная Рада, государственная граница, военное положение

Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины

16:52 01.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Украинские власти разрешили пересекать границу студентам авиационных специальностей, заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале
На Украине изменили правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
"Предоставлено право пересечения государственной границы в случае введения правового режима военного положения студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям", - сообщил Мельничук.
Также пересекать границу разрешили студентам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период и требуют практической лётной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Пограничная служба регулярно сообщает о попытках мужчин призывного возраста выехать за границу.
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