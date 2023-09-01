https://ukraina.ru/20230901/1049104163.html

Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины

Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины - 01.09.2023 Украина.ру

Студентам авиационных специальностей разрешили выезжать с Украины

Украинские власти разрешили пересекать границу студентам авиационных специальностей, заявил представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале

2023-09-01T16:52

2023-09-01T16:52

2023-09-01T16:52

новости

украина

верховная рада

государственная граница

военное положение

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На Украине изменили правила пересечения государственной границы гражданами Украины.Также пересекать границу разрешили студентам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период и требуют практической лётной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения со всеобщей мобилизацией. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Пограничная служба регулярно сообщает о попытках мужчин призывного возраста выехать за границу.

https://ukraina.ru/20230830/1049050277.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, государственная граница, военное положение