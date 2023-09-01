https://ukraina.ru/20230901/1049100967.html

Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS

Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS - 01.09.2023 Украина.ру

Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS

Армия России успешно проводит контрбатарейную борьбу

2023-09-01T15:46

2023-09-01T15:46

2023-09-01T15:56

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"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - проинформировал 1 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Центр".По его сведениям, общие потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 40 военнослужащих и три БПЛА. Кроме того, уничтожен реактивный снаряд РСЗО HIMARS."В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций, поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" украинских войск", - сказано в официальном сообщении российской группировки "Центр".Напомним, РСЗО HIMARS на Украину поставили США. Они же поставили боеприпасы. Аналоги этих дальнобойных ракетных систем отправили на Украину другие члены НАТО.Активное использование украинскими войсками западной артиллерии, в том числе реактивной, привело к быстроиму истощению боеприпасов и "снарядному голоду" на Западе. Евросоюз выделил боле миллиарда евро на закупку артснарядов для ВСУ через "Европейский фонд мира".По данным Минобороны РФ, за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельная ракета "Нептун" (ПКР Р-360 украинского производства) и переделанная для ударов по наземным целям зенитная ракета ЗРК С-200.

https://ukraina.ru/20230831/1049053807.html

https://ukraina.ru/20230901/1049095125.html

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вс рф, всу, потери всу, артиллерия, рсзо, himars, бпла, сво, новости