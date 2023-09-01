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Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS
Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS - 01.09.2023 Украина.ру
Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS
Армия России успешно проводит контрбатарейную борьбу
2023-09-01T15:46
2023-09-01T15:46
2023-09-01T15:56
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"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - проинформировал 1 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Центр".По его сведениям, общие потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 40 военнослужащих и три БПЛА. Кроме того, уничтожен реактивный снаряд РСЗО HIMARS."В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций, поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" украинских войск", - сказано в официальном сообщении российской группировки "Центр".Напомним, РСЗО HIMARS на Украину поставили США. Они же поставили боеприпасы. Аналоги этих дальнобойных ракетных систем отправили на Украину другие члены НАТО.Активное использование украинскими войсками западной артиллерии, в том числе реактивной, привело к быстроиму истощению боеприпасов и "снарядному голоду" на Западе. Евросоюз выделил боле миллиарда евро на закупку артснарядов для ВСУ через "Европейский фонд мира".По данным Минобороны РФ, за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельная ракета "Нептун" (ПКР Р-360 украинского производства) и переделанная для ударов по наземным целям зенитная ракета ЗРК С-200.
https://ukraina.ru/20230831/1049053807.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вс рф, всу, потери всу, артиллерия, рсзо, himars, бпла, сво, новости
ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, артиллерия, РСЗО, HIMARS, БПЛА, СВО, Новости
Российская группировка "Центр" не пропустила HIMARS
15:46 01.09.2023 (обновлено: 15:56 01.09.2023)
Армия России успешно проводит контрбатарейную борьбу
"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 42-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ", - проинформировал 1 сентября начальника пресс-центра российской группировки "Центр".
По его сведениям, общие потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 40 военнослужащих и три БПЛА. Кроме того, уничтожен реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
"В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций, поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" украинских войск", - сказано в официальном сообщении российской группировки "Центр".
Напомним, РСЗО HIMARS на Украину поставили США. Они же поставили боеприпасы. Аналоги этих дальнобойных ракетных систем отправили на Украину другие члены НАТО.
Активное использование украинскими войсками западной артиллерии, в том числе реактивной, привело к быстроиму истощению боеприпасов и "снарядному голоду" на Западе. Евросоюз выделил боле миллиарда евро на закупку артснарядов для ВСУ через "Европейский фонд мира".
По данным Минобороны РФ, за неделю перехвачено 35 реактивных снарядов HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельная ракета "Нептун" (ПКР Р-360 украинского производства) и переделанная для ударов по наземным целям зенитная ракета ЗРК С-200.