Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи
© POOL
Лидеры двух стран проведут переговоры в середине дня
Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября.
"Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — процитировали РИА Новости слова Пескова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 августа встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы проработать вопросы, которые окажутся на повестке дня переговоров на высшем уровне. Министры также обсудили инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.
Россия прекратила участие в зерновой 18 июля, так как условия соглашения в отношении Москвы не были выполнены. При этом президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться к сделке, если обязательства перед Россией будут выполнены.