Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи - 01.09.2023 Украина.ру
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Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи
Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи - 01.09.2023 Украина.ру
Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи
Лидеры двух стран проведут переговоры в середине дня
2023-09-01T13:39
2023-09-01T13:39
новости
владимир путин
эрдоган
встреча
сочи
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Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября."Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — процитировали РИА Новости слова Пескова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 августа встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы проработать вопросы, которые окажутся на повестке дня переговоров на высшем уровне. Министры также обсудили инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.Россия прекратила участие в зерновой 18 июля, так как условия соглашения в отношении Москвы не были выполнены. При этом президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться к сделке, если обязательства перед Россией будут выполнены.
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новости, владимир путин, эрдоган, встреча, сочи
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, встреча, Сочи

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи

13:39 01.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
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Читать в
Лидеры двух стран проведут переговоры в середине дня
Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября.
"Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — процитировали РИА Новости слова Пескова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 августа встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы проработать вопросы, которые окажутся на повестке дня переговоров на высшем уровне. Министры также обсудили инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.
Россия прекратила участие в зерновой 18 июля, так как условия соглашения в отношении Москвы не были выполнены. При этом президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться к сделке, если обязательства перед Россией будут выполнены.
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