https://ukraina.ru/20230901/1049095785.html

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи - 01.09.2023 Украина.ру

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 4 сентября в Сочи

Лидеры двух стран проведут переговоры в середине дня

2023-09-01T13:39

2023-09-01T13:39

2023-09-01T13:39

новости

владимир путин

эрдоган

встреча

сочи

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Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 4 сентября в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 сентября."Переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", — процитировали РИА Новости слова Пескова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 августа встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы проработать вопросы, которые окажутся на повестке дня переговоров на высшем уровне. Министры также обсудили инициативу Владимира Путина о поставке в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны.Россия прекратила участие в зерновой 18 июля, так как условия соглашения в отношении Москвы не были выполнены. При этом президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться к сделке, если обязательства перед Россией будут выполнены.

https://ukraina.ru/20230824/1048906988.html

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новости, владимир путин, эрдоган, встреча, сочи