Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев
По словам главы Росатома, это является серьезным поводом для беспокойства
Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей. Об этом 1 сентября заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев во время открытого урока в "Сириусе".
"Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал Лихачев.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 1 сентября, что город Курчатов, в котором находится Курская АЭС, атаковал беспилотник. Летательный аппарат попал по нежилому зданию и незначительно повредил его фасад.
Это не первая атака украинских дронов на Курчатов.