https://ukraina.ru/20230901/1049090542.html

Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев

Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев - 01.09.2023 Украина.ру

Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев

По словам главы Росатома, это является серьезным поводом для беспокойства

2023-09-01T13:07

2023-09-01T13:07

2023-09-01T13:07

новости

атомная электростанция

атака

украина

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Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей. Об этом 1 сентября заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев во время открытого урока в "Сириусе"."Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал Лихачев.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 1 сентября, что город Курчатов, в котором находится Курская АЭС, атаковал беспилотник. Летательный аппарат попал по нежилому зданию и незначительно повредил его фасад.Это не первая атака украинских дронов на Курчатов.

https://ukraina.ru/20230831/1049080152.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, атомная электростанция, атака, украина