Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев - 01.09.2023 Украина.ру
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Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев
Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев - 01.09.2023 Украина.ру
Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев
По словам главы Росатома, это является серьезным поводом для беспокойства
2023-09-01T13:07
2023-09-01T13:07
новости
атомная электростанция
атака
украина
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Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей. Об этом 1 сентября заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев во время открытого урока в "Сириусе"."Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал Лихачев.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 1 сентября, что город Курчатов, в котором находится Курская АЭС, атаковал беспилотник. Летательный аппарат попал по нежилому зданию и незначительно повредил его фасад.Это не первая атака украинских дронов на Курчатов.
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новости, атомная электростанция, атака, украина
Новости, атомная электростанция, атака, Украина

Киев не прекращает атаки на объекты российской атомной инфраструктуры - Лихачев

13:07 01.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРостовская АЭС
Ростовская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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По словам главы Росатома, это является серьезным поводом для беспокойства
Объекты российской атомной инфраструктуры остаются целями ударов киевских властей. Об этом 1 сентября заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев во время открытого урока в "Сириусе".
"Мы видим, что атомная инфраструктура не выходит из целей киевских властей, это очень беспокоит", - сказал Лихачев.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 1 сентября, что город Курчатов, в котором находится Курская АЭС, атаковал беспилотник. Летательный аппарат попал по нежилому зданию и незначительно повредил его фасад.
Это не первая атака украинских дронов на Курчатов.
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