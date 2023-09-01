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Американский обозреватель назвал города, которые Украина рискует скоро потерять
Американский обозреватель назвал города, которые Украина рискует скоро потерять - 01.09.2023 Украина.ру
Американский обозреватель назвал города, которые Украина рискует скоро потерять
Отказываясь от переговоров, киевский режим может потерять ключевые города на востоке своей страны. Такое заявление 31 августа в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон
2023-09-01T12:42
2023-09-01T12:42
2023-09-01T12:42
новости
украина
потери
города
американец
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Хортон добавил, что рано или поздно Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Москвой, и чем позже они будут, тем на большие территориальные уступки придется соглашаться Киеву.Обозреватель подчеркнул, что Украина могла избежать вооруженного конфликта и потери территорий, если бы западные страны не заставили правительство Владимира Зеленского начать боевые действия.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.Американист Александр Домрин уверен, что Киев сядет за стол переговоров только тогда, когда это будет выгодно Вашингтону - главному выгодоприобретателю конфликта."Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - уточнил Домрин.
https://ukraina.ru/20230812/1048645854.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, потери, города, американец
Американский обозреватель назвал города, которые Украина рискует скоро потерять
Отказываясь от переговоров, киевский режим может потерять ключевые города на востоке своей страны. Такое заявление 31 августа в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон
"Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны", - сказал он.
Хортон добавил, что рано или поздно Запад вынудит Украину пойти на переговоры с Москвой, и чем позже они будут, тем на большие территориальные уступки придется соглашаться Киеву.
Обозреватель подчеркнул, что Украина могла избежать вооруженного конфликта и потери территорий, если бы западные страны не заставили правительство Владимира Зеленского начать боевые действия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.
На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.
Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.
Американист Александр Домрин уверен, что Киев сядет за стол переговоров только тогда, когда это будет выгодно Вашингтону - главному выгодоприобретателю конфликта.
"Бытует миф, будто конец войне во Вьетнаме в 1974 году положил президент Форд, когда решил вывести войска. Ничего подобного! Это американский Конгресс принял закон "О финансовой помощи зарубежным странам", где прекратил финансирование военных операций США во Вьетнаме. Все! Нет денег - нет войны", - уточнил Домрин.