Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии - 01.09.2023 Украина.ру
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Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии
Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии - 01.09.2023 Украина.ру
Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии
Осужденный планировал взорвать самодельные взрывные устройства в нескольких местах в Курске
2023-09-01T11:56
2023-09-01T11:56
новости
суд
сбу
теракт
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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска. Об этом 1 сентября сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.По данным суда, осужденный Рамзан Муртазов уехал на Украину для участия в боевых действиях против России. Там его завербовала СБУ и обучила минно-взрывному делу. Муртазов подписал письменное обязательство о сотрудничестве с украинской разведкой, пообещав взорвать в России самодельное взрывное устройство.Вернувшись в Россию, он собрал четыре взрывных устройств, замаскированных под упаковки шампуня, детского питания и соков. При этом Муртазов использовал более 2 кг взрывчатки, произведенной в Великобритании, и чешские электродетонаторы. Самодельные бомбы он собирался взорвать на вокзале и в торговых центрах Курска. На подъезде к городу его задержали правоохранительные органы."Суд назначил Рамазану Муртазову наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали в суде.Также его дополнительно оштрафовали на 1 млн рублей. Полтора года после освобождения Муртазову будет ограничена свобода.
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новости, суд, сбу, теракт
Новости, Суд, СБУ, теракт

Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии

11:56 01.09.2023
 
© CC0, PixabayСуд правосудие весы молоток
Суд правосудие весы молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Осужденный планировал взорвать самодельные взрывные устройства в нескольких местах в Курске
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска. Об этом 1 сентября сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
По данным суда, осужденный Рамзан Муртазов уехал на Украину для участия в боевых действиях против России. Там его завербовала СБУ и обучила минно-взрывному делу. Муртазов подписал письменное обязательство о сотрудничестве с украинской разведкой, пообещав взорвать в России самодельное взрывное устройство.
Вернувшись в Россию, он собрал четыре взрывных устройств, замаскированных под упаковки шампуня, детского питания и соков. При этом Муртазов использовал более 2 кг взрывчатки, произведенной в Великобритании, и чешские электродетонаторы. Самодельные бомбы он собирался взорвать на вокзале и в торговых центрах Курска. На подъезде к городу его задержали правоохранительные органы.
"Суд назначил Рамазану Муртазову наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Также его дополнительно оштрафовали на 1 млн рублей. Полтора года после освобождения Муртазову будет ограничена свобода.
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