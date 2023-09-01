https://ukraina.ru/20230901/1049086685.html
Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии
Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии - 01.09.2023 Украина.ру
Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии
Осужденный планировал взорвать самодельные взрывные устройства в нескольких местах в Курске
2023-09-01T11:56
2023-09-01T11:56
2023-09-01T11:56
новости
суд
сбу
теракт
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Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска. Об этом 1 сентября сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.По данным суда, осужденный Рамзан Муртазов уехал на Украину для участия в боевых действиях против России. Там его завербовала СБУ и обучила минно-взрывному делу. Муртазов подписал письменное обязательство о сотрудничестве с украинской разведкой, пообещав взорвать в России самодельное взрывное устройство.Вернувшись в Россию, он собрал четыре взрывных устройств, замаскированных под упаковки шампуня, детского питания и соков. При этом Муртазов использовал более 2 кг взрывчатки, произведенной в Великобритании, и чешские электродетонаторы. Самодельные бомбы он собирался взорвать на вокзале и в торговых центрах Курска. На подъезде к городу его задержали правоохранительные органы."Суд назначил Рамазану Муртазову наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали в суде.Также его дополнительно оштрафовали на 1 млн рублей. Полтора года после освобождения Муртазову будет ограничена свобода.
https://ukraina.ru/20230808/1048558144.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, суд, сбу, теракт
Россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске, приговорили к 15 годам колонии
Осужденный планировал взорвать самодельные взрывные устройства в нескольких местах в Курске
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии гражданина России, готовящего по заданию СБУ взрывы в людных местах Курска. Об этом 1 сентября сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
По данным суда, осужденный Рамзан Муртазов уехал на Украину для участия в боевых действиях против России. Там его завербовала СБУ и обучила минно-взрывному делу. Муртазов подписал письменное обязательство о сотрудничестве с украинской разведкой, пообещав взорвать в России самодельное взрывное устройство.
Вернувшись в Россию, он собрал четыре взрывных устройств, замаскированных под упаковки шампуня, детского питания и соков. При этом Муртазов использовал более 2 кг взрывчатки, произведенной в Великобритании, и чешские электродетонаторы. Самодельные бомбы он собирался взорвать на вокзале и в торговых центрах Курска. На подъезде к городу его задержали правоохранительные органы.
"Суд назначил Рамазану Муртазову наказание в виде 15 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Также его дополнительно оштрафовали на 1 млн рублей. Полтора года после освобождения Муртазову будет ограничена свобода.