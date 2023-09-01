Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти - 01.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230901/1049086164.html
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти - 01.09.2023 Украина.ру
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти
Частное предприятие пострадало от удара российских военных 1 сентября. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов в своем телеграм-канале
2023-09-01T11:54
2023-09-01T11:54
винницкая область
ракеты
новости
предприятие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/10/1033601040_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_b2ee7a1c93af307ca1d94ce50d5bb6db.jpg
Два ракетных удара нанесли по Винницкой области. Одну ракету, утверждает глава обладминистрации Борзов, сбили. Вторая попала по частному предприятию. Утром 1 сентября журналисты украинского издания "Зеркало недели" сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях.Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/10/1033601040_119:0:1022:677_1920x0_80_0_0_2d4e2c532f015a646cd3f752208d5ae4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
винницкая область, ракеты, новости, предприятие, украина
Винницкая область, ракеты, Новости, предприятие, Украина

Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти

11:54 01.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Частное предприятие пострадало от удара российских военных 1 сентября. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов в своем телеграм-канале
Два ракетных удара нанесли по Винницкой области. Одну ракету, утверждает глава обладминистрации Борзов, сбили. Вторая попала по частному предприятию.
"Одну удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные автомобили", - написал он.
Утром 1 сентября журналисты украинского издания "Зеркало недели" сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях.
Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 07:41
В Винницкой и Житомирской областях раздаются взрывы — СМИВзрывы слышны в Винницкой и Житомирской областях. Об этом 1 сентября сообщает украинское издание "Зеркало недели"
 
Винницкая областьракетыНовостипредприятиеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Польского дипломата вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с вертолётом
20:41Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
20:14Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
20:03Количество атак беспилотниками на Россию будет увеличиваться –Подоляк
19:39Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
19:14Украинцы дезертируют, увидев реальное положение дел на фронте - СМИ
18:38В Латвии протестуют против решения Сейма о привилегии для россиян
18:35Охота на уклонистов и беглецов. Итоги 1 сентября на Украине
18:19Геннадий Онищенко: США сметают политические режимы биологическим оружием
18:07США могут зелёными бумажками завалить весь мир, но независимости у них нет - Лукашенко
18:01Две гражданки Украины в Будапеште получили условный срок за нападение на полицейских
18:01Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
18:00Буданов: Зеленского много раз пытались убить русские, но мы его спасали
17:55Главы Минобороны России и МИД Турции обсудили "зерновую сделку" и сотрудничество в Сирии
17:45"Твой последний шанс сохранить жизнь". Что известно о видео, призванном спасти жизни украинским солдатам
17:43Новые регионы России получат на развитие 1,9 трлн рублей
17:42Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"
17:21Украина получит 1,25 миллиардов долларов на устойчивое госуправление
17:17Украинские пограничники выловили из Дуная американца, 57 дней плывшего на байдарке
17:17"Мерседес" уже не тот. Депутат ГД объяснил, в чем преимущество китайских брендов над западными
Лента новостейМолния