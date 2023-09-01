https://ukraina.ru/20230901/1049086164.html
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти - 01.09.2023 Украина.ру
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти
Частное предприятие пострадало от удара российских военных 1 сентября. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов в своем телеграм-канале
2023-09-01T11:54
2023-09-01T11:54
2023-09-01T11:54
винницкая область
ракеты
новости
предприятие
украина
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Два ракетных удара нанесли по Винницкой области. Одну ракету, утверждает глава обладминистрации Борзов, сбили. Вторая попала по частному предприятию. Утром 1 сентября журналисты украинского издания "Зеркало недели" сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях.Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20230901/1049082589.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
винницкая область, ракеты, новости, предприятие, украина
Винницкая область, ракеты, Новости, предприятие, Украина
Ракета попала в предприятие в Винницкой области — власти
Частное предприятие пострадало от удара российских военных 1 сентября. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Борзов в своем телеграм-канале
Два ракетных удара нанесли по Винницкой области. Одну ракету, утверждает глава обладминистрации Борзов, сбили. Вторая попала по частному предприятию.
"Одну удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные автомобили", - написал он.
Утром 1 сентября журналисты украинского издания "Зеркало недели" сообщили о взрывах в Винницкой и Житомирской областях.
Ранее по всей территории Украины за исключением ряда западных областей объявили воздушную тревогу. Сигналы не звучали лишь в четырех регионах: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране с осени 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.