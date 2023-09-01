Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины - 01.09.2023 Украина.ру
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Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины - 01.09.2023 Украина.ру
Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
Минобороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на 192 миллиона долларов на закупку ракет средней дальности AMRAAM. Об этом 31 августа сообщили на сайте Пентагона
2023-09-01T09:11
2023-09-01T09:11
оружие
пентагон
зарубежье
новости
ракеты
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Выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года.В июне США уже заключали с Raytheon контракт на выпуск ракет класса "воздух — воздух" AMRAAM на 1,1 миллиарда долларов.Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.
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оружие, пентагон, зарубежье, новости, ракеты
оружие, Пентагон, Зарубежье, Новости, ракеты

Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины

09:11 01.09.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Минобороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на 192 миллиона долларов на закупку ракет средней дальности AMRAAM. Об этом 31 августа сообщили на сайте Пентагона
Выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года.

В июне США уже заключали с Raytheon контракт на выпуск ракет класса "воздух — воздух" AMRAAM на 1,1 миллиарда долларов.
Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.

Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
30 августа, 14:13
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа
 
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