Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Минобороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на 192 миллиона долларов на закупку ракет средней дальности AMRAAM. Об этом 31 августа сообщили на сайте Пентагона
Выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года.
В июне США уже заключали с Raytheon контракт на выпуск ракет класса "воздух — воздух" AMRAAM на 1,1 миллиарда долларов.
В июне США уже заключали с Raytheon контракт на выпуск ракет класса "воздух — воздух" AMRAAM на 1,1 миллиарда долларов.
Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.
Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.
Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.
Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.
Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.