https://ukraina.ru/20230901/1049083404.html

Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины

Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины - 01.09.2023 Украина.ру

Пентагон заключил многомиллионный контракт c Raytheon на ракеты для Украины

Минобороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на 192 миллиона долларов на закупку ракет средней дальности AMRAAM. Об этом 31 августа сообщили на сайте Пентагона

2023-09-01T09:11

2023-09-01T09:11

2023-09-01T09:11

оружие

пентагон

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новости

ракеты

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Выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года.В июне США уже заключали с Raytheon контракт на выпуск ракет класса "воздух — воздух" AMRAAM на 1,1 миллиарда долларов.Сделка предусматривает производство не только ракет, но и систем телеметрии и запчастей. Предполагается, что оружие, произведенное в рамках контракта, поставят в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Сингапур, Испанию, Швейцарию, Великобританию, а также на Украину.Raytheon — один из крупнейших подрядчиков ВПК США. Компания специализируется на разработке и производстве авиационных двигателей, аэрокосмической электроники и ракетных комплексов. Компания поставляет Пентагону крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства SM, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Patriot.Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.

https://ukraina.ru/20230830/1049035862.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оружие, пентагон, зарубежье, новости, ракеты