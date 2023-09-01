Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США - 01.09.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230901/1049049765.html
Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США - 01.09.2023 Украина.ру
Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США
В замечательном фильме "Тот самый Мюнхаузен" есть настоящий исторический анекдот – в то время герцогом Ганноверским и королём Великобритании было одно лицо. Но это не значит, что Мюнхаузхен не сыграл никакой роли в создании США – в 1744 году он командовал почётным караулом, который встречал невесту наследника престола принцессу Ангальт-Цербстскую
2023-09-01T18:01
2023-09-01T18:01
история
история
история новороссии
крым
российская империя
екатерина ii
великобритания
франция
сша
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Спустя 31 год после этого эпизода, 1 сентября 1775 года король Великобритании Георг III обратился с личным посланием к бывшей принцессе, а в то время – императрице Екатерине II, с просьбой выделить русский воинский контингент и военные корабли для подавления волнений в североамериканских колониях. Вместе с тем британский дипломатический представитель в Петербурге Ганнинг получил подробные инструкции по началу переговоров о направлении в Северную Америку 20-тысячного русского корпуса.Это была первая из череды аналогичных просьб англичан на протяжении 70-80-х годов XVIII в. Само по себе обращение влиятельнейшего мирового монарха по столь щепетильной теме ставило Российскую империю в центр европейской политики. Ведь наряду с потенциальным бенефициаром такой помощи был и ряд государств, заинтересованных в потере англичанами своих владений в Северной Америке.Инициатива Георга III, как полагали некоторые современники, появилась не без участия самих россиян.Французский посол в России Жюинье докладывал в Париж, что ещё в начале 1775 года на одном из светских мероприятий фаворит царицы Григорий Потёмкин, в присутствии Ганнинга заявил, что Россия могла бы помочь английской короне в Америке, предоставив в её распоряжение 20-тысячным военный отряд. Британский посол немедленно сообщил об этом в Лондон, откуда и последовал соответствующий запрос.Примечательно, что когда этот вопрос рассматривался на совещании императрицы с ключевыми министрами, то основным аргументом отклонения просьбы Георга III фигурировало: "время года (осень) является неподходящим для осуществления подобного проекта". Таким образом категорического отказа, по крайней мере, на первую просьбу англичан не последовало.По сведеньям французского генконсула в 1775 году в российской столице распространился слух, согласно которому в Кронштадте идут приготовления к отправке эскадры из 12 военных кораблей в помощь англичанам. Пристальное внимание французов к реакции российского двора определялось тем, что Париж склонялся к поддержке американских мятежников.В ноябре 1776 года, когда уже стало очевидно, что Петербург не стал втягиваться в англо-американский конфликт министр иностранных дел Франции Вержен инструктировал посла в России продолжать "с особой бдительностью" следить за контактами русских с англичанами.Франция являлась на тот момент, хоть и слабеющей, но всё же сверхдержавой мирового уровня. Ко времени воцарения Людовика XVI в 1774 году Швеция, Польша, Турция были регулярными получателями французских субсидий и следовали в фарватере её внешней политики (таким образом поддерживался "санитарный кордон", отделявший Россию от Западной Европы – Ред.). В руках французов сосредотачивалась основная часть внешней торговли Османской империи.Несмотря на серьёзные финансовые затруднения Париж принял решение материально поддержать и американских сепаратистов. Причём, к радости Петербурга это происходило при одновременном сокращении субсидий "восточным партнёрам" европейского гегемона.Летом 1777 года французские торговые суда, перевозившие оружие в Новый Свет, подверглись нападению англичан. Это резко обострило франко-английские отношения, а в феврале 1778 года были заключены торговый и военный союзы Франции с Соединёнными Штатами. Тем самым правительство Людовика XVI признало государственный суверенитет и независимость США, что означало вступление Франции в войну с Англией. Спустя год под нажимом французов в войну против Англии вступила также Испания (корона которой также принадлежала Бурбонам – Ред.).Таким образом произошёл раскол европейских держав из-за англо-американского конфликта. А отношения Петербурга с Лондоном стали товаром для торга с Версалем.В 1778 году при одновременном давлении французских и русских дипломатов турецкий султан был вынужден приступить к выполнению основных условий Кучук-Кайнарджийского договора.В феврале 1780 году Петербург провозгласил Декларацию о вооружённом нейтралитете, которая была объективно направлена против интересов Англии, блокирующей сообщение с Северной Америкой.Прагматичным поступком Екатерины II также стала организация в июне того же года визита в Россию австрийского императора Иосифа II. Пользуясь "связанностью рук" покровительницы турок Россия и Австрия приступили к согласованию широко известного "греческого проекта".Однако именно в этот момент глава российской коллегии иностранных дел Никита Панин выступил со своим планом мирного урегулирования конфликта вокруг самоопределившихся колоний в Америке.Панин являлся последовательным сторонником "Северной системы" (коалиции Англии, России, Пруссии, Саксонии, Дании, Швеции против альянса Бурбонов и Габсбургов).По его мнению, Петербургу не следовало ввязываться в борьбу за Причерноморье. Он выступал против первого раздела Польши, предлагал ограничиться минимальными приобретениями в ходе "румянцевской" русско-турецкой войны 1768-1774 годов, а после её завершения был твёрдым сторонником сохранения формальной независимости Крымского ханства.В 1779 году Панин выступал с идеей прусско-русско-османского союза, что перечёркивало планы расширения российского присутствия на Чёрном море.В первые два десятилетия правления Екатерины II глава коллегии иностранных дел располагал очень большой самостоятельностью. Вот и на сей раз императрица лишь общих чертах знала о миротворческой инициативе своего министра."План Панина" формулировал компромисс, позволявший обрести независимость основной массе бывших английских колоний в Северной Америке, но при этом "сохранял лицо" для Лондона и даже созвал механизм восстановления его суверенитета над некоторыми мятежными территориями.Основными положениями плана являлось объявление перемирия и роспуск Континентального конгресса. Далее каждой из тринадцати колоний предстояло без "всяческого вмешательства, как со стороны воюющих держав, так и со стороны собственного теперешнего правительства" высказаться о том желает ли она вернуться под власть английского короля или воспользоваться независимостью.Такая формула позволяла сохранить в составе Британской империи Северную и Южную Каролину, а также Джорджию, поскольку в 1780 году они контролировались королевской армией.Мирная конференция планировалась Паниным в Лейпциге под председательством его племянника, князя Репнина (недавнего посредника в австро-прусском споре за баварское наследство).Французы быстро ухватились за предложение Панина. Англичане идею мирного конгресса при посредничестве России также поддержали, правда, с рядом оговорок. Среди них было категорическое нежелание их видеть США в виде равноправной стороны переговоров.Тем не менее, переговорная позиция Лондона могла и смягчиться, ведь в 1781 году инициатива в боевых действиях стала переходить к американско-французским войскам.Миротворческий план главы российского МИДа был свёрнут в конце 1780 года, когда переговоры с другими государствами от имени России были перепоручены составителю "греческого проекта" Александру Безбородко.Европейцы вскоре почувствовали изменения в настрое Петербурга. Французский МИД упрекал своего посла в России тем, что Екатерину II перестала интересовать независимость Америки и она вновь обратила свой взор на Крым.Российская императрица продолжала играть на противоречиях европейских держав и после отставки Панина уже никто не мешал этой политике. Уравновешивая обе стороны межконтинентальной войны, она не давала возможности им вклиниться в процесс поглощения Россией Крымского ханства.В августе 1781 года в Петербург прибыл посланник Континентального конгресса Фрэнсис Дейн. Американец планировал заручиться официальной поддержкой в противостоянии с Великобританией.Но разве могла Екатерина II осложнить свою "крымскую партию" конфликтом в Англией? Два года Дейк провёл в своём гостиничном номере почти в полной изоляции. Ему было заявлено, что на аудиенцию он сможет рассчитывать лишь после того, как Британия признает независимость США.В ходе англо-голландского противостояния 1780-84 годов императрица приложила максимум усилий для примирения сторон, дабы не множилось число союзников Франции и США, которые уже и без того имели перевес.Тем не менее, 28 сентября 1782 года в Париже был заключён предварительный англо-американский мирный договор. 20 января 1783 году прелиминарный договор о мире удалось заключить французским и английским дипломатам. К разочарованию французской общественности ни о каком возвращении Великобританией Канады там не говорилось.По сообщениям иностранных дипломатов Екатерина II восприняла весть об англо-французском примирении очень сдержанно. Английский посол сообщал на родину: "императрица сожалеет, что наши переговоры удались".Французский посол Верак также отмечал странное поведение государыни, а также Потёмкина и Безбородко. По его словам, лишь великий князь Павел Петрович (воспитанник Панина) счёл возможным высказать поздравление с заключением мира.Тем не менее, в марте 1783 года Франция и Испания обратились к России, а также Австрии за посредничеством при подготовке окончательных соглашений с Великобританией. В первых числах июля, русские дипломаты, участвовавшие в Парижской мирной конференции, получили рескрипт императрицы о присоединении Крыма.Документ констатировал слабость Франции из-за последней войны, вероятность её вмешательства в крымский процесс на стороне Турции в нём оценивалась как очень низкая. В случае же разрыва Парижа с Петербургом там содержалась угроза нанесения ударов по французским торговым коммуникациям, причём, с привлечением английских корсаров.Русский посол во Франции Иван Барятинский был уполномочен объяснить королю отречение Шагин-Гирея от престола и упразднение Крымского ханства. Чтобы обезоружить французских "партнёров" императрица просила передать, что Россия не вмешивалась ни в корсиканские, ни в американские дела и потому вправе ожидать от Франции аналогичной позиции в отношении Крыма.В ответ на официальные российские разъяснения Людовику XVI не оставалось ничего иного, как заявить, насколько он "тронут сообщением, которое Императрица всея Руси сделала ему по поводу Крыма, Кубани и Тамани". Однако истинной реакцией Парижа на события в Крыму была досада от собственного бессилия.
https://ukraina.ru/20230405/1045007885.html
https://ukraina.ru/20210921/1032290266.html
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Игорь Иваненко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история новороссии, крым, российская империя, екатерина ii, великобритания, франция, сша, османская империя, xviii век
История, История, история Новороссии, Крым, Российская империя, Екатерина II, Великобритания, Франция, США, Османская империя, XVIII век

Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и США

18:01 01.09.2023
 
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМЕкатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМ
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
В замечательном фильме "Тот самый Мюнхаузен" есть настоящий исторический анекдот – в то время герцогом Ганноверским и королём Великобритании было одно лицо. Но это не значит, что Мюнхаузхен не сыграл никакой роли в создании США – в 1744 году он командовал почётным караулом, который встречал невесту наследника престола принцессу Ангальт-Цербстскую
Спустя 31 год после этого эпизода, 1 сентября 1775 года король Великобритании Георг III обратился с личным посланием к бывшей принцессе, а в то время – императрице Екатерине II, с просьбой выделить русский воинский контингент и военные корабли для подавления волнений в североамериканских колониях. Вместе с тем британский дипломатический представитель в Петербурге Ганнинг получил подробные инструкции по началу переговоров о направлении в Северную Америку 20-тысячного русского корпуса.
Это была первая из череды аналогичных просьб англичан на протяжении 70-80-х годов XVIII в. Само по себе обращение влиятельнейшего мирового монарха по столь щепетильной теме ставило Российскую империю в центр европейской политики. Ведь наряду с потенциальным бенефициаром такой помощи был и ряд государств, заинтересованных в потере англичанами своих владений в Северной Америке.
Инициатива Георга III, как полагали некоторые современники, появилась не без участия самих россиян.
Французский посол в России Жюинье докладывал в Париж, что ещё в начале 1775 года на одном из светских мероприятий фаворит царицы Григорий Потёмкин, в присутствии Ганнинга заявил, что Россия могла бы помочь английской короне в Америке, предоставив в её распоряжение 20-тысячным военный отряд. Британский посол немедленно сообщил об этом в Лондон, откуда и последовал соответствующий запрос.
Примечательно, что когда этот вопрос рассматривался на совещании императрицы с ключевыми министрами, то основным аргументом отклонения просьбы Георга III фигурировало: "время года (осень) является неподходящим для осуществления подобного проекта". Таким образом категорического отказа, по крайней мере, на первую просьбу англичан не последовало.
По сведеньям французского генконсула в 1775 году в российской столице распространился слух, согласно которому в Кронштадте идут приготовления к отправке эскадры из 12 военных кораблей в помощь англичанам. Пристальное внимание французов к реакции российского двора определялось тем, что Париж склонялся к поддержке американских мятежников.
В ноябре 1776 года, когда уже стало очевидно, что Петербург не стал втягиваться в англо-американский конфликт министр иностранных дел Франции Вержен инструктировал посла в России продолжать "с особой бдительностью" следить за контактами русских с англичанами.
- РИА Новости, 1920, 05.04.2023
5 апреля, 14:00История
У истоков США: мудрость Карвера, добро Сквонто и голова Метакома
Франция являлась на тот момент, хоть и слабеющей, но всё же сверхдержавой мирового уровня. Ко времени воцарения Людовика XVI в 1774 году Швеция, Польша, Турция были регулярными получателями французских субсидий и следовали в фарватере её внешней политики (таким образом поддерживался "санитарный кордон", отделявший Россию от Западной Европы – Ред.). В руках французов сосредотачивалась основная часть внешней торговли Османской империи.
Несмотря на серьёзные финансовые затруднения Париж принял решение материально поддержать и американских сепаратистов. Причём, к радости Петербурга это происходило при одновременном сокращении субсидий "восточным партнёрам" европейского гегемона.
Летом 1777 года французские торговые суда, перевозившие оружие в Новый Свет, подверглись нападению англичан. Это резко обострило франко-английские отношения, а в феврале 1778 года были заключены торговый и военный союзы Франции с Соединёнными Штатами. Тем самым правительство Людовика XVI признало государственный суверенитет и независимость США, что означало вступление Франции в войну с Англией. Спустя год под нажимом французов в войну против Англии вступила также Испания (корона которой также принадлежала Бурбонам – Ред.).
Таким образом произошёл раскол европейских держав из-за англо-американского конфликта. А отношения Петербурга с Лондоном стали товаром для торга с Версалем.
В 1778 году при одновременном давлении французских и русских дипломатов турецкий султан был вынужден приступить к выполнению основных условий Кучук-Кайнарджийского договора.
В феврале 1780 году Петербург провозгласил Декларацию о вооружённом нейтралитете, которая была объективно направлена против интересов Англии, блокирующей сообщение с Северной Америкой.
Прагматичным поступком Екатерины II также стала организация в июне того же года визита в Россию австрийского императора Иосифа II. Пользуясь "связанностью рук" покровительницы турок Россия и Австрия приступили к согласованию широко известного "греческого проекта".
21 сентября 2021, 15:26
«Греческий проект» и Новороссия. Как Екатерина Великая задумала реализовать пророчество о возрождении Византии21 сентября 1782 года императрица Екатерина II подписала одно из самых известных посланий в дипломатической истории России. Его адресатом был австрийский император Иосиф II, и касалось оно территориального переустройства Балканского полуострова
Однако именно в этот момент глава российской коллегии иностранных дел Никита Панин выступил со своим планом мирного урегулирования конфликта вокруг самоопределившихся колоний в Америке.
Панин являлся последовательным сторонником "Северной системы" (коалиции Англии, России, Пруссии, Саксонии, Дании, Швеции против альянса Бурбонов и Габсбургов).
По его мнению, Петербургу не следовало ввязываться в борьбу за Причерноморье. Он выступал против первого раздела Польши, предлагал ограничиться минимальными приобретениями в ходе "румянцевской" русско-турецкой войны 1768-1774 годов, а после её завершения был твёрдым сторонником сохранения формальной независимости Крымского ханства.
В 1779 году Панин выступал с идеей прусско-русско-османского союза, что перечёркивало планы расширения российского присутствия на Чёрном море.
В первые два десятилетия правления Екатерины II глава коллегии иностранных дел располагал очень большой самостоятельностью. Вот и на сей раз императрица лишь общих чертах знала о миротворческой инициативе своего министра.
"План Панина" формулировал компромисс, позволявший обрести независимость основной массе бывших английских колоний в Северной Америке, но при этом "сохранял лицо" для Лондона и даже созвал механизм восстановления его суверенитета над некоторыми мятежными территориями.
Основными положениями плана являлось объявление перемирия и роспуск Континентального конгресса. Далее каждой из тринадцати колоний предстояло без "всяческого вмешательства, как со стороны воюющих держав, так и со стороны собственного теперешнего правительства" высказаться о том желает ли она вернуться под власть английского короля или воспользоваться независимостью.
Такая формула позволяла сохранить в составе Британской империи Северную и Южную Каролину, а также Джорджию, поскольку в 1780 году они контролировались королевской армией.
Мирная конференция планировалась Паниным в Лейпциге под председательством его племянника, князя Репнина (недавнего посредника в австро-прусском споре за баварское наследство).
Французы быстро ухватились за предложение Панина. Англичане идею мирного конгресса при посредничестве России также поддержали, правда, с рядом оговорок. Среди них было категорическое нежелание их видеть США в виде равноправной стороны переговоров.
Тем не менее, переговорная позиция Лондона могла и смягчиться, ведь в 1781 году инициатива в боевых действиях стала переходить к американско-французским войскам.
Миротворческий план главы российского МИДа был свёрнут в конце 1780 года, когда переговоры с другими государствами от имени России были перепоручены составителю "греческого проекта" Александру Безбородко.
Портрет князя Александра Андреевича Безбородко
25 марта 2019, 01:25
День в истории. 25 марта: родился автор «Греческого проекта» Екатерины IIВ этот день в 1747 году в гетманской столице городе Глухове, в семье генерального писаря войска Запорожского родился Александр Андреевич Безбородко - выдающийся государственный деятель, канцлер Российской империи, один из самых знаменитых выходцев из Малороссии
Европейцы вскоре почувствовали изменения в настрое Петербурга. Французский МИД упрекал своего посла в России тем, что Екатерину II перестала интересовать независимость Америки и она вновь обратила свой взор на Крым.
Российская императрица продолжала играть на противоречиях европейских держав и после отставки Панина уже никто не мешал этой политике. Уравновешивая обе стороны межконтинентальной войны, она не давала возможности им вклиниться в процесс поглощения Россией Крымского ханства.
В августе 1781 года в Петербург прибыл посланник Континентального конгресса Фрэнсис Дейн. Американец планировал заручиться официальной поддержкой в противостоянии с Великобританией.
Но разве могла Екатерина II осложнить свою "крымскую партию" конфликтом в Англией? Два года Дейк провёл в своём гостиничном номере почти в полной изоляции. Ему было заявлено, что на аудиенцию он сможет рассчитывать лишь после того, как Британия признает независимость США.
В ходе англо-голландского противостояния 1780-84 годов императрица приложила максимум усилий для примирения сторон, дабы не множилось число союзников Франции и США, которые уже и без того имели перевес.
Тем не менее, 28 сентября 1782 года в Париже был заключён предварительный англо-американский мирный договор. 20 января 1783 году прелиминарный договор о мире удалось заключить французским и английским дипломатам. К разочарованию французской общественности ни о каком возвращении Великобританией Канады там не говорилось.
По сообщениям иностранных дипломатов Екатерина II восприняла весть об англо-французском примирении очень сдержанно. Английский посол сообщал на родину: "императрица сожалеет, что наши переговоры удались".
Французский посол Верак также отмечал странное поведение государыни, а также Потёмкина и Безбородко. По его словам, лишь великий князь Павел Петрович (воспитанник Панина) счёл возможным высказать поздравление с заключением мира.
Тем не менее, в марте 1783 года Франция и Испания обратились к России, а также Австрии за посредничеством при подготовке окончательных соглашений с Великобританией. В первых числах июля, русские дипломаты, участвовавшие в Парижской мирной конференции, получили рескрипт императрицы о присоединении Крыма.
Шахин Герай отрекается от престола. Википедия
19 апреля, 08:00История
Как Россия приросла Крымом благодаря его евроинтеграции
Документ констатировал слабость Франции из-за последней войны, вероятность её вмешательства в крымский процесс на стороне Турции в нём оценивалась как очень низкая. В случае же разрыва Парижа с Петербургом там содержалась угроза нанесения ударов по французским торговым коммуникациям, причём, с привлечением английских корсаров.
Русский посол во Франции Иван Барятинский был уполномочен объяснить королю отречение Шагин-Гирея от престола и упразднение Крымского ханства. Чтобы обезоружить французских "партнёров" императрица просила передать, что Россия не вмешивалась ни в корсиканские, ни в американские дела и потому вправе ожидать от Франции аналогичной позиции в отношении Крыма.
В ответ на официальные российские разъяснения Людовику XVI не оставалось ничего иного, как заявить, насколько он "тронут сообщением, которое Императрица всея Руси сделала ему по поводу Крыма, Кубани и Тамани". Однако истинной реакцией Парижа на события в Крыму была досада от собственного бессилия.
 
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