https://ukraina.ru/20230831/1049074043.html

У Украины остался месяц для наступления, новые наёмники ВСУ. О чём говорили эксперты 31 августа

У Украины остался месяц для наступления, новые наёмники ВСУ. О чём говорили эксперты 31 августа - 31.08.2023 Украина.ру

У Украины остался месяц для наступления, новые наёмники ВСУ. О чём говорили эксперты 31 августа

Украина.ру, 31.08.2023

2023-08-31T17:00

2023-08-31T17:00

2023-08-31T17:46

эксклюзив

соин дмитрий

сво

украина

общество

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сергей марков

африка

ближний восток

харьков

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Борьба с беспилотниками и снижение накала боёв на сушеВ ночь на 30 августа украинские дроны совершили массовую атаку на аэродром Пскова. ВС РФ в свою очередь нанесли удар по железнодорожному узлу в Житомирской области, а также утопили в Черном море четыре диверсионных катера с украинскими спецназовцами.Политолог Андрей Суздальцев прогнозирует, что дальше Украина будет пытаться всеми силами активизироваться в Черном море. ВСУ хотели бы перерезать главные российские караванные пути от Новороссийска до Босфора.Киев, считает политолог, хочет оставить мировой рынок без российской нефти и зерна. Зерна у нас очень много осталось еще с прошлого урожая. С зерном у нас стоят целые вагоны, его тоже надо продавать.«Что касается беспилотников, то некоторые вещи начинают проясняться. Раньше мы полагали, что дроны не долетят до Москвы или Саратова, но они долетают.Псков атаковали аж 26 БПЛА. Это были австралийские беспилотники с кротонными фюзеляжами и крыльями. Тем не менее на них был металл и наша ПВО их засекла.Из 26 штук 18 мы сходу сбили, но 8 понаделали дел. Они повредили четыре самолета, два из которых сгорело. Это очень дорогие Ил-76. Это основа нашей транспортной авиации. То есть Украина знала, куда бить», — рассказал Суздальцев.Что касается ситуации на фронте на суше, сейчас мы не видим резервов, которые ВСУ еще могут бросить в бой, отмечает эксперт. Да, они немножко прорвались в сторону Токмака, но до Токмака далеко. Никакой первой линии обороны они не пробили.«Что еще? 25 "Леопардов" мы сожгли, остальные затаились. 14 "Челленджеров-2" они тоже прячут. Они боятся их применять.Все же знают, что как только на поле боя появляется натовский танк, русские начинают бить по нему из всего, чего только можно. Получается, что эта техника вообще бесполезна. И на все про все осталось четыре недели», — заявил политолог, пояснив, что в южнорусских степях в начале октября уже дождь и грязь.В целом, уверен Суздальцев, НАТО проигрывает войну России.«ВСУ — это же натовская армия с кадровым составом из славян. Поэтому я ожидаю снижения накала боев. Я не ожидаю, что украинские саперы будут выкапывать мины из мерзлой земли. Саперы у Украины хорошие, но их мало.На фронте жарко не будет. Зато будет жарко на полях дипломатических и экспертных», — сообщил эксперт.Вместо ВСУ — наёмники из Африки и с Ближнего ВостокаСудя по поступающей информации, Запад готовит ВСУ уже к весеннему наступлению. При этом сейчас стратегия российской армии — как можно больше стоять в обороне, чтобы уничтожить как можно больше потенциала ВСУ. Об этом говорит политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.По его словам, по косвенным данным убито уже около 400 тысяч украинских солдат.«Сейчас западные аналитики пишут о том, что в украинскую армию должно быть мобилизовано три миллиона человек.Черпать ресурсы они могут в Африке и на Ближнем Востоке. Набирать наемников там и посылать их воевать на Украину.Этот процесс может происходить по мере сокращения количества мужчин на Украине. В любом случае роль африканцев и арабов в ВСУ будет постоянно возрастать.А российская тактика — максимально переработать эту силу, а потом, создав условия, перейти в контрнаступление и начать освобождать крупные регионы с русскоязычным населением», — сообщил Марков.Он признаёт: сейчас есть мнение, что такие регионы как Харьков и Одесса настроены антироссийски. Но нужно помнить, как после ликвидации нацистского режима в течение нескольких лет было полностью перекодировано сознание населения Германии.«Сегодня народа Украины не существует. Это толпа зомбированных рабов, которые должны быть освобождены сначала от физического террора, а потом от этого зомбирования», — заявил политолог.Нужен внутренний слом в сознании украинского обществаПо информации из открытых источников, Запад гарантировал Украине еще минимум год военной поддержки. При этом некоторые эксперты полагают, что именно сейчас ВС РФ должны перейти в наступление, чтобы нанести поражение ослабленным потерями украинским войскам.Подобным экспертам стоило бы сесть на танки, на броню и поехать отвоевать хотя бы одно село в Запорожской области, говорит политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин.По его словам, можно использовать разные стратегии. В том числе стратегию сдерживания, изматывая ВСУ. Они наступают, несут большие потери, а мы бережем людей, и в конченом итоге ВСУ исчерпают свои возможности.«Можно навязать несколько генеральных сражений и обескровить ВСУ. Но что из этого наиболее рационально — знают только в Генштабе, куда стекается весь объем информации», — отметил Соин.Успеха на Украине, продолжает он, мы достигнем в тот момент, когда произойдет внутренний слом в сознании украинского общества. Когда посыплется и начнет разрушаться внутренняя анти-Россия, когда люди массово начнут бежать с фронта, когда поднимется крупное женское материнское антивоенное движение, это будет означать, что мы малой кровью достигаем требуемого результата.Когда само украинское общество начинает отвергать фашизм, радикализм, ксенофобию, и, видя результаты СВО, начнёт прозревать.«В этом украинскому обществу надо помогать, очень интенсивно и профессионально.Если мы не разрушим внутреннее единство Украины, даже при существенных успехах на фронте, мы получим враждебно настроенное население. А нам необходимо либо нейтрально настроенное население, либо дружественное. И тогда фронт у них посыплется и тыл», — рассказал Соин.

https://ukraina.ru/20230831/1049047115.html

https://ukraina.ru/20230831/1049069031.html

https://ukraina.ru/20230719/1048113540.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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