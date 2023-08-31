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Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток"

Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток" - 31.08.2023 Украина.ру

Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток"

При этом президент Сербии не удивился бы, если бы что-то подобное произошло, учитывая все, что до сих пор происходило на фоне украинского конфликта

2023-08-31T14:15

2023-08-31T14:15

2023-08-31T14:15

новости

сербия

александр вучич

турецкий поток

нападение

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Нет никаких намеков на то, что на газопровод "Турецкий поток" может быть совершено нападение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 31 августа во время визита в Рашскую область на юго-западе Сербии.Так президент Сербии ответил на вопрос журналистов разделяет ли он мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее заявил, что любое нападение на "Турецкий поток" можно было бы приравнять к объявлению войны и террористическому акту.Если бы подобное случилось, это стало бы большой проблемой для Сербии и ее энергетической безопасности, отметил Вучич."Суть в том, что никому в голову не придет отнимать у нас в зимний период то, что мы построили, за что мы заплатили, что купили. У нас нет никаких сигналов, что такое может случиться и я верю, что никому это даже не приходило на ум", - процитировало новостное агентство "Танюг" слова Александра Вучича.При этом президент Сербии добавил, что для него не было бы сюрпризом, если бы что-то подобное случилось, так как ему хорошо известно все, что до сих пор происходило в связи с конфликтом на Украине.Как сообщало издание Украина.ру, во время недавнего визита в Будапешт Вучич заявил, что Сербия готова увеличить транзит российского газа через свою территорию в Венгрию, если Украина прекратит транзит российского голубого топлива в Восточную Европу.

https://ukraina.ru/20230818/1048797370.html

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новости, сербия, александр вучич, турецкий поток, нападение