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Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток"
Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток" - 31.08.2023 Украина.ру
Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток"
При этом президент Сербии не удивился бы, если бы что-то подобное произошло, учитывая все, что до сих пор происходило на фоне украинского конфликта
2023-08-31T14:15
2023-08-31T14:15
2023-08-31T14:15
новости
сербия
александр вучич
турецкий поток
нападение
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Нет никаких намеков на то, что на газопровод "Турецкий поток" может быть совершено нападение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 31 августа во время визита в Рашскую область на юго-западе Сербии.Так президент Сербии ответил на вопрос журналистов разделяет ли он мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее заявил, что любое нападение на "Турецкий поток" можно было бы приравнять к объявлению войны и террористическому акту.Если бы подобное случилось, это стало бы большой проблемой для Сербии и ее энергетической безопасности, отметил Вучич."Суть в том, что никому в голову не придет отнимать у нас в зимний период то, что мы построили, за что мы заплатили, что купили. У нас нет никаких сигналов, что такое может случиться и я верю, что никому это даже не приходило на ум", - процитировало новостное агентство "Танюг" слова Александра Вучича.При этом президент Сербии добавил, что для него не было бы сюрпризом, если бы что-то подобное случилось, так как ему хорошо известно все, что до сих пор происходило в связи с конфликтом на Украине.Как сообщало издание Украина.ру, во время недавнего визита в Будапешт Вучич заявил, что Сербия готова увеличить транзит российского газа через свою территорию в Венгрию, если Украина прекратит транзит российского голубого топлива в Восточную Европу.
https://ukraina.ru/20230818/1048797370.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, александр вучич, турецкий поток, нападение
Вучич надеется, что никому не придет в голову напасть на "Турецкий поток"
При этом президент Сербии не удивился бы, если бы что-то подобное произошло, учитывая все, что до сих пор происходило на фоне украинского конфликта
Нет никаких намеков на то, что на газопровод "Турецкий поток" может быть совершено нападение. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 31 августа во время визита в Рашскую область на юго-западе Сербии.
Так президент Сербии ответил на вопрос журналистов разделяет ли он мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее заявил, что любое нападение на "Турецкий поток" можно было бы приравнять к объявлению войны и террористическому акту.
Если бы подобное случилось, это стало бы большой проблемой для Сербии и ее энергетической безопасности, отметил Вучич.
"Суть в том, что никому в голову не придет отнимать у нас в зимний период то, что мы построили, за что мы заплатили, что купили. У нас нет никаких сигналов, что такое может случиться и я верю, что никому это даже не приходило на ум", - процитировало новостное агентство "Танюг" слова Александра Вучича.
При этом президент Сербии добавил, что для него не было бы сюрпризом, если бы что-то подобное случилось, так как ему хорошо известно все, что до сих пор происходило в связи с конфликтом на Украине.
Как сообщало издание Украина.ру, во время недавнего визита в Будапешт Вучич заявил, что Сербия готова увеличить транзит российского газа через свою территорию в Венгрию, если Украина прекратит транзит российского голубого топлива в Восточную Европу.