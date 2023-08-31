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Посол Израиля предупредил Киев о последствиях отмены безвизового режима

Посол Израиля предупредил Киев о последствиях отмены безвизового режима - 31.08.2023 Украина.ру

Посол Израиля предупредил Киев о последствиях отмены безвизового режима

Если Украина решится на отмену безвизового режима с Израилем, к нему потом будет сложно вернуться, сказал посол Израиля на Украине Михаэль Бродский

2023-08-31T13:02

2023-08-31T13:02

2023-08-31T13:02

новости

украина

израиль

безвизовый режим

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Если безвизовый режим между Украиной и Израилем будет отменен, к нему будет сложно вернуться. Такое мнение высказал 31 августа посол Израиля на Украине Михаэль Бродский в интервью LIGA.net.Дипломат добавил, что Украина имеет право уведомить Израиль о намерении отменить безвизовый режим, но такого официального уведомления Тель-Авив пока не получал."Украина была одной из немногих стран на постсоветском пространстве, с которой Израиль подписал соглашение о безвизовом режиме, хотя в Израиле были определенные структуры, которые возражали против этого. Если это соглашение будет отменено, вернуться к этой ситуации потом будет очень сложно. Я бы дважды подумал, прежде чем принимать такие решения", — заявил Бродский.По словам дипломата, если Киев решиться на отмену безвизового режима, это прежде всего ударит по гражданам Украины, поскольку во время военных действий они чаще всего ездят в Израиль, а не наоборот.Заявление Бродского по поводу возможной отмены безвизового режима между Украиной и Израилем прокомментировала в своем телеграм-канале украинский политический и общественный деятель Ирина Фарион."Вылезло уродство. Его давно пора депортировать. Это московский шпион", - заявила Фарион.Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассматривает возможность отмены безвизового режима для граждан Израиля. По словам источника в СНБО, есть несколько причин для такого решения. В том числе, недружественное отношение к украинцам, приезжающим в Израиль и прекращение программы медицинского страхования украинских беженцев в этой стране.Позже посол Украины в Израиле Евгений Коронийчук заявил, что украинские власти не собираются отменять безвизовый режим для граждан Израиля.По данным украинских СМИ, в первом полугодии 2023 года более 2000 гражданам Украины отказали во въезде в Израиль.

https://ukraina.ru/20230811/1048631375.html

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новости, украина, израиль, безвизовый режим