https://ukraina.ru/20230831/1049060995.html

Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния

Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния - 31.08.2023 Украина.ру

Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния

Всех девятерых членов комиссии предложила партия "Право и справедливость", которая контролирует большинство в польском парламенте

2023-08-31T12:01

2023-08-31T12:01

2023-08-31T12:01

новости

польша

парламент

россия

влияние

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_13bd5fabfb34be52a52fee124c9a7c16.jpg

Парламент Польши назначил девять членов комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность республики в период с 2007 по 2022 год. Об этом 31 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP).Все кандидаты в члены комиссии были выдвинуты партией "Право и справедливость", остальные парламентские партии не выдвигали своих кандидатов.Создание комиссии прокомментировал польским СМИ пресс-секретарь правительства Петер Мюллер. По его словам, комиссии по расследованию российского влияния боятся те, кто "проводил политику перезагрузки с Россией" - Дональд Туск и его министры.Также Мюллер отметил, что "сеть российских связей" есть в самом Брюсселе, особенно там, где решаются вопросы, касающиеся энергетики и изменения климата."Поэтому такого рода движение в нашей стране опасно и для тех, кто сотрудничал с Россией в различных законодательных процессах, в том числе в Брюсселе", - рассказал Мюллер в ответ на вопрос о том, почему в Европейской комиссии отнеслись с резервом к польской комиссии.По его словам, в других европейских странах тоже ведутся расследования российского влияния."На Западе это разрешено, в Польше якобы не разрешено. Эти двойные стандарты существуют уже много лет, но это не может быть причиной для того, чтобы не расследовать влияние, которое Россия оказывала в Польше годами. Это вопрос польской безопасности, это надо расследовать и сделать выводы, чтобы в будущем ни одному политику не пришло в голову проводить курс на перезагрузку отношений с Россией", - отметил Мюллер.В мае президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния в последние 20 лет. Закон, одобренный польским парламентом, вызвал критику со стороны оппозиции. По мнению оппозиционных партий, этот закон можно использовать против них. Правящая партия сможет использовать комиссию для допросов оппозиционных политиков и обнародования материалов, собранных против политических оппонентов, считают оппозиционные деятели.

https://ukraina.ru/20230809/1048576041.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, парламент, россия, влияние