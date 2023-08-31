Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния - 31.08.2023 Украина.ру
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Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния
Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния - 31.08.2023 Украина.ру
Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния
Всех девятерых членов комиссии предложила партия "Право и справедливость", которая контролирует большинство в польском парламенте
2023-08-31T12:01
2023-08-31T12:01
новости
польша
парламент
россия
влияние
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Парламент Польши назначил девять членов комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность республики в период с 2007 по 2022 год. Об этом 31 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP).Все кандидаты в члены комиссии были выдвинуты партией "Право и справедливость", остальные парламентские партии не выдвигали своих кандидатов.Создание комиссии прокомментировал польским СМИ пресс-секретарь правительства Петер Мюллер. По его словам, комиссии по расследованию российского влияния боятся те, кто "проводил политику перезагрузки с Россией" - Дональд Туск и его министры.Также Мюллер отметил, что "сеть российских связей" есть в самом Брюсселе, особенно там, где решаются вопросы, касающиеся энергетики и изменения климата."Поэтому такого рода движение в нашей стране опасно и для тех, кто сотрудничал с Россией в различных законодательных процессах, в том числе в Брюсселе", - рассказал Мюллер в ответ на вопрос о том, почему в Европейской комиссии отнеслись с резервом к польской комиссии.По его словам, в других европейских странах тоже ведутся расследования российского влияния."На Западе это разрешено, в Польше якобы не разрешено. Эти двойные стандарты существуют уже много лет, но это не может быть причиной для того, чтобы не расследовать влияние, которое Россия оказывала в Польше годами. Это вопрос польской безопасности, это надо расследовать и сделать выводы, чтобы в будущем ни одному политику не пришло в голову проводить курс на перезагрузку отношений с Россией", - отметил Мюллер.В мае президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния в последние 20 лет. Закон, одобренный польским парламентом, вызвал критику со стороны оппозиции. По мнению оппозиционных партий, этот закон можно использовать против них. Правящая партия сможет использовать комиссию для допросов оппозиционных политиков и обнародования материалов, собранных против политических оппонентов, считают оппозиционные деятели.
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новости, польша, парламент, россия, влияние
Новости, Польша, парламент, Россия, влияние

Парламент Польши утвердил членов комиссии по расследованию российского влияния

12:01 31.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Всех девятерых членов комиссии предложила партия "Право и справедливость", которая контролирует большинство в польском парламенте
Парламент Польши назначил девять членов комиссии по расследованию влияния России на внутреннюю безопасность республики в период с 2007 по 2022 год. Об этом 31 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP).
Все кандидаты в члены комиссии были выдвинуты партией "Право и справедливость", остальные парламентские партии не выдвигали своих кандидатов.
Создание комиссии прокомментировал польским СМИ пресс-секретарь правительства Петер Мюллер. По его словам, комиссии по расследованию российского влияния боятся те, кто "проводил политику перезагрузки с Россией" - Дональд Туск и его министры.
Также Мюллер отметил, что "сеть российских связей" есть в самом Брюсселе, особенно там, где решаются вопросы, касающиеся энергетики и изменения климата.
"Поэтому такого рода движение в нашей стране опасно и для тех, кто сотрудничал с Россией в различных законодательных процессах, в том числе в Брюсселе", - рассказал Мюллер в ответ на вопрос о том, почему в Европейской комиссии отнеслись с резервом к польской комиссии.
По его словам, в других европейских странах тоже ведутся расследования российского влияния.
"На Западе это разрешено, в Польше якобы не разрешено. Эти двойные стандарты существуют уже много лет, но это не может быть причиной для того, чтобы не расследовать влияние, которое Россия оказывала в Польше годами. Это вопрос польской безопасности, это надо расследовать и сделать выводы, чтобы в будущем ни одному политику не пришло в голову проводить курс на перезагрузку отношений с Россией", - отметил Мюллер.
В мае президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния в последние 20 лет. Закон, одобренный польским парламентом, вызвал критику со стороны оппозиции. По мнению оппозиционных партий, этот закон можно использовать против них. Правящая партия сможет использовать комиссию для допросов оппозиционных политиков и обнародования материалов, собранных против политических оппонентов, считают оппозиционные деятели.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 10:22
В Польше стартовала кампания выборов в парламент. Полякам предстоит разобраться в разных сортах русофобовПарламентские выборы в Польше назначены на 15 октября. На них решится, останутся ли у власти консерваторы из "Права и Справедливости" на третий срок, или их сменят либералы. Но и те, и другие – русофобы.
 
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