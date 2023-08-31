Скандал международного уровня: венгры и украинцы не поделили школу, причиной стал язык - 31.08.2023 Украина.ру
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Скандал международного уровня: венгры и украинцы не поделили школу, причиной стал язык
Скандал международного уровня: венгры и украинцы не поделили школу, причиной стал язык - 31.08.2023 Украина.ру
Скандал международного уровня: венгры и украинцы не поделили школу, причиной стал язык
Камнем преткновения для Киева и Будапешта стала венгерская школа имени Ференца Ракоци II в Мукачево. Власти назначили ее директором гражданку Украины. Как результат - новое руководство учебного заведения взяло план на перемены. Об этом 31 августа написало венгерское издание Мandiner
2023-08-31T11:43
2023-08-31T11:44
новости
мукачево
школа
украина
язык
скандал
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Новый директор школы объявила о намерении украинизировать учебное заведение: венгерский язык сделать иностранным, ввести преподавание украинского, а также вести на нем часть предметов негуманитарного профиля."Наша школа подверглась жестокому нападению со стороны городской администрации!" - такое сообщение появилось на странице учебного заведения в соцсетях.От себя журналисты Мandiner добавили, что преследование венгерского меньшинства Закарпатья продолжается.Начать обучение по новому плану руководство учебного заведения собиралось уже с 1 сентября, однако протест профессорско-преподавательского состава оказался таким мощным, что пока нововведения решили отложить."Но мы видим, что план городской администрации состоит в том, чтобы как можно скорее положить конец венгерскому образованию в нашей школе. Мы выдержим!" - говорится на странице школы в соцсетях.Не так давно Владимир Зеленский встречался с президентом Венгрии Каталин Новак. Во время беседы он в том числе сказал, что "то, что представители украинского меньшинства получают в Венгрии, они готовы отдать членам венгерского меньшинства в Украине".К слову, школа имени Ференца Ракоци II признана одним из лучших учебных заведений Закарпатья.
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новости, мукачево, школа, украина, язык, скандал
Новости, Мукачево, Школа, Украина, язык, скандал

Скандал международного уровня: венгры и украинцы не поделили школу, причиной стал язык

11:43 31.08.2023 (обновлено: 11:44 31.08.2023)
 
© mandiner
© mandiner
Читать в
Камнем преткновения для Киева и Будапешта стала венгерская школа имени Ференца Ракоци II в Мукачево. Власти назначили ее директором гражданку Украины. Как результат - новое руководство учебного заведения взяло план на перемены. Об этом 31 августа написало венгерское издание Мandiner
Новый директор школы объявила о намерении украинизировать учебное заведение: венгерский язык сделать иностранным, ввести преподавание украинского, а также вести на нем часть предметов негуманитарного профиля.
"Наша школа подверглась жестокому нападению со стороны городской администрации!" - такое сообщение появилось на странице учебного заведения в соцсетях.
От себя журналисты Мandiner добавили, что преследование венгерского меньшинства Закарпатья продолжается.
Начать обучение по новому плану руководство учебного заведения собиралось уже с 1 сентября, однако протест профессорско-преподавательского состава оказался таким мощным, что пока нововведения решили отложить.

"Но мы видим, что план городской администрации состоит в том, чтобы как можно скорее положить конец венгерскому образованию в нашей школе. Мы выдержим!" - говорится на странице школы в соцсетях.

Не так давно Владимир Зеленский встречался с президентом Венгрии Каталин Новак. Во время беседы он в том числе сказал, что "то, что представители украинского меньшинства получают в Венгрии, они готовы отдать членам венгерского меньшинства в Украине".
28 августа, 17:12
"Это были необычные ощущения": президент Венгрии встретилась с Зеленским в его бункереПрезидент Венгрии Каталин Новак посетила Киев, где пообщалась с Владимиром Зеленским. Он принял гостью прямо в своем бункере, рассказала она в интервью венгерскому изданию Index
К слову, школа имени Ференца Ракоци II признана одним из лучших учебных заведений Закарпатья.
 
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