В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко - 31.08.2023 Украина.ру
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В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко
В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко - 31.08.2023 Украина.ру
В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко
В Москве нарисовали граффити в честь первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщили 31 августа в телеграм-канале администрации главы ДНР
2023-08-31T11:34
2023-08-31T11:34
захарченко
москва
новости
граффити
днр
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Администрация главы ДНР опубликовала фотографию рисунка. На нем изображен сам Захарченко, за ним развиваются флаги России и ДНР, перед ним — годы жизни и надпись: "У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия".Сегодня — пятая годовщина смерти Захарченко.В 2014 году после Евромайдана Захарченко был избран главой ДНР, получив более 75% голосов избирателей. 31 августа 2018 года он погиб в теракте, устроенном украинскими спецслужбами. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка. Здание ресторана частично сохранилось, его обтянули билбодами и организовали мемориал. Как написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, Захарченко стал символом непокоренного Донбасса. По его словам, киевский режим не смог победить Захарченко в бою, поэтому прибег к трусливым террористическим методам. Асенов уверен, что мечта Захарченко непременно исполнится — украинский нацизм будет уничтожен и в Донбассе снова воцарится мир.
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захарченко, москва, новости, граффити, днр
Захарченко, Москва, Новости, граффити, ДНР

В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко

11:34 31.08.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрямая линия А. Захарченко с жителями Украины
Прямая линия А. Захарченко с жителями Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Москве нарисовали граффити в честь первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщили 31 августа в телеграм-канале администрации главы ДНР
Администрация главы ДНР опубликовала фотографию рисунка. На нем изображен сам Захарченко, за ним развиваются флаги России и ДНР, перед ним — годы жизни и надпись: "У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия".
Сегодня — пятая годовщина смерти Захарченко.
В 2014 году после Евромайдана Захарченко был избран главой ДНР, получив более 75% голосов избирателей. 31 августа 2018 года он погиб в теракте, устроенном украинскими спецслужбами. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка. Здание ресторана частично сохранилось, его обтянули билбодами и организовали мемориал.
Как написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, Захарченко стал символом непокоренного Донбасса. По его словам, киевский режим не смог победить Захарченко в бою, поэтому прибег к трусливым террористическим методам. Асенов уверен, что мечта Захарченко непременно исполнится — украинский нацизм будет уничтожен и в Донбассе снова воцарится мир.
В Донецке почтили память первого главы ДНР А. Захарченко - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября 2022, 10:04
Вскрылись новые подробности убийства ЗахарченкоНовые подробности убийства первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко раскрылись в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Киященко со своим агентом .Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости
 
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