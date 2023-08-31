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В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко
В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко - 31.08.2023 Украина.ру
В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко
В Москве нарисовали граффити в честь первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщили 31 августа в телеграм-канале администрации главы ДНР
2023-08-31T11:34
2023-08-31T11:34
2023-08-31T11:34
захарченко
москва
новости
граффити
днр
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Администрация главы ДНР опубликовала фотографию рисунка. На нем изображен сам Захарченко, за ним развиваются флаги России и ДНР, перед ним — годы жизни и надпись: "У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия".Сегодня — пятая годовщина смерти Захарченко.В 2014 году после Евромайдана Захарченко был избран главой ДНР, получив более 75% голосов избирателей. 31 августа 2018 года он погиб в теракте, устроенном украинскими спецслужбами. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка. Здание ресторана частично сохранилось, его обтянули билбодами и организовали мемориал. Как написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, Захарченко стал символом непокоренного Донбасса. По его словам, киевский режим не смог победить Захарченко в бою, поэтому прибег к трусливым террористическим методам. Асенов уверен, что мечта Захарченко непременно исполнится — украинский нацизм будет уничтожен и в Донбассе снова воцарится мир.
https://ukraina.ru/20220929/1039199345.html
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захарченко, москва, новости, граффити, днр
Захарченко, Москва, Новости, граффити, ДНР
В Москве появилось граффити в память о погибшем главе ДНР Захарченко
В Москве нарисовали граффити в честь первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщили 31 августа в телеграм-канале администрации главы ДНР
Администрация главы ДНР опубликовала фотографию
рисунка. На нем изображен сам Захарченко, за ним развиваются флаги России и ДНР, перед ним — годы жизни и надпись: "У нас одна цель — воссоединение с родиной, а родина — это Россия".
Сегодня — пятая годовщина смерти Захарченко.
В 2014 году после Евромайдана Захарченко был избран главой ДНР, получив более 75% голосов избирателей. 31 августа 2018 года он погиб в теракте, устроенном украинскими спецслужбами. Взрыв произошел в ресторане "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка. Здание ресторана частично сохранилось, его обтянули билбодами и организовали мемориал.
Как написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, Захарченко стал символом непокоренного Донбасса. По его словам, киевский режим не смог победить Захарченко в бою, поэтому прибег к трусливым террористическим методам. Асенов уверен, что мечта Захарченко непременно исполнится — украинский нацизм будет уничтожен и в Донбассе снова воцарится мир.