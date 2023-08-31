https://ukraina.ru/20230831/1049059527.html

"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео

"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео - 31.08.2023 Украина.ру

"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге проанализировал, откуда могли прилететь беспилотники в Псковскую область, кто организовал удары по... Украина.ру, 31.08.2023

2023-08-31T10:56

2023-08-31T10:56

2023-08-31T10:56

ростислав ищенко

видео

россия

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ракеты

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге проанализировал, откуда могли прилететь беспилотники в Псковскую область, кто организовал удары по аэродрому, а также спрогнозировал поведение Киева после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты от Запада. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

псков

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