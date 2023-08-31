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"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео
"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео - 31.08.2023 Украина.ру
"Один из последних тестов": Ищенко о том, что будет после ударов по Пскову. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге проанализировал, откуда могли прилететь беспилотники в Псковскую область, кто организовал удары по... Украина.ру, 31.08.2023
2023-08-31T10:56
2023-08-31T10:56
2023-08-31T10:56
ростислав ищенко
видео
россия
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беспилотники
бпла
псков
вкс
ракеты
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге проанализировал, откуда могли прилететь беспилотники в Псковскую область, кто организовал удары по аэродрому, а также спрогнозировал поведение Киева после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты от Запада. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, беспилотники, БПЛА, Псков, ВКС, ракеты, Кант (аэродром), фронт, F-16, "Taurus"