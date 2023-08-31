Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк - 31.08.2023 Украина.ру
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Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк
Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк - 31.08.2023 Украина.ру
Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк
Народный депутат Рады Ярослав Железняк 31 августа в своем телеграм-канале высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Владлена Неклюдова ("Слуга народа"), который сегодня собираются зарегистрировать
2023-08-31T11:35
2023-08-31T11:35
порно
новости
ярослав железняк
силовики
украина
законопроект
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Нардеп сыронизировал, что его можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".Он выразил надежду, что коллеги внимательно ознакомятся с текстом проекта и в результате постараются защитить людей, а не увеличить "кормушку некоторых работников органов".Ранее депутаты Верховной Рады Украины подготовили очередной скандальный законопроект — вслед за предложениями о легализации в стране наркотиков они захотели декриминализировать порнографию в стране. В случае его принятия уголовная ответственность будет распространяться лишь на некоторые категории эротического контента.Как утверждал депутат Максим Бужанский, запрос на декриминализацию соответствующей статьи Уголовного кодекса якобы "есть в украинском обществе, особенно у молодых людей, которые хотят делиться эротическим контентом и для этого создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans". По мнению Бужанского, сажать за преступление пользователей сервиса OnlyFans, который платит налоги в бюджет Украины, абсурдно.
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порно, новости, ярослав железняк, силовики, украина, законопроект
порно, Новости, Ярослав Железняк, силовики, Украина, законопроект

Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк

11:35 31.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Народный депутат Рады Ярослав Железняк 31 августа в своем телеграм-канале высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Владлена Неклюдова ("Слуга народа"), который сегодня собираются зарегистрировать
Нардеп сыронизировал, что его можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".

"Альтернативный законопроект сохраняет право возбудить уголовное дело, как и сейчас, за любой порноконтент (и платный, и личные ню-переписки...). Здесь ничего не меняется. Единственное изменение... наказание больше: минимум 85 тыс. штрафа (в пять раз выше, чем сейчас), максимум – 12 лет тюрьмы, почти как за умышленное убийство. Я очень надеюсь, что автор этой инициативы господин Неклюдов действительно пытался защитить детей, как указывает в объяснительной. <...> И лишь случайно вместо этого усилил полномочия силовиков шантажировать за частные нюдсы", - указал нардеп.

Он выразил надежду, что коллеги внимательно ознакомятся с текстом проекта и в результате постараются защитить людей, а не увеличить "кормушку некоторых работников органов".
Ранее депутаты Верховной Рады Украины подготовили очередной скандальный законопроект — вслед за предложениями о легализации в стране наркотиков они захотели декриминализировать порнографию в стране. В случае его принятия уголовная ответственность будет распространяться лишь на некоторые категории эротического контента.
Как утверждал депутат Максим Бужанский, запрос на декриминализацию соответствующей статьи Уголовного кодекса якобы "есть в украинском обществе, особенно у молодых людей, которые хотят делиться эротическим контентом и для этого создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans". По мнению Бужанского, сажать за преступление пользователей сервиса OnlyFans, который платит налоги в бюджет Украины, абсурдно.
ребенок смотрит телевизор
18 августа, 11:58
Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратураЗа семь месяцев 2023 года на Украине было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии. Чуть более 64% из них касались контента, связанного с детьми. Такие данные были опубликованы 18 августа Офисом генпрокурора Украины
 
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