https://ukraina.ru/20230831/1049058930.html

Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк

Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк - 31.08.2023 Украина.ру

Украинский законопроект о видео для взрослых может увеличить нелегальный заработок силовиков — Железняк

Народный депутат Рады Ярослав Железняк 31 августа в своем телеграм-канале высмеял альтернативный законопроект о декриминализации порнографии от депутата Владлена Неклюдова ("Слуга народа"), который сегодня собираются зарегистрировать

2023-08-31T11:35

2023-08-31T11:35

2023-08-31T11:35

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Нардеп сыронизировал, что его можно было смело называть "О защите прав коррумпированных стражей порядка".Он выразил надежду, что коллеги внимательно ознакомятся с текстом проекта и в результате постараются защитить людей, а не увеличить "кормушку некоторых работников органов".Ранее депутаты Верховной Рады Украины подготовили очередной скандальный законопроект — вслед за предложениями о легализации в стране наркотиков они захотели декриминализировать порнографию в стране. В случае его принятия уголовная ответственность будет распространяться лишь на некоторые категории эротического контента.Как утверждал депутат Максим Бужанский, запрос на декриминализацию соответствующей статьи Уголовного кодекса якобы "есть в украинском обществе, особенно у молодых людей, которые хотят делиться эротическим контентом и для этого создают аккаунты на сервисе платной подписки OnlyFans". По мнению Бужанского, сажать за преступление пользователей сервиса OnlyFans, который платит налоги в бюджет Украины, абсурдно.

https://ukraina.ru/20230818/1048780125.html

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порно, новости, ярослав железняк, силовики, украина, законопроект