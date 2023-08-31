Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового - 31.08.2023 Украина.ру
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Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового - 31.08.2023 Украина.ру
Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
Армия России выбивает у ВСУ поставленную НАТО артиллерию
2023-08-31T10:31
2023-08-31T10:31
новости
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минобороны рф
потери всу
военная помощь
всу
д-30 (гаубица)
гаубицы
артиллерия
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Подразделениями группировки войск "Днепр" поражены пункты временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Велетенское, а также выявлены и уничтожены позиции артиллерийских орудий Д-30 и РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенных пунктов Кизомыс и Гончарное. При этом безвозвратные потери противника в живой силе составили более 15 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам прошедших суток.Начальник пресс-центра группировки "Днепр" также сообщил: "Кроме того, в районе населенных пунктов Садовое и Зеленовка операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и гаубица американского производства М777".
https://ukraina.ru/20230831/1049054142.html
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новости, украина, сво, минобороны рф, потери всу, военная помощь, всу, д-30 (гаубица), гаубицы, артиллерия, рсзо
Новости, Украина, СВО, Минобороны РФ, потери ВСУ, военная помощь, ВСУ, Д-30 (гаубица), гаубицы, артиллерия, РСЗО

Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового

10:31 31.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Армия России выбивает у ВСУ поставленную НАТО артиллерию
Подразделениями группировки войск "Днепр" поражены пункты временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Велетенское, а также выявлены и уничтожены позиции артиллерийских орудий Д-30 и РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенных пунктов Кизомыс и Гончарное. При этом безвозвратные потери противника в живой силе составили более 15 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам прошедших суток.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 08:32
Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны УкраиныМинистра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Таким мнением поделился 31 августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
Начальник пресс-центра группировки "Днепр" также сообщил: "Кроме того, в районе населенных пунктов Садовое и Зеленовка операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и гаубица американского производства М777".
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Вчера, 03:50
За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей
 
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