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Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового

Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового - 31.08.2023 Украина.ру

Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового

Армия России выбивает у ВСУ поставленную НАТО артиллерию

2023-08-31T10:31

2023-08-31T10:31

2023-08-31T10:31

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Подразделениями группировки войск "Днепр" поражены пункты временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Велетенское, а также выявлены и уничтожены позиции артиллерийских орудий Д-30 и РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенных пунктов Кизомыс и Гончарное. При этом безвозвратные потери противника в живой силе составили более 15 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам прошедших суток.Начальник пресс-центра группировки "Днепр" также сообщил: "Кроме того, в районе населенных пунктов Садовое и Зеленовка операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и гаубица американского производства М777".

https://ukraina.ru/20230831/1049054142.html

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новости, украина, сво, минобороны рф, потери всу, военная помощь, всу, д-30 (гаубица), гаубицы, артиллерия, рсзо