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Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового - 31.08.2023 Украина.ру
Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
Армия России выбивает у ВСУ поставленную НАТО артиллерию
2023-08-31T10:31
2023-08-31T10:31
2023-08-31T10:31
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Подразделениями группировки войск "Днепр" поражены пункты временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Велетенское, а также выявлены и уничтожены позиции артиллерийских орудий Д-30 и РСЗО БМ-21 "Град" в районе населенных пунктов Кизомыс и Гончарное. При этом безвозвратные потери противника в живой силе составили более 15 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России по итогам прошедших суток.Начальник пресс-центра группировки "Днепр" также сообщил: "Кроме того, в районе населенных пунктов Садовое и Зеленовка операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и гаубица американского производства М777".
https://ukraina.ru/20230831/1049054142.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сво, минобороны рф, потери всу, военная помощь, всу, д-30 (гаубица), гаубицы, артиллерия, рсзо
Новости, Украина, СВО, Минобороны РФ, потери ВСУ, военная помощь, ВСУ, Д-30 (гаубица), гаубицы, артиллерия, РСЗО
Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
Армия России выбивает у ВСУ поставленную НАТО артиллерию