https://ukraina.ru/20230831/1049054142.html

Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины

Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины - 31.08.2023 Украина.ру

Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины

Министра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Таким мнением поделился 31 августа депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале

2023-08-31T08:32

2023-08-31T08:32

2023-08-31T08:32

резников

украина

ярослав железняк

министр

новости

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"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров… По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября", - написал Железняк.Он отметил, что вопрос, кто будет возглавлять фонд, "не решен". Парламентарий подчеркнул, что "современная кадровая политика умеет поражать", посольства о такой ротации, по его словам, предупредили в среду.В начале августа СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку.

https://ukraina.ru/20230826/1048948690.html

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резников, украина, ярослав железняк, министр, новости