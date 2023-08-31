Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ - 31.08.2023 Украина.ру
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Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ - 31.08.2023 Украина.ру
Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
Российские силы адаптировались к использованию украинскими военными американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом 30 августа заявил британский наемник Эйден Аслин в интервью изданию Newsweek
2023-08-31T07:58
2023-08-31T08:07
himars
новости
наемники
украина
россия
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"Россия адаптировалась к нашей стратегии", - заверил Аслин.По его словам, российская армия теперь размещает свои ресурсы вне зоны поражения HIMARS.Аслин попал плен в Мариуполе и в июне прошлого года. Его приговорили в Донецке к расстрелу по обвинению в участии в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре прошлого года. Согласно Newsweek, недавно наемник снова приехал на Украину.M142 HIMARS — высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30−80 км (в режиме РСЗО) до 300 и более км в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса.Из РСЗО HIMARS украинские военные систематически обстреливают города, расположенные вблизи линии соприкосновения, в том числе Донецк. В результате обстрелов со стороны украинских войск только в ДНР с февраля 2022 года погибло более 4,5 тысячи мирных жителей.
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himars, новости, наемники, украина, россия
HIMARS, Новости, наемники, Украина, Россия

Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ

07:58 31.08.2023 (обновлено: 08:07 31.08.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Российские силы адаптировались к использованию украинскими военными американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом 30 августа заявил британский наемник Эйден Аслин в интервью изданию Newsweek
"Россия адаптировалась к нашей стратегии", - заверил Аслин.
По его словам, российская армия теперь размещает свои ресурсы вне зоны поражения HIMARS.
Аслин попал плен в Мариуполе и в июне прошлого года. Его приговорили в Донецке к расстрелу по обвинению в участии в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре прошлого года. Согласно Newsweek, недавно наемник снова приехал на Украину.
M142 HIMARS — высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30−80 км (в режиме РСЗО) до 300 и более км в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса.
Из РСЗО HIMARS украинские военные систематически обстреливают города, расположенные вблизи линии соприкосновения, в том числе Донецк. В результате обстрелов со стороны украинских войск только в ДНР с февраля 2022 года погибло более 4,5 тысячи мирных жителей.
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