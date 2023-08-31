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Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел

Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел - 31.08.2023 Украина.ру

Польско-немецкие отношения — наихудшие с 2000 года. И это не предел

Процент поляков, считающих польско-немецкие отношения плохими, является самым высоким с 2000 года. При этом большинство из них назвали основной причиной этого политику собственного правительства

2023-08-31T04:58

2023-08-31T04:58

2023-08-31T09:26

эксклюзив

польша

зарубежье

германия

социология

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Менее половины (47 процентов) польских участников опроса «Барометр Польша — Германия 2023», считают отношения между Польшей и Германией хорошими, и 39 процентов — плохими. Однако тенденции удручают социологов: если год назад 48% опрошенных поляков положительно оценивали отношения со своим западным соседом, и 35% — отрицательно, то в 2000 году, когда начались циклические исследования, целых 83% поляков считали отношения с Германией хорошими, и только 6% — плохими. То есть ухудшились они в шесть с половиной раз.Граждане Германии смотрят на польско-немецкие отношения более оптимистично. 61 процент считает их хорошими, а 23 процента — плохими. По сравнению с 2000 годом кардинальных изменений не произошло: тогда 57% немцев оценили отношения с Польшей как хорошие, а 29% — как плохие.Таким образом, динамика оценок отношений в Польше и Германии имеет противоположную направленность. Но есть и то, что объединяет поляков и немцев: оба народа считают главной причиной плохих отношений между их странами политику правительства Польши по отношению к Германии. Такого мнения придерживаются 51% поляков и 42% немцев.На втором месте среди таких причин — отсутствие компенсации со стороны Германии потерь Польши во Второй мировой войне. Так считают 17% поляков и 26% немцев. В последнем случае это означает более чем двукратный рост — в 2021 году такого мнения придерживались лишь 12% граждан ФРГ. Очевидно, что публичные польские претензии попали на благодатную почву немецкого общества, значительная часть которого воспитана Западом в духе вечного покаяния за преступления нацистов.При этом всего 10% поляков и 12% немцев возлагают ответственность за плохие отношения между двумя странами на политику немецкого правительства. Два года назад более чем в два раза больше поляков видели вину Берлина — 23%. Однако авторы исследования не конкретизируют, в чём именно претензии поляков к своему правительству. То есть вполне возможно, что действия Варшавы те считают недостаточно жёсткими.Расходящиеся экономические интересы Польши и Германии назвали причиной плохих отношений между странами лишь 15% поляков и 13% немцев. При этом хорошие польско-немецкие отношения считают следствием общих экономических интересов двух стран 51% граждан Польши и 45% граждан ФРГ. На втором месте среди причин хороших отношений — деятельность организаций и граждан обеих стран, направленная на примирение (так считают 21% поляков и 25% немцев).Опрос также выявил существенные различия между поляками и немцами в отношении признания страданий и жертв поляков в немецком общественном мнении. В то время как 52% немцев считают, что польские жертвы почитаются достаточно, ровно половина опрошенных поляков придерживаются противоположного мнения.Мнения поляков и немцев диаметрально разошлись также по вопросу о репарациях за Вторую мировую, которые правительство Польши в прошлом году потребовало от Германии. Самая большая группа поляков (38%) считает, что эти действия направлены ​​на достижение внутриполитических целей польского правящего лагеря в предвыборный период. Но такое мнение разделяют лишь 12% немцев.С другой стороны, наибольший процент немцев считает, что целью польского правительства является обеспечение государственного бюджета Польши. Утверждение же о том, что речь идет о признании Германией потерь и страданий поляков (то есть официальное обоснование требования репараций), поддерживают лишь 17% поляков и 22% немцев.При этом опрос обнажил огромную разницу в оценке действий Германии по возмещению ущерба Польше. Целых 60% немцев и только 25% поляков убеждены, что Германия сделала в этом плане достаточно за последние 80 лет и теперь странам следует сосредоточиться на общих задачах. В свою очередь, 29% поляков и всего лишь 4% немцев считают, что Германия сделала слишком мало и необходимы радикальные решения в вопросе компенсаций. Выплаты Германией репараций в польский госбюджет ожидают 36% поляков и 19% немцев.Правда, в отдельных исторических вопросах между гражданами Польши и Германии нашлись общие знаменатели. Так, 21% поляков и 22% немцев высказались за распространение в Германии информации об истории Польши. Почти равная доля поляков и немцев — 20 и 22 процента соответственно — требует компенсации живущим жертвам Третьего рейха.С другой стороны, 28% немцев и всего 16% поляков хотят восстановить памятники, разрушенные в Польше во время войны. Тут стоит отметить, что для немцев, прежде всего, важны памятники на немецких землях, ставших частью Польши. А вот поляки против восстановления не только немецкого, но и еврейского наследия в своей стране.Авторы отмечают влияние демографических характеристик респондентов на результаты опроса. Так, польские респонденты с высшим (51%) или средним (43%) образованием чаще других считают, что требования о репарациях служат внутриполитическим целям правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС). Эта группа относительно чаще, чем другие, считает, что Германия сделала достаточно по возмещению ущерба Польше, и теперь основное внимание следует сосредоточить на современных проблемах (32% и 27%).Самые молодые польские респонденты (до двадцати девяти лет) реже других ответили, что Германия сделала слишком мало с точки зрения репараций, и они с меньшей вероятностью ожидают репараций для Польши. А самые молодые немецкие респонденты гораздо чаще, чем самые старшие, утверждают, что Германия сделала слишком мало для компенсации полякам за нацистские преступления.В Польше мнения об ответственности Германии за прошлое явно зависят от политических предпочтений. Подавляющее большинство избирателей ПиС и оппозиционной правой «Конфедерации» считает, что немцы недостаточно признали страдания поляков. Относительно большая доля оппозиционных избирателей либеральной «Гражданской коалиции» (48%) и «Левых» (37%) уверена, что немецкое общественное мнение достаточно признало польские жертвы. Избиратели ещё одного оппозиционного блока, «Третий путь», настроены более скептически: всего 29% из них считают исторические вопросы закрытыми. В свою очередь избиратели всех основных политических сил в Германии в большинстве своём убеждены, что в отношениях между Польшей и Германией должен наступить поворот от истории к современным вызовам.Восприятие истории, а также её последствий, разделило и продолжает разделять поляков и немцев, пишут в резюме авторы опроса «Барометр Польша — Германия 2023». Его провели немецкие социологи из Института общественных дел, Немецко-польского института, Фонда польско-немецкого сотрудничества и Фонда Конрада Аденауэра.«Поскольку отходят поколения, ставшие свидетелями самого трагического периода в польско-немецких отношениях — Второй мировой войны, эти различия в восприятии могут углубляться, если мы — поляки и немцы — будем признавать свои собственные взгляды единственно правильными, не вступая в диалог с соседним обществом. Нынешняя и будущая политическая элита Германии, в отличие от их предшественников, не воспитана на убеждении, что Польша должна играть особую роль в немецкой перспективе из-за общего прошлого», — отмечают учёные.Эта новая перспектива в Германии перекликается с растущими ожиданиями поляков на получение компенсации за жертвы и потери в прошлом, а также на особое отношение к ним со стороны немцев, предупреждают авторы исследования. По их мнению, столкновение этих двух тенденций неизбежно приведёт к взаимному разочарованию в Польше и Германии.Примечательно, что хотя опрос проводился в мае 2023 года, его результаты были обнародованы 30 августа, накануне очередной годовщины начала Второй мировой войны, когда антинемецкие настроения в Польше традиционно усиливаются. И если раньше польские власти старались их приглушать — к примеру, 1 сентября 2019-го в мемориальных мероприятиях приняли участие президенты Польши и ФРГ Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер, — то в этом году Дуда будет возлагать венок на полуострове Вестерплятте в одиночестве.Кроме того, с начала текущего года высокопоставленные польские чиновники с премьером включительно избегают публичных встреч с немецкими коллегами, чтобы камеры не зафиксировали их рукопожатий. Дело в том, что лидера «Гражданской коалиции» Дональда Туска пропаганда «Права и Справедливости» объявила «агентом Берлина», а в такой ситуации нужно самим блюсти идеологическую чистоту. Изменится ли она в случае весьма вероятной победы ПиС на парламентских выборах 15 октября, пока прогнозировать сложно.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230828/1048983985.html

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2023

Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, зарубежье, германия, социология, выборы, анджей дуда, туск