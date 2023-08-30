Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве
© СкриншотРодственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве
© Скриншот
"Верните наших героев домой", – требуют митингующие
Сотни родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины сегодня вышли на главную площадь страны с плакатами, требуя вернуть домой пропавших без вести и пленных военных. Об этом передает радио "Суспильне".
Митингующие держат в руках плакаты с требованиями, а также флаги нацбатальонов.
Матери, жены и дети скандируют:
– Найдите и наших героев.
– Верните наших героев домой!
"Младший брат до сих пор не знает, что папа исчез. Мы говорим, что нет связи. Это очень сложно, когда ты не знаешь, что происходит. Хочешь помочь, но ничего не можешь сделать", — приводит телеграм-канал "Политика Страны" слова одной из участниц акции, у которой пропал отец.