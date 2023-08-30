https://ukraina.ru/20230830/1049042108.html

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве - 30.08.2023 Украина.ру

Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве

"Верните наших героев домой", – требуют митингующие

2023-08-30T16:34

2023-08-30T16:34

2023-08-30T16:34

новости

украина

киев

митинг

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Сотни родственников военнослужащих Вооруженных сил Украины сегодня вышли на главную площадь страны с плакатами, требуя вернуть домой пропавших без вести и пленных военных. Об этом передает радио "Суспильне".Митингующие держат в руках плакаты с требованиями, а также флаги нацбатальонов.Матери, жены и дети скандируют:– Найдите и наших героев.– Верните наших героев домой!"Младший брат до сих пор не знает, что папа исчез. Мы говорим, что нет связи. Это очень сложно, когда ты не знаешь, что происходит. Хочешь помочь, но ничего не можешь сделать", — приводит телеграм-канал "Политика Страны" слова одной из участниц акции, у которой пропал отец.

https://ukraina.ru/20230828/1048966635.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, митинг