https://ukraina.ru/20230830/1049037992.html

"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум"

"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум" - 30.08.2023 Украина.ру

"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен выполнить два условия: избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов. Такое заявление 30 августа в эфире TVP Info сделал заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик

2023-08-30T15:51

2023-08-30T15:51

2023-08-30T15:51

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лукашенко

белоруссия

требования

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Он добавил, что сделать это Лукашенко следует хотя бы из соображений безопасности самой Белоруссии, так как "вагнеровцы" "теперь ближе к Минску, чем раньше к Москве", и могут повторить мятежный сценарий."Поляки так боятся, как чихуахуа на приеме у ветеринара", "А у этого Вонсика ничего там не треснет?", "Может им еще и денег дать?", "Лукашенко молодец, есть у него чему поучиться", "У Тихановской пусть требуют. Для них же она "президент," Белоруссии", - отреагировали пользователи.В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Усиление границы продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.В пятницу, 25 августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.После этого польские власти и вовсе перешли к требованиям в ультимативной форме. В частности, в понедельник, 28 августа, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии должен выгнать группу "Вагнер" из страны, а также убрать от польской границы скопившихся там мигрантов.Многие эксперты считают, что действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".Миграционная политика Минска стала головной болью для Польши еще осенью прошлого года, когда на границе двух стран развернулся настоящий миграционный кризис: у ряда переходов скопились толпы иностранцев в основном арабского происхождения.Позже выяснилось, что раньше миграционный вопрос решали белорусские пограничники, и нелегалы с Востока просто не доезжали до Польши. Однако когда Варшава начала угрожать Минску санкциями, Лукашенко предложил полякам заняться решением своих проблем самостоятельно.

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новости, польша, мвд, лукашенко, белоруссия, требования