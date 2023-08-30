"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум" - 30.08.2023 Украина.ру
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"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум"
"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум" - 30.08.2023 Украина.ру
"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен выполнить два условия: избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов. Такое заявление 30 августа в эфире TVP Info сделал заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик
2023-08-30T15:51
2023-08-30T15:51
новости
польша
мвд
лукашенко
белоруссия
требования
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Он добавил, что сделать это Лукашенко следует хотя бы из соображений безопасности самой Белоруссии, так как "вагнеровцы" "теперь ближе к Минску, чем раньше к Москве", и могут повторить мятежный сценарий."Поляки так боятся, как чихуахуа на приеме у ветеринара", "А у этого Вонсика ничего там не треснет?", "Может им еще и денег дать?", "Лукашенко молодец, есть у него чему поучиться", "У Тихановской пусть требуют. Для них же она "президент," Белоруссии", - отреагировали пользователи.В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".Усиление границы продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.В пятницу, 25 августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются."Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.После этого польские власти и вовсе перешли к требованиям в ультимативной форме. В частности, в понедельник, 28 августа, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии должен выгнать группу "Вагнер" из страны, а также убрать от польской границы скопившихся там мигрантов.Многие эксперты считают, что действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".Миграционная политика Минска стала головной болью для Польши еще осенью прошлого года, когда на границе двух стран развернулся настоящий миграционный кризис: у ряда переходов скопились толпы иностранцев в основном арабского происхождения.Позже выяснилось, что раньше миграционный вопрос решали белорусские пограничники, и нелегалы с Востока просто не доезжали до Польши. Однако когда Варшава начала угрожать Минску санкциями, Лукашенко предложил полякам заняться решением своих проблем самостоятельно.
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новости, польша, мвд, лукашенко, белоруссия, требования
Новости, Польша, МВД, Лукашенко, Белоруссия, требования

"У Тихановской пусть требуют": Варшава поставила Лукашенко "Вагнер-ультиматум"

15:51 30.08.2023
 
© president.gov.byАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен выполнить два условия: избавиться от группы "Вагнера" и пересмотреть миграционную политику. В этом случае Варшава "возможно" откроет часть ранее закрытых погранпереходов. Такое заявление 30 августа в эфире TVP Info сделал заместитель главы Министерства внутренних дел Польши Мацей Вонсик

"Но если такого сотрудничества не будет, страны-соседи (Латвия и Литва. - Ред.) закроют все переходы, не только автомобильные, но и железнодорожные, и Беларусь будет фактически отрезана от Европы", - сказал Вонсик.

Он добавил, что сделать это Лукашенко следует хотя бы из соображений безопасности самой Белоруссии, так как "вагнеровцы" "теперь ближе к Минску, чем раньше к Москве", и могут повторить мятежный сценарий.
"Поляки так боятся, как чихуахуа на приеме у ветеринара", "А у этого Вонсика ничего там не треснет?", "Может им еще и денег дать?", "Лукашенко молодец, есть у него чему поучиться", "У Тихановской пусть требуют. Для них же она "президент," Белоруссии", - отреагировали пользователи.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство вооруженных сил своего государства на польско-белорусской границе из-за того, что сотрудники ЧВК "Вагнер" якобы "могут пробить Сувалкский коридор".
Усиление границы продолжилось и во все последующие недели, причем даже смерть Евгения Пригожина на этот процесс никак не повлияла.
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В пятницу, 25 августа, Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул соседям, что их надежды на уход ЧВК из республики не оправдаются.
"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это не не хотелось", - заявил Лукашенко.
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После этого польские власти и вовсе перешли к требованиям в ультимативной форме. В частности, в понедельник, 28 августа, глава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии должен выгнать группу "Вагнер" из страны, а также убрать от польской границы скопившихся там мигрантов.
Вагнер-5
28 августа, 14:35
Глава МВД Польши потребовал, чтобы Лукашенко выгнал "вагнеровцев" из БелоруссииГлава МВД Польши Мариуш Каминьский сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен убрать группу "Вагнер" подальше от Варшавы. Такое заявление он сделал в понедельник, 28 августа, на встрече с министрами внутренних дел Литвы, Латвии и Эстонии
Многие эксперты считают, что действующее руководство Польши заворачивает в обертку "белорусской угрозы" попытку решить свои предвыборные задачи с помощью "внешнего врага".
Матеуш Моравецкий
3 августа, 14:49
"Мышей испугался что ли?": Моравецкий призвал соотечественников вместе бояться "вагнеров"Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал жителей своей страны быть бдительными в отношении "угрозы Вагнера", а также пообещал наказание для тех, кто этого не сделает. Об этом 3 августа написало Польское агентство печати (PAP)
Миграционная политика Минска стала головной болью для Польши еще осенью прошлого года, когда на границе двух стран развернулся настоящий миграционный кризис: у ряда переходов скопились толпы иностранцев в основном арабского происхождения.
Позже выяснилось, что раньше миграционный вопрос решали белорусские пограничники, и нелегалы с Востока просто не доезжали до Польши. Однако когда Варшава начала угрожать Минску санкциями, Лукашенко предложил полякам заняться решением своих проблем самостоятельно.
мигранты КПП лесополоса дым нелегалы толпа горизонталь беженцы граница Белоруссия Польша - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 04:15
Я кризис себе создал рукотворный: Злобин рассказал о тайных смыслах появления мигрантов на границеИсторик и политолог, президент Центра Глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин ответил на вопросы журналистов издания Украина.ру. В частности, он назвал основного бенефициара миграционного кризиса на польско-белорусской границе и рассказал о возможных исходах ситуации
 
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