https://ukraina.ru/20230830/1049036109.html
Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина
Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина - 30.08.2023 Украина.ру
Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина
Делом о крушении самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский Следственный комитет. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-08-30T14:11
2023-08-30T14:11
2023-08-30T14:11
пригожин
дмитрий песков
новости
расследование
ск рф
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"Расследование... ведется. Этим занимается Следственный комитет. Об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин в своем недавнем комментарии на этот счет. Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может… Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", - сказал Песков.Журналист попросил уточнить представителя Кремля, что он подразумевает под "иными обстоятельствами".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
https://ukraina.ru/20230829/1049021355.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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пригожин, дмитрий песков, новости, расследование, ск рф
Пригожин, Дмитрий Песков, Новости, Расследование, СК РФ
Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина
Делом о крушении самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский Следственный комитет. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Расследование... ведется. Этим занимается Следственный комитет. Об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин в своем недавнем комментарии на этот счет. Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может… Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", - сказал Песков.
Журналист попросил уточнить представителя Кремля, что он подразумевает под "иными обстоятельствами".
"Очевидно, что существуют разные версии. Среди которых и версия... скажем так преднамеренное злодеяние и так далее. Поэтому давайте дождемся все таки результатов нашего российского расследования которое ведет Следственный комитет", - предложил в ответ Песков.
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.