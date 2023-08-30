Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина - 30.08.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина
Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина - 30.08.2023 Украина.ру
Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина
Делом о крушении самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский Следственный комитет. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-08-30T14:11
2023-08-30T14:11
пригожин
дмитрий песков
новости
расследование
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"Расследование... ведется. Этим занимается Следственный комитет. Об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин в своем недавнем комментарии на этот счет. Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может… Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", - сказал Песков.Журналист попросил уточнить представителя Кремля, что он подразумевает под "иными обстоятельствами".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
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пригожин, дмитрий песков, новости, расследование, ск рф
Пригожин, Дмитрий Песков, Новости, Расследование, СК РФ

Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина

14:11 30.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Делом о крушении самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский Следственный комитет. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Расследование... ведется. Этим занимается Следственный комитет. Об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин в своем недавнем комментарии на этот счет. Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может… Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", - сказал Песков.
Журналист попросил уточнить представителя Кремля, что он подразумевает под "иными обстоятельствами".

"Очевидно, что существуют разные версии. Среди которых и версия... скажем так преднамеренное злодеяние и так далее. Поэтому давайте дождемся все таки результатов нашего российского расследования которое ведет Следственный комитет", - предложил в ответ Песков.

По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 17:39
Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости29 августа состоялись похороны Евгения Пригожина
 
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