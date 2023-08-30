https://ukraina.ru/20230830/1049036109.html

Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина

Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина - 30.08.2023 Украина.ру

Песков рассказал о расследовании крушения самолета Пригожина

Делом о крушении самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина занимается российский Следственный комитет. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-08-30T14:11

2023-08-30T14:11

2023-08-30T14:11

пригожин

дмитрий песков

новости

расследование

ск рф

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"Расследование... ведется. Этим занимается Следственный комитет. Об этом говорил президент [РФ Владимир] Путин в своем недавнем комментарии на этот счет. Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может… Сейчас иные обстоятельства, поэтому в данном случае совсем другая ситуация именно с этой авиакатастрофой", - сказал Песков.Журналист попросил уточнить представителя Кремля, что он подразумевает под "иными обстоятельствами".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.

https://ukraina.ru/20230829/1049021355.html

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пригожин, дмитрий песков, новости, расследование, ск рф