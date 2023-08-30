https://ukraina.ru/20230830/1049030364.html

Импорт российского СПГ в страны ЕС увеличился на 40% после начала СВО

Импорт российского СПГ в страны ЕС увеличился на 40% после начала СВО - 30.08.2023 Украина.ру

Импорт российского СПГ в страны ЕС увеличился на 40% после начала СВО

Такие данные приводит международная неправительственная организация Global Witness, ссылаясь на результаты собственного исследования

2023-08-30T11:25

2023-08-30T11:25

2023-08-30T11:25

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Страны Евросоюза стали покупать значительно больше российского сжиженного природного газа (СПГ), чем до начала СВО. Об этом свидетельствуют данные исследования международной неправительственной организации Global Witness, опубликованные 30 августа на ее официальном сайте.По оценкам экспертов организации, за первые семь месяцев 2023 года, страны ЕС потратили почти 5,3 млрд евро на покупку более половины всего российского СПГ. При этом Испания и Бельгия являются вторыми и третьими по величине покупателями в мире."За период с января по июль 2023 года страны ЕС закупили 22 миллиона кубометров СПГ. По сравнению с 15 миллионами кубометров за тот же период в 2021 году – скачок на 40%. […] Это более резкий рост, чем среднемировой прирост импорта российского СПГ, который составляет 6%. Страны ЕС в настоящее время закупают большую часть российских поставок, поддерживая один из важнейших источников доходов Кремля". - говорится в статье Global Witness.Организация напоминает, что в марте 2023 года комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала государства-члены и компании ЕС прекратить закупать российский СПГ. Также министр энергетики Испании Тереза Рибера попросила испанских покупателей не подписывать новые контракты на российский СПГ, назвав ситуацию "абсурдной".Global Witness утверждает, что компании Shell и Total Energies продолжили торговать российским СПГ после начала СВО."Анализ Global Witness за июль 2023 года показал, что Total является крупнейшим зарубежным покупателем сжиженного газа, купив с начала года почти 4,2 миллиона кубометров российского СПГ. А более ранний анализ Global Witness показал, что в период с марта по декабрь 2022 года Shell купила и продала 12 процентов всего российского экспорта или более 7,5 миллионов кубометров СПГ.". - отмечается в публикации.По мнению эксперта по вопросам ископаемого топлива Джонатана Норонха-Ганта, тот факт, что страны ЕС покупают у России больше СПГ, чем до начала СВО, говорит о медленном переходе Евросоюза на возобновляемые источники энергии."Правительствам необходимо осознать реальность нашей зависимости от ископаемого газа и разработать экстренный план полного поэтапного отказа от него - начиная с запрета на торговлю российским газом, который набивает карманы Путина", - рассказал Норонха-Гант.В настоящее время Испания является вторым по величине покупателем российского СПГ в мире, Бельгия занимает третье место. За период с января по июль 2023 года на долю Испании пришлось 18% от общего объема продаж СПГ в России, на долю Бельгии — 17%. Китай купил 20% российского сжиженного газа, заняв таким образом первое место среди его покупателей в мире. В 2021 году Испания находилась на пятом, Бельгия на седьмом месте в списке главных потребителей российского СПГ.

https://ukraina.ru/20230829/1048999253.html

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новости, российский газ, сжиженный природный газ, ес