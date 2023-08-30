За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионы - 30.08.2023 Украина.ру
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За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионы
За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионы - 30.08.2023 Украина.ру
За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионы
В ночь с 29 на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атаках или попытках атак вражеских беспилотников
2023-08-30T10:15
2023-08-30T10:32
новости
атака
бпла
беспилотники
дроны
регионы
россия
украина
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1 Поздно вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове. Начавшийся в результате пожар локализовали. Все рейсы, запланированные на среду отменили. По информации СМИ, жертв и пострадавших нет, четыре самолета Ил-76 получили повреждения.2 Позже стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. БПЛА пытались повредить телебашню, а также появилось сообщение о повреждении здания Следственного комитета. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.3 Данные о ночном уничтожении БПЛА в Орловской области пока разнятся: в Минобороны сообщили об одном сбитом объекте, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА. Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.4 В Калужской области дрона было два: один сбили в Сухиничском районе, другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, в результате чего начался пожар. Обошлось без пострадавших.5 Еще один дрон в ночь на 30 августа был уничтожен в Рязанской области.6 Была отражена атака беспилотников и в бухте Севастополя. Правда пока никаких других данных о происшествии нет.7 Еще один украинский дрон был перехвачен в Рузском районе Московской области. По информации местных властей, пострадавших и разрушений нет.Комментируя ночные события, мэр Москвы Сергей Собянин оценил произошедшее как "попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе".Также в Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50-ти человек.Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.
https://ukraina.ru/20230830/1049028261.html
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новости, атака, бпла, беспилотники, дроны, регионы, россия, украина
Новости, атака, БПЛА, беспилотники, дроны, регионы, Россия, Украина

За ночь семь областей: что известно о крупнейшей атаке украинских БПЛА на российские регионы

10:15 30.08.2023 (обновлено: 10:32 30.08.2023)
 
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников / Перейти в фотобанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове
© Губернатор Пскова Михаил Ведерников
Перейти в фотобанк
Читать в
В ночь с 29 на 30 августа как минимум семь российских регионов сообщили об атаках или попытках атак вражеских беспилотников
1 Поздно вечером 29 августа вражескими беспилотниками был атакован военно-гражданский аэродром в Пскове. Начавшийся в результате пожар локализовали. Все рейсы, запланированные на среду отменили. По информации СМИ, жертв и пострадавших нет, четыре самолета Ил-76 получили повреждения.
Аэропорт Псков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 09:31
Аэропорт в Пскове принимает меры для возобновления полетов после атаки БПЛАВ аэропорту Пскова в целях безопасности отменили восемь рейсов. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Росавиации
2 Позже стало известно об атаке украинских дронов на Брянскую область. БПЛА пытались повредить телебашню, а также появилось сообщение о повреждении здания Следственного комитета. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.
Последствия атаки беспилотников в Пскове
Вчера, 09:48
В Брянске сообщили об атаке дронов на телебашню и повреждении здания СКВ ночь на 30 августа в Брянской области вражеские беспилотники атаковали телебашню. Параллельно появилось сообщение о повреждении здания Следственного управления Следственного комитета Брянска. Сообщения об этом в среду обнародовали администрация города и губернатор области Александр Богомаз
3 Данные о ночном уничтожении БПЛА в Орловской области пока разнятся: в Минобороны сообщили об одном сбитом объекте, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА. Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.
4 В Калужской области дрона было два: один сбили в Сухиничском районе, другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, в результате чего начался пожар. Обошлось без пострадавших.
5 Еще один дрон в ночь на 30 августа был уничтожен в Рязанской области.
6 Была отражена атака беспилотников и в бухте Севастополя. Правда пока никаких других данных о происшествии нет.
7 Еще один украинский дрон был перехвачен в Рузском районе Московской области. По информации местных властей, пострадавших и разрушений нет.
Комментируя ночные события, мэр Москвы Сергей Собянин оценил произошедшее как "попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе".
Также в Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50-ти человек.
Украина предпринимает попытки атаковать дронами российские территории с начала СВО, а в начале августа Киев пообещал увеличить число запускаемых устройств. Москва оценивает атаки как террористические и регулярно отвечает киевскому режиму уничтожением объектов промышленной и военной инфраструктуры.
 
НовостиатакаБПЛАбеспилотникидронырегионыРоссияУкраина
 
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