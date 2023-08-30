В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте - 30.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230830/1049029101.html
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте - 30.08.2023 Украина.ру
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте
Глава областной военной администрации сообщил, что пожар вызвало падение обломков сбитого беспилотника
2023-08-30T09:59
2023-08-30T09:59
новости
житомирская область
дроны
пожар
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564746_0:48:2956:1711_1920x0_80_0_0_07bb945af7d3652a00d0ba72ff327ad3.jpg
После атаки одного из инфраструктурных объектов в Житомирской области произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм-канале.По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков дрона-камикадзе, которого сбили подразделения ПВО."Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - заявил Бунечко.Он сообщил, что жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется.Украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны в ночь на 30 августа, в том числе в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе. Также сообщалось о взрывах в Одессе, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черкасской области.
https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564746_179:0:2854:2006_1920x0_80_0_0_7b07a315a81258cf3cf168cbb34d5d72.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, житомирская область, дроны, пожар, инфраструктура
Новости, Житомирская область, дроны, пожар, инфраструктура

В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте

09:59 30.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава областной военной администрации сообщил, что пожар вызвало падение обломков сбитого беспилотника
После атаки одного из инфраструктурных объектов в Житомирской области произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм-канале.
По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков дрона-камикадзе, которого сбили подразделения ПВО.
"Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - заявил Бунечко.
Он сообщил, что жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны в ночь на 30 августа, в том числе в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе. Также сообщалось о взрывах в Одессе, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черкасской области.
Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 09:00
Крупнейшая атака дронов, взрывы, отсутствие шансов на победу. Главное на Украине на утро 30 августа
 
НовостиЖитомирская областьдроныпожаринфраструктура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
10:43Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
07:26Силы ПВО сбили крылатую ракету над Крымом — Аксенов
Лента новостейМолния