https://ukraina.ru/20230830/1049029101.html

В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте

В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте - 30.08.2023 Украина.ру

В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте

Глава областной военной администрации сообщил, что пожар вызвало падение обломков сбитого беспилотника

2023-08-30T09:59

2023-08-30T09:59

2023-08-30T09:59

новости

житомирская область

дроны

пожар

инфраструктура

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После атаки одного из инфраструктурных объектов в Житомирской области произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм-канале.По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков дрона-камикадзе, которого сбили подразделения ПВО."Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - заявил Бунечко.Он сообщил, что жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется.Украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны в ночь на 30 августа, в том числе в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе. Также сообщалось о взрывах в Одессе, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черкасской области.

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

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новости, житомирская область, дроны, пожар, инфраструктура