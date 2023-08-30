https://ukraina.ru/20230830/1049029101.html
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте - 30.08.2023 Украина.ру
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте
Глава областной военной администрации сообщил, что пожар вызвало падение обломков сбитого беспилотника
2023-08-30T09:59
2023-08-30T09:59
2023-08-30T09:59
новости
житомирская область
дроны
пожар
инфраструктура
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После атаки одного из инфраструктурных объектов в Житомирской области произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм-канале.По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков дрона-камикадзе, которого сбили подразделения ПВО."Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - заявил Бунечко.Он сообщил, что жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется.Украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны в ночь на 30 августа, в том числе в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе. Также сообщалось о взрывах в Одессе, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черкасской области.
https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, житомирская область, дроны, пожар, инфраструктура
Новости, Житомирская область, дроны, пожар, инфраструктура
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объекте
Глава областной военной администрации сообщил, что пожар вызвало падение обломков сбитого беспилотника
После атаки одного из инфраструктурных объектов в Житомирской области произошел пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграм-канале.
По его словам, возгорание произошло из-за падения обломков дрона-камикадзе, которого сбили подразделения ПВО.
"Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - заявил Бунечко.
Он сообщил, что жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в разных регионах страны в ночь на 30 августа, в том числе в Киеве и Киевской области. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе. Также сообщалось о взрывах в Одессе, в Кривом Роге Днепропетровской области, в Черкасской области.