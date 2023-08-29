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Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости

Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости - 29.08.2023 Украина.ру

Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости

29 августа состоялись похороны Евгения Пригожина

2023-08-29T17:39

2023-08-29T17:39

2023-08-29T17:39

новости

пригожин

похороны

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Согласно пожеланиям родственников похороны Евгения Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении Пригожина."Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он.В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пригожин, похороны