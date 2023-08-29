Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости
© Фото : Разгрузка Вагнера / TelegramЕвгений Пригожин
© Фото : Разгрузка Вагнера / Telegram
29 августа состоялись похороны Евгения Пригожина
Согласно пожеланиям родственников похороны Евгения Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении Пригожина.
"Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он.
В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.