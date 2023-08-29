Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости - 29.08.2023 Украина.ру
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Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости
Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости - 29.08.2023 Украина.ру
Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости
29 августа состоялись похороны Евгения Пригожина
2023-08-29T17:39
2023-08-29T17:39
новости
пригожин
похороны
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Согласно пожеланиям родственников похороны Евгения Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении Пригожина."Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он.В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.
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новости, пригожин, похороны
Новости, Пригожин, похороны

Родственники Пригожина хотели, чтобы похороны прошли в их присутствии и ближайших друзей - РИА Новости

17:39 29.08.2023
 
© Фото : Разгрузка Вагнера / TelegramЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Разгрузка Вагнера / Telegram
Читать в
29 августа состоялись похороны Евгения Пригожина
Согласно пожеланиям родственников похороны Евгения Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник в окружении Пригожина.
"Согласно пожеланиям родственников похороны Пригожина прошли только в их присутствии и присутствии его ближайших друзей", - сказал он.
В пресс-службе Пригожина заявили, что "все желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище", расположенное в Санкт-Петербурге.
 
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