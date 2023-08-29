Запад владеет лучшими чернозёмами Украины - 29.08.2023 Украина.ру
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Запад владеет лучшими чернозёмами Украины
Запад владеет лучшими чернозёмами Украины - 29.08.2023 Украина.ру
Запад владеет лучшими чернозёмами Украины
СВО проходит на давно проданных иностранцам чернозёмах
2023-08-29T17:00
2023-08-29T17:08
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Февральская публикация исследования Оклендского института о землевладельцах Украины привлекла внимание российских аналитиков аграрной отрасли. На основе своих источников и официальных оперативных данных они выяснили много интересных подробностей."Общий объём земель, контролируемых олигархами, коррупционерами и крупным агробизнесом, составляет более девяти миллионов гектаров, что превышает 28% пахотных земель Украины. Крупнейшие землевладельцы представляют собой смесь украинских олигархов и иностранных заинтересованных — в основном европейских и североамериканских, а также суверенного фонда Саудовской Аравии", - сказано в анонсе публикации американского института.Отмечено, что несколько агробизнесов в значительной степени контролируются олигархами в совладении с западными банками и инвестиционными фондами. Перед ними у номинальных собственников имеется "значительная задолженность".После того, как в 2020 году Владимир Зеленский вопреки воле подавляющего большинства населения легализовал продажу сельскохозяйственных земель, выросла коррупция и укрепились латифундисты. Крупные землевладельцы получают масштабное финансирование от западных финансовых институтов – в отличие от украинских фермеров, констатировали авторы доклада.ТГ-канал "Агрономика" обратил внимание на этот доклад, представив на его основе несколько интересных не только аграриям публикаций. Аудитории напомнили, что из 41 млн га сельскохозяйственных земель Украины 33 млн га являются пахотными (сопоставимо с третью пахотных земель ЕС).Около 4,3 млн га украинских пахотных земель используются крупными холдингами. "При этом около 3 млн га принадлежит дюжине крупных компаний, большая часть которых зарегистрирована в офшорах, а также в США, Нидерландах и Саудовской Аравии", - сообщили авторы ТГ-канала со ссылкой на исследование американского института.ТОП-10 крупнейших украинских землевладельцев "Агрономика" представила в таблице. В нём на три иностранные компании приходится 815 тыс. га.В частности, NCH Capital - это частная инвестиционная компания США, контролирующая почти 291 тыс. га сельхозземель через компанию "Агропросперис".TNA Corporate Solutions принадлежит американскому бизнесмену Нику Пьяцца и контролирует почти 296 тыс. га украинских сельхозземель несколько дочерних компаний - "Пивдень Агро Iнвест", "Подолье Агропродукт", "Гетманское" и "Приднепровское".PIF Saudi – структура суверенного фонда Саудовской Аравии, контролирует почти 229 тыс. га украинских сельхозземель через Саудовскую инвестиционную компанию в области сельского хозяйства и животноводства "SALIC" и её дочернюю компанию Continental Farmers Group.Помимо этого крупными землевладельцами являются и другие иностранные компании, преимущественно из Западной Европы. Причём далеко не всегда владение украинской землёй ориентировано на сельхозпроизводство - иногда это чрезвычайно экологически опасные проекты гидроразрыва пласта для извлечения сланцевых углеводородов.
https://ukraina.ru/20200305/1026943351.html
https://ukraina.ru/20191127/1025815320.html
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новости, украина, аграрии, апк, сельхозпродукция, сельское хозяйство, землевладение, рынок земли, сша, ес, запад, сво, олигархи
Новости, Украина, аграрии, АПК, сельхозпродукция, Сельское хозяйство, землевладение, рынок земли, США, ЕС, Запад, СВО, олигархи

Запад владеет лучшими чернозёмами Украины

17:00 29.08.2023 (обновлено: 17:08 29.08.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СВО проходит на давно проданных иностранцам чернозёмах
Февральская публикация исследования Оклендского института о землевладельцах Украины привлекла внимание российских аналитиков аграрной отрасли. На основе своих источников и официальных оперативных данных они выяснили много интересных подробностей.
"Общий объём земель, контролируемых олигархами, коррупционерами и крупным агробизнесом, составляет более девяти миллионов гектаров, что превышает 28% пахотных земель Украины. Крупнейшие землевладельцы представляют собой смесь украинских олигархов и иностранных заинтересованных — в основном европейских и североамериканских, а также суверенного фонда Саудовской Аравии", - сказано в анонсе публикации американского института.
5 марта 2020, 21:31
Сергей Марков о том, кому достанется украинский чернозёмНа пресс-конференции «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал о том, какая судьба ждёт украинский чернозем
Отмечено, что несколько агробизнесов в значительной степени контролируются олигархами в совладении с западными банками и инвестиционными фондами. Перед ними у номинальных собственников имеется "значительная задолженность".
После того, как в 2020 году Владимир Зеленский вопреки воле подавляющего большинства населения легализовал продажу сельскохозяйственных земель, выросла коррупция и укрепились латифундисты. Крупные землевладельцы получают масштабное финансирование от западных финансовых институтов – в отличие от украинских фермеров, констатировали авторы доклада.
ТГ-канал "Агрономика" обратил внимание на этот доклад, представив на его основе несколько интересных не только аграриям публикаций. Аудитории напомнили, что из 41 млн га сельскохозяйственных земель Украины 33 млн га являются пахотными (сопоставимо с третью пахотных земель ЕС).
- РИА Новости, 1920, 27.11.2019
27 ноября 2019, 08:47
ТОП-5 крупнейших землевладельцев Украины. Кто скупит земли страны после отмены мораторияЗемельная реформа на Украине в исполнении новой власти стала одной из наиболее обсуждаемых. Часть украинцев горячо поддерживает ее, но немало граждан и экспертов считают предлагаемый правительством механизм запуска земельного рынка несовершенным и несущим определенные угрозы как для нынешних собственников земли, так и для экономики страны в целом
Около 4,3 млн га украинских пахотных земель используются крупными холдингами. "При этом около 3 млн га принадлежит дюжине крупных компаний, большая часть которых зарегистрирована в офшорах, а также в США, Нидерландах и Саудовской Аравии", - сообщили авторы ТГ-канала со ссылкой на исследование американского института.
ТОП-10 крупнейших украинских землевладельцев "Агрономика" представила в таблице. В нём на три иностранные компании приходится 815 тыс. га.
© ТГ-канал АгрономикаКрупнейшие владельцы сельхозземель Украины
Крупнейшие владельцы сельхозземель Украины
© ТГ-канал Агрономика
Крупнейшие владельцы сельхозземель Украины
В частности, NCH Capital - это частная инвестиционная компания США, контролирующая почти 291 тыс. га сельхозземель через компанию "Агропросперис".
TNA Corporate Solutions принадлежит американскому бизнесмену Нику Пьяцца и контролирует почти 296 тыс. га украинских сельхозземель несколько дочерних компаний - "Пивдень Агро Iнвест", "Подолье Агропродукт", "Гетманское" и "Приднепровское".

PIF Saudi – структура суверенного фонда Саудовской Аравии, контролирует почти 229 тыс. га украинских сельхозземель через Саудовскую инвестиционную компанию в области сельского хозяйства и животноводства "SALIC" и её дочернюю компанию Continental Farmers Group.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 03:17
Украинский АПК после "зерновой сделки"В Киеве продолжается поиск путей выхода из тупика, в который себя же загнала украинская власть в связи с нежеланием выполнять российские требования по "зерновой сделке". Способы решения проблемы с агроэкспортом из кабинетов чиновников и менеджеров звучат разные, порой они превращаются в требования к соседним странам.
Помимо этого крупными землевладельцами являются и другие иностранные компании, преимущественно из Западной Европы. Причём далеко не всегда владение украинской землёй ориентировано на сельхозпроизводство - иногда это чрезвычайно экологически опасные проекты гидроразрыва пласта для извлечения сланцевых углеводородов.
 
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