Экс-советника главы Меджлиса* назначили начальником по тылу ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников назначил крымскотатарского общественного деятеля, экс-советника главы запрещенного в России Меджлиса* Арсена Жумадилова руководителем агентства по ресурсному обеспечению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 августа сообщил сам Жумадилов на своей странице в соцсети
Арсен Жумадилов возглавил Агентство при Минобороны, которое будет обеспечивать тыловую безопасность ВСУ. Трудовой договор заключили на три года.
"Не спешите поздравлять. Надеюсь, поздравите через три года, когда буду подводить итоги выполненного контракта, страна будет иметь системное решение по обеспечению войска, а государство - еще одну качественно функционирующую институцию", - написал Жумадилов.
Прежде всего Жумадилов хочет добиться, чтобы правительство определило агентство ответственным исполнителем бюджетной программы.
Основной стратегический вызов, по его словам, это - переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ из "закупили - передали" в "закрыли потребности наших военных".
Агентство пока существует только на бумаге, теоретически осенью оно должно начать закупку амуниции, топлива, питания и других ресурсных вещей, необходимых для армии.
При этом само Минобороны на днях попало в громкий коррупционный скандал из-за закупки зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние.
*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.
23 августа, 13:32Минобороны Украины признало недостатки формы для ВСУ, закупленной почти за миллион долларов Министерство обороны Украины признало недостатки военной формы, закупленной почти за миллион долларов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 23 августа украинское издание "Общественное"