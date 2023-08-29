https://ukraina.ru/20230829/1049011976.html

Экс-советника главы Меджлиса* назначили начальником по тылу ВСУ

Экс-советника главы Меджлиса* назначили начальником по тылу ВСУ - 29.08.2023 Украина.ру

Экс-советника главы Меджлиса* назначили начальником по тылу ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников назначил крымскотатарского общественного деятеля, экс-советника главы запрещенного в России Меджлиса* Арсена Жумадилова руководителем агентства по ресурсному обеспечению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 августа сообщил сам Жумадилов на своей странице в соцсети

2023-08-29T15:03

2023-08-29T15:03

2023-08-29T15:03

всу

украина

меджлис

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резников

новости

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Арсен Жумадилов возглавил Агентство при Минобороны, которое будет обеспечивать тыловую безопасность ВСУ. Трудовой договор заключили на три года.Прежде всего Жумадилов хочет добиться, чтобы правительство определило агентство ответственным исполнителем бюджетной программы.Основной стратегический вызов, по его словам, это - переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ из "закупили - передали" в "закрыли потребности наших военных".Агентство пока существует только на бумаге, теоретически осенью оно должно начать закупку амуниции, топлива, питания и других ресурсных вещей, необходимых для армии.При этом само Минобороны на днях попало в громкий коррупционный скандал из-за закупки зимних курток для ВСУ по завышенной цене. Судя по закупочным документам, в части ВСУ должны были поставить зимние куртки, но в итоге были отправлены летние.*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

https://ukraina.ru/20230823/1048884413.html

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всу, украина, меджлис, назначение, резников, новости