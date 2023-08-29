https://ukraina.ru/20230829/1049011370.html

Депутат Гурулев: наступать надо до весны, мобилизация не нужна

Депутат Гурулев: наступать надо до весны, мобилизация не нужна - 29.08.2023 Украина.ру

Депутат Гурулев: наступать надо до весны, мобилизация не нужна

Россия успешно ведёт маневренную оборону, контрактников достаточно, резервы готовятся и предпосылки для наступления есть, уверен российский депутат Андрей Гурулев

2023-08-29T14:10

2023-08-29T14:10

2023-08-29T14:33

сергей гурулев

мобилизация

госдума

сво

политологи

новости

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"Мы сегодня достойно обороняемся, даже если где-то чуть-чуть просели, это точно не поражение, это тактическая необходимость, исходя из ситуации на переднем крае", - констатировал 29 августа депутат Андрей Гурулев в своём телеграм-канале.Говоря о предстоящем российском наступлении, он отметил способность ВСУ "давить только на небольшом участке фронта". В это же время, по информации депутата, российские стратегические резервы готовятся и предприятия ВПК до конца года увеличат производство."Наш резерв на сегодня, наверное, не должен сидеть на месте, вполне может освободить один или несколько регионов от нацистской сволочи, - поделился соображениями член Государственной Думы. - Мы понимаем, что сейчас украинцам в короткие сроки будет проблематично создать новую армию, резервы по всеобщей мобилизации, технику НАТО им придется немедленно вводить в бой, затыкая бреши. Наше планирование будет, полагаю, грамотно произведено, в последнее время у нас это неплохо получается"."Тогда нам надо наступать, делать это постоянно вне зависимости от направления, которое будет выбрано, решит Генштаб, там есть светлые головы, которые в состоянии просчитать соотношение сил и средств, все условия, - сообщил Гурулев. - Нам сегодня не надо объявлять всеобщую мобилизацию, мы работает, набирая контрактников, готовим стратегические резервы, где-то уже подготовили, они пошли в бой, новые резервы будут формироваться на тех же полигонах, никто не мешает это делать"."Предполагаю, что до весны ждать смысла нет, со мной, думаю, солидарны те, кто сегодня находятся на фронте, знаю это из личного общения. Распутица и зима, грязь, холод, конечно, влияют на ход боевых действий, но при желании воевать можно в любых условиях, приходить к успеху", заключил Гурулев.

https://ukraina.ru/20230828/1048980218.html

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сергей гурулев, мобилизация, госдума, сво, политологи, новости