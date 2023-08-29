ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУколонна бронетехники ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Очередной случай "дружественного огня" зафиксирован на Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское
Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, жертвой обстрела со стороны своих же стала колонна военной техники ВСУ в составе двух бронетранспортёров и трёх автомобилей с личным составом. По неизвестной причине колонна изменила курс на противоположный и вскоре попала под "дружественный огонь".
"Вероятнее всего украинскими боевиками, из-за несогласованности, данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь. После "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе", - сообщил Марочко в своём ТГ-канале.
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