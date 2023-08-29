ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс - 29.08.2023 Украина.ру
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ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс
ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс - 29.08.2023 Украина.ру
ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс
Очередной случай "дружественного огня" зафиксирован на Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское
2023-08-29T12:49
2023-08-29T12:49
всу
потери всу
сво
андрей марочко
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Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, жертвой обстрела со стороны своих же стала колонна военной техники ВСУ в составе двух бронетранспортёров и трёх автомобилей с личным составом. По неизвестной причине колонна изменила курс на противоположный и вскоре попала под "дружественный огонь"."Вероятнее всего украинскими боевиками, из-за несогласованности, данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь. После "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе", - сообщил Марочко в своём ТГ-канале.
https://ukraina.ru/20230828/1048980088.html
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всу, потери всу, сво, андрей марочко
ВСУ, потери ВСУ, СВО, Андрей Марочко

ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс

12:49 29.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУколонна бронетехники ВСУ
колонна бронетехники ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Очередной случай "дружественного огня" зафиксирован на Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское
Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, жертвой обстрела со стороны своих же стала колонна военной техники ВСУ в составе двух бронетранспортёров и трёх автомобилей с личным составом. По неизвестной причине колонна изменила курс на противоположный и вскоре попала под "дружественный огонь".
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:02
Запад намеренно поставляет Украине устаревшие "Леопарды" - Financial TimesЗападные страны предпочитают поставлять Украине старые модели танка Leopard 1, чтобы сохранить для себя современные резервы танка Leopard 2, передает Financial Times
"Вероятнее всего украинскими боевиками, из-за несогласованности, данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь. После "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе", - сообщил Марочко в своём ТГ-канале.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 13:10
"Поле усеяно трупами украинцев": полковник Макгрегор раскрыл масштаб потерь ВСУУкраинские госпитали переполнены ранеными солдатами, которые уже никогда не вернутся на службу, Киев несет огромные потери на поле боя. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона в интервью Youtube-каналу Dialogue works, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор
 
ВСУпотери ВСУСВОАндрей Марочко
 
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