https://ukraina.ru/20230829/1049006998.html

ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс

ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс - 29.08.2023 Украина.ру

ВСУ уничтожили колонну военной техники на Купянском направлении. Но есть нюанс

Очередной случай "дружественного огня" зафиксирован на Купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское

2023-08-29T12:49

2023-08-29T12:49

2023-08-29T12:49

всу

потери всу

сво

андрей марочко

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Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, жертвой обстрела со стороны своих же стала колонна военной техники ВСУ в составе двух бронетранспортёров и трёх автомобилей с личным составом. По неизвестной причине колонна изменила курс на противоположный и вскоре попала под "дружественный огонь"."Вероятнее всего украинскими боевиками, из-за несогласованности, данная колона была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь. После "дружественного" огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе", - сообщил Марочко в своём ТГ-канале.

https://ukraina.ru/20230828/1048980088.html

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