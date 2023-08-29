И у меня на это пять причин: на американское требование выборов в Киеве ответили фразой из русской песни - 29.08.2023 Украина.ру
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И у меня на это пять причин: на американское требование выборов в Киеве ответили фразой из русской песни
И у меня на это пять причин: на американское требование выборов в Киеве ответили фразой из русской песни - 29.08.2023 Украина.ру
И у меня на это пять причин: на американское требование выборов в Киеве ответили фразой из русской песни
В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на слова сенатора-республиканца США Линдси Грэма, заявившего, что Киев обязан провести президентские выборы во время войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире местного телеканала озвучил пять причин, почему это невозможно
2023-08-29T12:02
2023-08-29T12:02
новости
линдси грэм
украина
выборы
киев
требование
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Кроме того, добавил он, в нынешних обстоятельствах крайне сложно проводить агитацию, не нарушая права кандидатов. Примерно также обстоят дела с перемещенными лицами, которых в стране по меньшей мере 14 миллионов. И наконец, пятая причина - стоимость проведения выборов."Да у него практически цитата из песни Игоря Николаева получилась: "И у меня на это 5 причин: первая причина - это ты, а вторая - все твои мечты, третья - это все твои слова,я им не поверил едва..." - отреагировала на высказывание Подоляка одна из пользовательниц сети.Ранее сенатор-республиканец США Линдси Грэм сказал о том, что в Вашингтоне настаивают на проведении в 2024 году президентских выборов на Украине.Это заявление на Банковой восприняли как намек на скорую смену режима Зеленского, и 28 августа сам главарь киевского режима резко отреагировал на слова американского сенатора."Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Выборы возможны, если США и ЕС готовы предоставить нам 5 млрд, которые необходимы для организации президентских выборов в стране. Я не буду забирать эти деньги из оборонного бюджета", - сказал Зеленский.Он добавил, что Запад также должен организовать полноценные выборы среди всех украинцев за рубежом и отправить своих наблюдателей в окопы на передовой.Сказанное Зеленским Грэм оценил как согласие на проведение выборов и сделал новое заявление.Он призвал всех союзников Украины оказать ей финансовую и техническую помощь "для поддержки этих усилий", а также добавил, что проведение выборов во время войны "будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины".Между тем, по информации испанской газеты El Pais, власти Украины все же рассматривают возможность провести парламентские и президентские выборы в 2024 году. И сделано это будет с целью остановить падение популярности Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.Президентские выборы на Украине, согласно конституции страны, должны состояться в марте 2024 года.
https://ukraina.ru/20230828/1048972961.html
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Новости, Линдси Грэм, Украина, выборы, Киев, требование

И у меня на это пять причин: на американское требование выборов в Киеве ответили фразой из русской песни

12:02 29.08.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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В Офисе президента (ОП) Украины отреагировали на слова сенатора-республиканца США Линдси Грэма, заявившего, что Киев обязан провести президентские выборы во время войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире местного телеканала озвучил пять причин, почему это невозможно
"Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно", - сказал Подоляк.
Кроме того, добавил он, в нынешних обстоятельствах крайне сложно проводить агитацию, не нарушая права кандидатов. Примерно также обстоят дела с перемещенными лицами, которых в стране по меньшей мере 14 миллионов. И наконец, пятая причина - стоимость проведения выборов.
"Да у него практически цитата из песни Игоря Николаева получилась: "И у меня на это 5 причин: первая причина - это ты, а вторая - все твои мечты, третья - это все твои слова,
я им не поверил едва..." - отреагировала на высказывание Подоляка одна из пользовательниц сети.
Ранее сенатор-республиканец США Линдси Грэм сказал о том, что в Вашингтоне настаивают на проведении в 2024 году президентских выборов на Украине.
Это заявление на Банковой восприняли как намек на скорую смену режима Зеленского, и 28 августа сам главарь киевского режима резко отреагировал на слова американского сенатора.
"Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы. Выборы возможны, если США и ЕС готовы предоставить нам 5 млрд, которые необходимы для организации президентских выборов в стране. Я не буду забирать эти деньги из оборонного бюджета", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Запад также должен организовать полноценные выборы среди всех украинцев за рубежом и отправить своих наблюдателей в окопы на передовой.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 10:18
Зеленский: выборы на Украине должны организовать США и ЕСВыборы на Украине возможны и в период активных боевых действий, однако для этого США и ЕС должны оплатить организацию голосования и отправить в каждый окоп своих наблюдателей. Такое заявление в новом интервью телеканалу "1+1" сделал Владимир Зеленский
Сказанное Зеленским Грэм оценил как согласие на проведение выборов и сделал новое заявление.
"Мне очень приятно слышать, что президент Зеленский открыл дверь выборам в Украине в 2024 году. Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и справедливых выборов во время войны. Я понимаю, что украинский парламент должен одобрить это, и условия безопасности для проведения выборов будут сложными. Однако я не могу придумать лучшей инвестиции в стабильность Европы, чем помощь Украине в выживании как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве закона", - сказал Грэм.
Он призвал всех союзников Украины оказать ей финансовую и техническую помощь "для поддержки этих усилий", а также добавил, что проведение выборов во время войны "будет рассматриваться как смелое и значимое решение президента Зеленского и народа Украины".
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 11:12
Линдси Грэм: "Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение выборов во время войны"Лучший символ Украины - выборы во время войны, они же - самая перспективная инвестиция в стабильность Европы. Такое заявление 28 августа в своем Х (бывший Twitter) опубликовал сенатор-республиканец США Линдси Грэм
Между тем, по информации испанской газеты El Pais, власти Украины все же рассматривают возможность провести парламентские и президентские выборы в 2024 году. И сделано это будет с целью остановить падение популярности Зеленского и получить народный мандат в преддверии возможных переговоров с Россией.
Президентские выборы на Украине, согласно конституции страны, должны состояться в марте 2024 года.
 
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