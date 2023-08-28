https://ukraina.ru/20230828/1048964451.html

Что "Вагнер" оставил России в Африке

Что "Вагнер" оставил России в Африке - 28.08.2023 Украина.ру

Что "Вагнер" оставил России в Африке

Одной из тем, к которой сейчас приковано внимание российских СМИ, является ситуация в Нигере, где произошёл переворот, в результате которого был свергнут профранцузский режим. Франция руками ряда соседних стран намерена организовать интервенцию с целью возвращения к власти своих сателлитов.

2023-08-28T03:32

2023-08-28T03:32

2023-08-28T03:32

эксклюзив

чвк "вагнер"

африка

зарубежье

нигер

ливия

франция

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При этом соседи Нигера Мали и Буркина-Фасо получили разрешение его властей на ввод в страну своих подразделений, что должно помочь новому руководству выстоять перед потенциальным вторжением.Однако ещё несколько лет назад политические и военные перипетии в данном регионе вряд ли всерьёз заинтересовали бы российскую аудиторию. Просто с того времени роль Москвы в Африке действительно ощутимо возросла. В частности, те же Мали и Буркина-Фасо, сегодня готовые открыто выступить против интересов Франции, ещё недавно фактически являлись её колониями, а их независимость была скорее формальностью, нежели отражала реальное положение дел. И одну из главных ролей в произошедшем сыграла ЧВК "Вагнер".Боевой путь "Вагнера" начался в Донбассе (по другим данным, ещё в Крыму) летом 2014 года. С началом сирийской кампании бойцы ЧВК отправились на Ближний Восток, а позднее и в Африку.Изначально "Вагнер" действовал в Ливии, где его бойцы оказывали поддержку маршалу Халифе Хафтару. Что касается Чёрной Африки, то первой её страной, куда прибыли представители ЧВК, стал Судан, где "Вагнер" помог президенту Омару аль-Баширу. Однако участие российского ЧВК в суданских делах было достаточно ограниченным. Куда более широко вагнеровцы развернулись в Центральноафриканской Республике, прибыв туда в 2018 году.Эта бывшая французская колония получила формальную независимость в 1960 году, и с тех пор её история представляла собой непрерывную череду политических катаклизмов и бедствий. Первые более-менее альтернативные выборы прошли здесь только в 1993 году. До этого власть в ЦАР переходила из рук в руки исключительно путём военных переворотов, в результате которых во главе государства подчас оказывались исключительно колоритные персонажи.Одним из них был легендарный Жан-Бедель Бокасса, пришедший к власти в 1966 году. Через десять лет он провозгласил себя императором, организовав собственную коронацию, на которую было потрачено $20 млн – по тем временам фантастическая сумма, особенно если учесть, что речь идёт об одной из самых бедных стран мира. Бокасса откровенно терроризировал собственное население, скармливал своих противников крокодилам, а дворцовые повара готовили для него блюда из человечины. Однако при этом он сохранял абсолютную лояльность Франции, что гарантировало ему полную безопасность на долгие годы. Более того, когда художества диктатора наконец переполнили чашу терпения французов, они просто отстранили Бокассу от власти, не применяя против него никаких репрессий – в 1979 году "император" просто переехал из столицы ЦАР Банги в Париж.С тех пор Центральноафриканская Республика на протяжении многих лет сохраняла статус одной из самых неблагополучных стран мира, являя собой образец чудовищной нестабильности даже по африканским меркам. ЦАР постоянно терзали непрерывные восстания и гражданские конфликты, которые власть могла уладить лишь путём хрупких временных договорённостей, действовавших до очередного кризиса.Франция никогда не рассматривала ЦАР иначе нежели сферу своего самого непосредственного влияния, и в 2013 году на фоне очередного конфликта французские войска начали проводить в республике миротворческую операцию. Однако ощутимых результатов она не принесла.Пришедший в 2016 году к власти в ЦАР бывший премьер-министр Фостен-Арканж Туадера решил обратиться за помощью к России, и в дело вступила ЧВК "Вагнер". Если на момент её появления в стране (2018 год) власти толком не контролировали и 20% собственной территории, в целом ограничиваясь столицей Банги и её окрестностями, то на сегодняшний день контроль над страной практически полностью восстановлен. "Вагнер" как обучал правительственные войска, так и сам принимал участие в боестолкновениях с мятежниками, и это дало результат.Аналогичная ситуация наблюдалась и в Мали, где постанцев-туарегов активно поддерживала ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация). До относительно недавнего времени французы фактически чувствовали себя в этой африканской стране полновластными хозяевами, и "мировое сообщество" в лице США и их сателлитов это признавало. Проявлялось это, помимо прочего, в том, что Франция здесь, как и в ЦАР, неоднократно получала мандат на проведение военных операций с официальной целью добиться устойчивого мира. Никакого мира французам добиться не удалось, да они на самом деле и не ставили себе подобных целей.Когда осенью 2021 года стало известно, что ЧВК "Вагнер" готова отправить в Мали своих бойцов, то Франция и ещё ряд государств, участвовавших в миротворческой операции, пригрозили малийским властям тем, что они выведут с территории страны свои миротворческие контингенты, оставив правящий режим один на один с мятежниками. На Мали эта угроза большого впечатления не произвела.В результате действий "Вагнера" ситуация в стране существенно стабилизировалась. Российской ЧВК за год с небольшим удалось добиться того, чего Франция и её союзники не смогли сделать за десять лет.Одной из основных причин успехов "Вагнера" в раздираемых застарелыми конфликтами африканских странах заключается в том, что он действительно работает в целях обеспечения безопасности. К примеру, та же Франция, официально поддерживая власти той или иной своей бывшей колонии, практически всегда негласно оказывает помощь и их противникам, закрепляя таким образом своё присутствие в регионе и зависимость от себя всех местных игроков. Запад вообще склонен всегда играть за две стороны. Россия же, наоборот, действует прямо и последовательно. К тому же, сами африканцы отмечали, что в лице русских они имеют дело с белыми людьми, готовыми, в отличие от европейцев и американцев, говорить с ними на равных, а не с позиции "белого господина". "Вагнер" приобрёл в Африке огромную популярность – не будет большим преувеличением сказать, что Россия на Чёрном континенте всё чаще ассоциируется именно с ним. Всё это способствовало тому, что присутствие российской ЧВК наблюдается во всём большем количестве африканских стран.Впрочем, точное их число до сих пор доподлинно не известно. По данным турецких аналитиков, на весну 2021 года "Вагнер" работал в 14 странах – и на тот момент в их ряды не входили та же Мали и Буркина-Фасо. География присутствия российской ЧВК так же весьма обширна – от Ливии на севере континента до Лесото и Эсватини на юге. Во всех этих странах "Вагнер" в той или иной степени вовлечён в решение вопросов, связанных с безопасностью – таких, как охрана месторождений и стратегических объектов, борьба с различными группировками мятежников и криминалитетом, подготовка и тренировка бойцов правительственных войск, и т.д.Западные СМИ пишут, что местные страны расплачивались с "Вагнером" и его главой, недавно погибшим Евгением Пригожиным, возможностью эксплуатировать свои углеводороды и полезные ископаемые. Эти же СМИ утверждают, что Пригожин якобы создал целый ряд подставных компаний, позволявших ему обходить введённые против него западные санкции. Но никаких достоверных сведений по этому поводу нет, равно как и невозможно реально оценить степень экономического присутствия российского бизнесмена и аффилированных с ним структур на Чёрном континенте. Ясно одно: Россия смогла "зайти" в Африку, которую сейчас в экономическом плане делят Запад и Китай, предложив ей едва ли не самый ценный на свете товар – безопасность.Политически и экономически африканские страны до сих пор сохраняют значительную степень зависимости от своих бывших колонизаторов. Та же Центральноафриканская Республика, несмотря на серьёзный конфликт с Францией, не спешит рвать с ней отношения. Но то, что за последний год Москва смогла очень сильно потеснить Париж в регионе, который он считал своим – факт, не подлежащий сомнению. Сегодня вслед за Мали и Буркина-Фасо сказать Франции "нет" готов Нигер, и то, сможет ли он это сделать, в значительной степени зависит от действий России. Которые, в свою очередь, во многом зависят от того, какая судьба постигнет российскую ЧВК после гибели Евгения Пригожина.Сегодня различные "инсайдеры" буквально соревнуются в написании сценариев, связанных с грядущей участью "империи Пригожина". Несмотря на множество домыслов, очевидно, что "Вагнер" создал в Африке задел, способный при правильном подходе обеспечить существенный рост российского влияния в регионе. Интерес Москвы к африканским делам очевиден, и в этом плане стоит рассчитывать на то, что наработки российской ЧВК будут использованы и преумножены.

https://ukraina.ru/20230827/1048962111.html

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эксклюзив, чвк "вагнер", африка, зарубежье, нигер, ливия, франция