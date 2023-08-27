https://ukraina.ru/20230827/1048956302.html

Ростислав Ищенко про БРИКС, Турцию и опасную концентрацию войск на границе с Белоруссией

Ростислав Ищенко про БРИКС, Турцию и опасную концентрацию войск на границе с Белоруссией - 27.08.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко про БРИКС, Турцию и опасную концентрацию войск на границе с Белоруссией

Не совсем понятные принципы расширения БРИКС могут привести к тому, что эта организация потеряет эффективность и управляемость и превратится в бледное подобие ООН с большим количеством недостатков, считает политолог и обозреватель издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2023-08-27T11:15

2023-08-27T11:15

2023-08-27T12:14

ростислав ищенко

интервью

украина

россия

турция

саудовская аравия

эфиопия

брикс

польша

белоруссия

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Об этом он рассказал изданию Украина.ру, подводя итоги прошедшей недели.– Ростислав Владимирович, на минувшей неделе прошел пятнадцатый саммит БРИКС, завершился он расширением блока, полноценное членство с 1 января 2024 года получат Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Мы с вами как-то в прошлый раз разговаривали на тему расширения БРИКС, и сошлись на том, что бедные страны не нужны в БРИКС, они будут тянуть вниз альянс экономически. А что можете сказать об этих кандидах?– Эфиопия – это не только нищая страна, а постоянно поражённая гражданской войной на протяжении последних, как минимум, десятилетий.То есть, кроме механического дополнительного члена БРИКС с каким-то объёмом ВВП, с каким-то населением, вряд ли она принесёт туда что-то новое и полезное.Кроме того, я не говорил о том, что бедные страны не нужны в БРИКС. В БРИКС не нужны и богатые страны тоже. В БРИКС нужны страны, которые соответствуют нормативам БРИКС.И вот на этом саммите было сказано в первую очередь, что нормативы БРИКС, по отношению к государствам, которые должны туда вступать, выработаны.Исходя из тех стран, которые туда принимаются я не очень понимаю, какие это нормативы, тем более, что они до сих пор так и не озвучены, чему эти страны должны соответствовать.И механизм отбора мне лично не понятен. Подавали и другие государства, и более богатые, и такие нищие, допустим, как Эфиопия. Среди принятых стран есть и богатые, и бедные.Среди тех, кто подавали заявки, тоже есть и более богатые, и более бедные, и более известные с точки зрения географического расположения, и так далее.Почему так, а не иначе, мне сказать сложно. Я думаю, что это результат сложного компромисса между участниками БРИКС, потому что каждое расширение ведёт за собой изменение в балансе голосования, и, следовательно, каждый участник старается, чтобы новые принятые страны, поддерживали его, а не кого-то другого во время этих голосований.Поэтому при приёме в первую очередь следят за тем, чтобы никто не получил перевеса в будущем. Хотя опять-таки с этими странами будут работать, они будут переходить со стороны на сторону и так далее.Фактически из того, что я сейчас вижу, БРИКС превращается в своего рода новое ОБСЕ или новый европейский союз.Но пока новое ОБСЕ, потому что нет общих этаких согласованных жёстких организационных механизмов работы, как в Европейском союзе. А в перспективе вообще может превратиться в такую всепланетную говорильню, вроде Организации Объединённых Наций.И если задача состоит в том, чтобы заменить ООН новой структурой, да, тогда можно принять туда вообще всю планету, оставить за бортом только Соединённые Штаты и их союзников.В своё время были оставлены за бортом ООН союзники гитлеровской Германии, союзники принимались позже в эту организацию.А поначалу она состояла из объединённых наций, то есть из блока, который воевал против Германии во время войны, и из государств, которые успели присоединиться и объявить Германии войну до апреля1945-го года включительно.Можно таким образом пойти, принять туда вообще всю планету. Вот постепенно, но достаточно быстро.Но каждый приём расширяет не просто число членов организации, не просто увеличивает её территориально, не просто увеличивает её численно. Он не просто увеличивает ВВП, причём номинальный общий ВВП.Например, на душу населения Эфиопия производит очень мало, в результате ВВП на душу населения снижается у БРИКС. Каждый такой приём приносит свои интересы туда, новые интересы государств.И, например, в своё время БРИКС быстро расширился за счёт Южной Африки, то есть, фактически он стал БРИКС почти сразу.Полтора года он побыл в состоянии БРИК, и сразу же стал БРИКС, потому что как это так, никого нет на африканском континенте из членовВ Латинской Америке есть, в Азии полно, Россия даже может представлять Европу, а в Африке никого нет, тем более в чёрной Африке. Надо принять, приняли Южную Африку.Почему Южно-Африканская республика, например, а не Египет? Сложно сказать, очевидно, надо было чёрную Африку принять там.Но сейчас Южно-Африканская республика находится в перманентном кризисе, и говорить о ней, как о динамично развивающейся экономике уже, мягко говоря, несколько преувеличено.Есть другие экономики, которые развиваются более динамично, например, в той же Индонезии. Допустим, речь идёт о принятии Саудовской Аравии.Её лоббировал в своё время банк БРИКС, Дилма Русеф говорила, что вступит Саудовская Аравия и у банка появится больше денег, появится больше возможностей для инвестирования, для кредитования.Возможно, Саудовская Аравия богатая страна, но опять-таки мы сталкиваемся с тем, что в последнее время саудовцы стараются все свои сбережения вкладывать внутри страны, потому что у них проблема роста бюджетных расходов в том числе в результате Йеменской войны и так далее, и сокращения бюджетных доходов.И опять-таки мы знаем, что Соединённые Штаты несколько раз уже, мягко говоря, атаковали финансовую систему Саудовской Аравии, и демонстрировали ей, что у неё могут быть проблемы.После сближения с БРИКС может последовать новая атака, и насколько богатой будет Саудовская Аравия через некоторое время мы не знаем.Главное, сколько она сможет вложить в этот самый банк БРИКС, как надолго, мы тоже не знаем. Может быть скоро ей понадобится помощь от БРИКС.Если мы опять-таки ставим задачей просто собрать весь третий мир под свой зонтик и противопоставить его Соединённым Штатам и Европе, то надо понимать, что это всё надо будет финансировать, потому что они выстраиваются в очередь за кредитами, за безвозвратными кредитами, за помощью и так далее.И надо будет опять строить заводы, электростанции и всё остальное, причём через некоторое время они могут совершенно спокойно перебежать в другой лагерь.У нас сейчас многие подпрыгивают до потолка, и говорят о том, что французская Африка перебегает в лагерь России и Китая.Перебегать она перебегает, но до этого точно также Советская Африка перебегала в лагерь Соединённых Штатов, и происходит это просто потому, что африканские страны ещё с 60-х годов просто ориентируются на того, кто может дать денег.И они объявляли о том, что они приняли социалистическую ориентацию, потом переходили в капиталистический лагерь, потом опять в социалистический и так далее, по мере того, как им требовалось финансирование.Я не думаю, что они серьёзно изменили свой подход к глобальной политике, потому что там у власти те же самые политики. То есть, те же самые люди у власти.Соответственно, они будут проводить ту же самую политику, которую проводили до этого. То есть, мне до расширения был не очень понятен смысл расширения БРИКС, и сейчас не очень понятен.Более того, Бразилия и Индия выступали против расширения, Россия благоразумно помалкивала по этому поводу. И только на этом саммите уже и Индия, и Бразилия сняли свои возражения.Соответственно, и Россия тоже присоединилась к общему хору. Давайте будем расширять. Ну, у меня такое впечатление сложилось, что китайцы что-то пообещали, как минимум, индусам, которые первые сняли возражения.Бразильцы могли присоединиться уже просто потому, что они остались в одиночестве, но могли тоже получить какое-то обещание.Зачем расширение китайцам я понимаю, потому что китайцы хотят получить фактически ручную организацию, которая будет оттягивать на себя внимание Запада от Китая. Вот это вот всё китайские союзники, они враги Запада.Понятно, что с Россией Запад уже воюет, нам от этого ни холодно ни жарко. Вот Саудовская Аравия, все остальные, они переходят в другой лагерь постепенно.Против них Западу надо принимать экономические меры и так далее. Чем больше Запад будет растрачиваться на санкции для этих стран, тем меньше у него будет сил, чтобы добраться до Китая и организовать там тайваньскую провокацию.Это один из возможных вариантов действия. Но выгоден ли он нам и тому же самому Китаю в длительной перспективе, а не сиюминутной? По этому поводу у меня большие вопросы.И самое главное, повторяю, в БРИКС пока нет внутренних механизмов, которые бы цементировали организацию.И нет принципов, на которых организация строится, они не объявлены. Хотя бы такие, как в Европейском союзе, там где расширение пространства демократии, общечеловеческие ценности и так далее.Даже этих нет, или даже подобных им нет, или альтернативных нету. Вообще нет никаких принципов построения БРИКС – кого захотели, того приняли. Почему захотели – не понятно. Нет механизма принятия.Я, допустим, хочу вступить в БРИКС, я какая-нибудь маленькая или большая страна хочу вступить в БРИКС, я должен прочитать, какие требования предъявляются, оценить свои возможности и понять, я туда могу вступить сейчас или я могу вступить через пять лет или через десять лет при условиях предельно соответствующих этому.Нету этих принципов. Надо просто пойти с кем-то договориться, слетать в Москву или в Пекин, чтобы тебя пролоббировали, так, получается. В таком случае мы получим организацию хуже, чем была СНГ.СНГ по такому принципу собрали, всех, кто был в Советском Союзе, давайте мы всех соберём в СНГ, и у нас будет новый Советский Союз.Получился не новый Советский Союз, а пародия на Советский Союз, и получилось даже не пространство хотя бы для дискуссий, а пространство, на котором фактически России мешали заниматься интеграционными процессами, зато активно вытаскивали из неё ресурсы.Принцип, провозглашённый в СНГ, действуют только те договоры, которые выгодны конкретным странам.То есть, можно было подписать соглашение всеми странами СНГ, вернее, соглашение вроде бы действовало в рамках СНГ, но его подписывали не все страны. А, допустим, подписывало пять-семь стран из числа всех членов. Это абсурд, организация так не может работать!Поэтому СНГ до сих пор существует, но о каких-то выдающихся успехах СНГ мы не слышали, как организации. Есть она, как ГУАМ, я не знаю, его уже отменили или нет, но он тоже есть до сих пор.Поэтому к вот этой вот теме расширения я отношусь достаточно скептически. Меня это не пугает, потому что БРИКС всё-таки изначально состоял из государств, которые были отобраны номинально.Вроде бы как государства с наиболее динамично развивающейся экономикой.Во-первых, этот состав должен меняться, потому что динамично развивающиеся экономики приходят и уходят, кто-то начинает тормозить, а кто-то в это время начинает развиваться.А, во-вторых, у этих стран совершенно разные политические интересы, и они таковыми разными и являются. Да, у них всех есть противоречия с нынешним гегемоном, но эти противоречия очень разные у Бразилии и у России, например. И тем более они разные, допустим, у Бразилии и у Китая.Южная Африка уже сейчас в БРИКС просто потребитель помощи, с одной стороны, а с другой стороны она не сподобилась даже выйти из МУС (Международного уголовного суда - Ред.) для того, чтобы обеспечить возможность присутствия Путина на саммите.Впятером не смогли обеспечить прибытия всех пяти президентов только из-за давления Запада на одного из членов.А что будет, когда будет десять, причём с ещё более разными интересами, с ещё более сильными связями с Западом, с Соединёнными Штатами. А 15, а 20? А там 23 заявки уже.А будет 53, что не подать заявку? Меня это не пугает, потому что есть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая работает достаточно эффективно.Если из БРИКСа сделают такую масштабную говорильню, значит своего рода карманный ООН, ну ладно, в принципе, для пропаганды сгодится.Но тогда просто не надо подавать это, как выдающуюся международную организацию, которая будет создавать какой-то альтернативный новый мир.Потому что в рамках дискуссии неравных и дискуссии стран с разными политическими и экономическими интересами, прекрасного нового мира быть не может.Эфиопия заинтересована в том, чтобы её население каждый день ело. Китай заинтересован в том, чтобы у него были всё новые и новые рынки сбыта для его продукции, потому что производить он может много, надо, чтобы покупали.Россия заинтересована как в рынках сбыта, причём достаточно специфических, так и заинтересована в поставках определённых товаров, в том числе высокотехнологичных. Совершенно разные интересы.Кстати, у Бразилии с Россией общий принцип, Бразилия заинтересована в получении специфических рынков сбыта для своего кофе, например. Но в то же время Бразилия заинтересована и в поставках разных, в том числе высокотехнологичных товаров, потому что Бразилия является производителем образцов военной техники, Бразилия является производителем самолётов.То есть, и причём поставщиком на мировой рынок тоже. Но для этого она вынуждена ввозить сырьё со всего мира, комплектующие, кстати, тоже. Есть совпадающие, есть серьёзно расходящиеся интересы у нынешних членов БРИКС.Я уже не говорю о том, что будет, когда их будет масса дополнительных. Как это работает мы видим на примере Организации Объединённых Наций. Там даже Совбез не может прийти к единому мнению, сейчас уже практически ни в одном случае.Раньше ещё были случаи, когда совбез голосовал единодушно, сейчас уже нет такого. Генеральная ассамблея голосует, как бог на душу положит.Там просто иногда происходит, так сказать, политически коррупционное голосование, когда можно обойти делегатов, и убедить их в том, чтобы они голосовали за вашу резолюцию.Генеральная ассамблея может сегодня проголосовать против России, завтра против Соединённых Штатов. Тут у этих государств нет единого понимания политической стратегии, которая её составляет.Большая часть из них либо реагирует на конкретную формулировку, например, они осуждают Россию за СВО, потому что им говорят, плохо же бить маленьких, мы заступаемся за маленьких.Большая Россия, она бьёт маленьких, давайте проголосуем против большой России. Потом они голосуют против нацизма, потому что к ним приходят и говорят: плохо же быть нацистами.Белые нацисты вас обижали? Обижали. Нацистами быть плохо. Давайте проголосуем против нацистов. Они голосуют антинацистскую резолюцию, против которой выступают всегда традиционно Соединённые Штаты. Нельзя быть и там, и там, а в ООН – можно.Мы исходим из того, что БРИКС будет примерно такого же рода организацией, потому что пока что я не вижу никакой определённой стратегии, созданных под эту стратегию механизмов, созданных под эти механизмы принципов расширения, и принятых на основании этих принципов стран, потому что как можно принять в одном флаконе Эфиопию и Саудовскую Аравию – для меня это великая тайна!А там таких вагон и маленькая тележка – подавших заявку. Причём опять таки, ещё вчера, принимать принимались на следующем и последующем саммитах, а сегодня уже пять стран принято.Что изменилось за ночь, откуда такая спешка? Опять прошла внутренняя торговля среди членов БРИКС? Да, сейчас ситуация экстремальная, в мире идёт жёсткое противостояние, надо демонстрировать и поддерживать единство, всё это понятно.И даже демонстрация нашей популярности – это тоже хорошо. Но даже Европейский союз не торопился принимать в таком темпе под давлением Соединённых Штатов новых членов.Ещё вчера никого не принимаем, в ночь с позавчера на вчера, ладно, можно принять. Вчера мы разработали механизм, но вам мы его не покажем, а уже в ночь на сегодня на основании разработанного механизма, который никто не видел, мы приняли пять новых членов.Эффективные организации так просто не работают, то есть, здесь видно даже отсутствие единой информационной политики в этой организации. Только что государства высказывались по-разному, и в процессе в течение этого времени меняли свою позицию, причём меняли её неоднократно.Да, неброско, но не однократно, в ходе самого саммита. И, соответственно, по-разному виделись итоги этого саммита в течение тех же самых трёх дней. Так что в принципе пользу можно извлечь из всего.Из такого механического расширения БРИКС тоже можно извлечь пользу. Просто надо понимать ситуацию, не обольщаться по поводу того, что мы сейчас примем в БРИКС 100 или 200 стран, а после этого в мире сразу же наступит райский сад.Мы примем в БРИКС 100 или 200 стран, и БРИКС превратится в абсолютно неэффективную структуру, но в пропагандистском плане это можно будет использовать, почему нет.– Ростислав Владимирович, можно ли связать присоединение новых стран со второй главной задачей саммита БРИКС, а именно готовностью к созданию общей торговой валюты и каким-то отсутствием, может быть, страха перед дедолларизацией?– Знаете, по поводу валюты тоже интересно, потому что позавчера или накануне саммита БРИКС речь шла о том, что как раз созданию новой валюты общей и будет уделено главное внимание.В первый же день саммита стали, нет, валютой мы заниматься не будем, потому что не до того сейчас, это на потом отнесём, будем просто развивать торговлю в национальных валютах, это было сказано на второй день саммита.Да, общую валюту было бы интересно создать. Я не понимаю, каким образом Эфиопия может помочь создать новую валюту. То есть, если для создания новой валюты надо много стран, то тогда надо принимать все 23, которые подали заявку.И говорить: несите заявки ещё, мы всех примем. Но когда создавал общую валюту Европейский союз, то евро до сих пор распространено не во всех странах Европейского союза.В Польше ходит злотый, некоторые страны даже подумывали отказаться от евро и вернуться к национальной валюте. Италия разговаривала о возвращении лиры в своё время, Германия разговаривала о возвращении марки.Да, это не было реализовано, потому что это технически сложно и Германии вообще не выгодно, потому что через механизм евро она держала в подчинении экономику Европейского союза, но тем не менее такие разговоры шли, и Европейский союз до сих пор не весь перешёл на евро.И, наверное, вводить общую валюту, любое нововведение проще вводить в узком кругу. Согласитесь, нам с вами вдвоём проще договориться о любом решении, чем если нас будет пятеро.Помним, что у людей разные взгляды, просто они по-разному планируют своё время, у них разные обязательства в жизни. А если нас будет 10 человек или соберём мы весь коллектив "Украина.ру", переговоры будет длиться ещё сложнее.А если соберём весь коллектив "Россия сегодня" вообще ни о чём не договоримся. А если соберём всех журналистов страны, то уже возникнут жёсткие противоречия, а всех журналистов мира – воевать друг с другом начнём.Просто говорю, чем больше компания, тем сложнее принимать какие-то серьёзные решения. Некоторые страны заинтересованы в слабой валюте, некоторые заинтересованы в сильной валюте.Уже это противоречие даже между двумя странами сложно будет снять. Теоретически можно, но все равно сложно достаточно. Потому что разная структура экономик у разных государств.Кто-то заинтересован, чтобы в него инвестировали, а кто-то заинтересован сам инвестировать. И от всего этого зависит формация здания этой самой новой валюты.Поэтому чем больше участников, тем сложнее договориться о любом вопросе, не только о валюте. Поэтому, если мы хотим похоронить идею создания общей валюты, тогда, конечно, чем больше примем, тем дольше будем создавать.– Но номинально общий ВВП БРИКС будет приближаться к G7.– Уже обогнали, впятером обогнали G7 по ВВП, так что не приближаться. Он будет дальше отрываться от G7. Только повторяю, сейчас у нас номинальный ВВП общий больше, чем у G7, а душевой – меньше всё ещё.Потому что в Китае живёт полтора миллиарда населения, в Индии столько же. А обгоняем мы G7 на небольшой кусочек. Если мы присоединим страны с низким ВВП, как Эфиопия, и с большим населением, то номинальный ВВП вырастет, а душевой ВВП сократится.Потому что страны эти, от того, что они присоединились к БРИКС, они не разбогатели немедленно, но шанс у них появится какой-то. Но опять для того, чтобы этот шанс реализовался, они придут к нам, они придут к китайцам, и скажут дайте денег.Это будет первое, с чем они придут. Дайте денег, одолжите помощь, кстати, пустите на свои рынки, мы же теперь в одной структуре находимся. У нас есть товары, давайте вы их будете покупать.Выгодно это нам или нет, почему мы не можем покупать у той же Эфиопии товары сейчас или на каких-то взаимовыгодных условиях строить там заводы или даже инвестировать в Эфиопию – это выгодно, конечно.Почему она должна ради этого находиться прямо в БРИКС мне не совсем понятно. Посмотрим, может быть я ошибаюсь, и завтра мы увидим гигантские успехи, космические корабли БРИКС пробороздят просторы галактики, а в них сплошные эфиопы, посмотрим.– Последнюю неделю всё больше в СМИ были новости о возможном или невозможной встрече Путина и Реджепа Эрдогана, и вот наконец-то выяснилось, что всё-таки Реджеп Таип Эрдоган прилетит сам с визитом в Россию. Сроков пока и конкретной даты нет. Но всё-таки что может стать центральной темой встречи, и что Эрдоган может просить у Путина, будет ли всё-таки разговор о новой зерновой сделке?– Во-первых, была информация, что Россия, Турция и Катар ведут переговоры на троих о новой зерновой сделке без Украины, то есть, когда будет поставляться просто российское зерно.Так что такой вариант возможно будет прорабатываться. Новая зерновая сделка с участием Украины мне представляется малореальной, Россия слишком усердно бомбила украинские порты для того, чтобы предположить, что будет реализована новая зерновая сделка.Да и Украина меняться не собирается, она усиливает террористическую активность, в том числе и на море. Поэтому для России зерновая сделка сейчас нанесёт серьёзный ущерб и в плане военной безопасности.Самое главное, нанесёт серьёзный политический ущерб, потому что она будет абсолютно не воспринята внутри России.Если первую ещё худо-бедно как-то восприняли, то вторая зерновая сделка с участием Украины будет просто ненужной уступкой Эрдогану и Соединённым Штатам.Тем более опять-таки Соединённые Штаты активно настаивают на зерновой сделке с участием Украины, на возобновлении. Эрдогану, да, мы помогали, поддерживали, когда речь шла о его переизбрании, Россия продлевала опостылевшую уже зерновую сделку.Что он может предложить сейчас или попросить мне тоже не очень понятно, поэтому я не знаю, будет ли речь идти о зерновой сделке в прошлой конфигурации или речь будет идти о зерновой сделке в новой конфигурации.Во всяком случае, понятно, что Турции необходимо от России что-то получить, и это что-то очень серьёзное, потому что поначалу Эрдоган рассчитывал заманить Путина в Турцию.И он говорил, что в августе я жду президента России, очевидно, что он передавал по дипломатическим каналам какие-то приглашения, иначе он не говорил бы "я жду".Когда такое приглашение передаётся, то обычно отвечают, что да, спасибо, мы приглашение принимаем, а потом определимся со сроками визита, потом, в зависимости от того, как будет складываться ситуация, как график будет и так далее.И вот, поскольку Эрдоган не дождался визита Путина в августе, его, очевидно, припекает, потому что он называл всё время август.Он собрался лететь в Москву, может успеет в конце августа, может прилетит в начале сентября.Понятно, что у Турции есть какая-то серьёзная проблема, возможно, связанная с зерном, поскольку, повторяю, появлялась информация, причём несколько раз появлялась, о том, что Россия ведёт переговоры с Турцией и с какими-то из эмиратов из Персидского залива о зерновой сделке на троих.Возможно, здесь будет рассмотрено, только Турция и Россия в таком случае будут главными игроками в такой зерновой сделке. Возможно, Эрдоган приедет согласовывать какие-то параметры, потому что зерно им действительно надо.Мукомольная промышленность Турции должна работать, ему надо относительно недорогое зерно, для того, чтобы можно было на нём потом зарабатывать.Соответственно, наверное, он этот вопрос поднимет, даже, скорее всего, поднимет. Будет ли там поднят только этот вопрос – очень сильно сомневаюсь. У нас есть ещё много проблем общих, на которые мы по-разному смотрим.И в Ливии, и в Сирии, и в Нагорном Карабахе, я думаю, что все эти вопросы будут тоже обсуждаться, так или иначе они будут затронуты или одной стороной, или другой.Даже если, и даже, скорее всего эти обсуждения не приведут к какой-то новой реальности, к выходу на общие параметры. Пока что на общие параметры, похоже, удаётся выйти только как с Сирией, и то с огромнейшим трудом, с приливами и отливами.Но там определённое продвижение есть, в других точках противоречия остаются, пока что нерешаемые. Мы там по разные стороны баррикад явно. Но обсуждаться это все равно очевидно будет.Потом Турция не то, чтобы потеряла возможность, а в некотором смысле проиграла конкурентную борьбу другим странам по поставке своей продукции сельского хозяйства на российские рынки.Для Турции это традиционный рынок, я думаю, что они хотят вернуться с пресловутыми турецкими помидорами, но это ведь не только помидоры.Сейчас опять-таки у Турции есть проблемы в курортном бизнесе, а Россия – это один из поставщиков туристов в своё время для Турции.Наверное, эту тему тоже Эрдоган хочет обсудить. Не знаю, чем тут Россия сможет помочь, потому что у турок цены стали расти, в то время, как их конкуренты в Египте, в Тайланде цены резко снижают.Соответственно, Путин же не пришлёт к ним туристов в приказном порядке. Возможно, речь будет идти о каких-то совместных действиях в вопросах логистики для того, чтобы удешевить перелёты, ещё что-то. Кстати, Турцию тоже в том числе должно интересовать и будет интересовать, а что сейчас будет с Украиной.Тем более, что Путин анонсировал на осень интересные события в зоне СВО. Естественно, турок будет интересовать и это тоже. Так что, там очень широкий простор для переговоров.Турция для нас интересный партнёр, у нас много противоречий, много общего. И мы, в общем-то, научились, по крайней мере с Эрдоганом за прошедшие десятилетия достаточно продуктивно работать. Поэтому нам есть, что обсудить.– Ситуация на границе с Белоруссией. Какую Вы оценку дадите действиям Польши и Литвы по закрытию железного занавеса, как такового?– Польша и Литва заявляют, и в этом отношении я им верю, потому что они приводят конкретные цифры, которые никто не оспаривает, что усилился поток каких-то арабских, азиатских беженцев через белорусскую границу.Они даже вступали в конфликты с местными пограничниками, поэтому они усиливают охрану границы.Очевидно, усиление потока беженцев есть, и очевидно они там появляются не без помощи белорусского государства, потому что представить себе, что кто-то полетит в Белоруссию, пройдёт её насквозь и полетит через границу без ведома Лукашенко я в принципе не могу.Даже если бы я такое представил, то, наверное, Александр Григорьевич бы обиделся, что он в своём хозяйстве не хозяин.Но это не отменяет того, что Польша, Литва и вообще Прибалтика концентрируют силы на границе Белоруссии, Украины, не исключая возможного их использования в качестве армии вторжения.То есть, Польша находится в состоянии колебания между отказом от попытки присоединения к себе западных областей Украины в той или иной форме и попыткой рискнуть но при этом с возможностью столкнуться с Россией на поле боя.На этот случай готовится армия вторжения не только на границе с Украиной, но и на границе с Белоруссией, потому что в таком случае понятно, что Польша будет воевать не в одном специально отведённом районе, а везде, где она сможет Россию достать, против Калининграда, против Белоруссии, просто потому, что ей выгоднее будет растянуть линию фронта как можно шире.Это не обязательное явление, концентрация войск не обязательно приводит к конкретным действиям, но это возможный результат концентрации войск на белорусской границе, мы об этом неоднократно говорили.Польша может в любой момент использовать повод в том числе и мигрантов для создания провокации, которая приведёт к началу военных действий.Другое дело, что поляки пока что опасаются вступать с Россией в открытый конфликт, не понимая, что начало боевых действий против Белоруссии – это открытый конфликт с Россией.С Украиной ещё так-сяк, там ещё можно как-то попытаться войти на западную Украину и при этом не начать сразу же воевать с Россией. А переход белорусской границы – это однозначно сразу война с Россией, причём об этом неоднократно было сказано.Поэтому пока что концентрация войск идёт, опасная концентрация. Агрессивных планов никто не скрывает больше, но решение однозначное о том, что будет война, пока что в Варшаве не принято. Хотя не достигнуто решение, они активно бряцают оружием, проводят военные парады с украинскими флажками, в общем, всё у них как надо, в этом отношении.

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Александр Порунов

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