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Робинзон Крузо, Шикотан и Пятница с грузинским акцентом

Робинзон Крузо, Шикотан и Пятница с грузинским акцентом - 27.08.2023 Украина.ру

Робинзон Крузо, Шикотан и Пятница с грузинским акцентом

В 1970-80 годах, в условиях дефицита, книга Даниэля Дэфо "Робинзон Крузо" была одной из наиболее доступных для советских школьников приключенческих книжек. Она, кажется, даже была рекомендована для внеклассного чтения. Помимо полной версии этого сложного произведения существовали различные адаптации, вплоть до диафильма и, конечно, экранизации

2023-08-27T18:00

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27 августа 1973 года в советских кинотеатрах состоялась премьера очередной экранизации романа Даниэля Дэфо о приключениях Робинзона Крузо на необитаемом острове. Зритель повалил в кинотеатры толпами, ведь режиссером новой ленты стал невероятно популярный в то время Станислав Говорухин, творивший свои шедевры на Одесской киностудии.Первую экранизацию "Робинзона" отечественный зритель увидел еще до революции, в 1913 году. Хотя, конечно, в начале 70-х, тех, кто её помнил, оставалось уже крайне мало.Советский зритель увидел новую экранизацию бессмертного романа Даниэля Дефо, снятую Тбилисской киностудией в 1947 году, причём это был первый советский стерео-фильм (сейчас бы сказали 3D кино) с мегаизвестным после "Подвига разведчика" (1947) Павлом Кадочниковым в роли Робинзона и Юрием Любимовым (будущим легендарным режиссёром "Таганки") в роли Пятницы. Фильм в СССР был широко известен и любим. Как же решиться после такого успеха делать повторную экранизацию? Но не было в 70-е таких вершин, который не мог бы взять Станислав Говорухин, и он подал в Госкино заявку.Книга Даниэля Дэфо была любимой книгой Говорухина с самого его детства:"Эта книга — самое большое потрясение в моём детстве. Я всегда считал "Робинзона Крузо" великой, может быть, самой великой книгой, но стеснялся об этом говорить вслух. Пока однажды не прочёл у Жан-Жака Руссо: "Эта книга будет мерилом нашего суждения; и пока не испортится наш вкус, чтение её всегда будет нам нравиться. Что же это за чудесная книга? Это "Робинзон Крузо""... Уже тогда, в начале семидесятых, я понимал, что наши дети обделены, в какой-то степени ущербны. Они перестали читать, у них нет любви к книге. А значит, в их воспитании перестали участвовать великие духовные педагоги. Что ж, надо вернуть им эти книги хотя бы с экрана. Хотя бы мои самые любимые книжки. Позже я экранизирую и "Тома Сойера" и "Дети капитана Гранта". А пока – "Робинзон Крузо".Полное название книги, которую впервые опубликовали в 1719 году, звучит так: "Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим". Согласитесь – невероятно лаконичное название. Даниэль Дэфо написал "Робинзона", узнав историю реального отшельника, штурмана галеры "Cinque Ports" ("Сэнк Пор") шотландца Александра Селькрейга, которого при записи в корабельный журнал ошибочно записали Селькирком.В 1704 году "Сэнк Пор" с 28-летним боцманом на борту отправился в экспедицию известного британского капера Уильяма Дампира к побережью Южной Америки. Селькирк (будем называть этого человека так) постоянно вступал в конфликты с капитаном своего корабля лейтенантом Томасом Страдлингом. Очередная жестокая перепалка произошла в Тихом океане в 640 километрах от побережья Чили возле гористого острова вулканического происхождения Мас-а-Тьерра (с 1966 года называется Робинзон-Крузо) архипелага Хуан-Фернандес.В запале Селькирк попросил высадить его на острове, и капитан согласился. Потом уже склочный боцман передумал, но капитан оставался неумолим. В результате Селькирк прожил на острове в полном одиночестве 4 года и одичал: утратил человеческий вид и практически разучился говорить. Только 1 февраля 1709 года экспедиция английского капитана, капера Роджерса Вудса, которая совершала кругосветное плавание на двух кораблях "Герцог" и Герцогиня", сняла Селькирка с острова. Среди людей он снова обрёл человеческий вид. Его спасло то, что помощником Вудса был Уильям Дампир – руководитель экспедиции, в составе которой Селькирк и попал в Южную Америку в 1704 году.Даниэль Дэфо переработал историю – изменил имя героя, в семь раз увеличил срок его пребывания на острове и сделал интеллектуалом, который не потерял человеческий облик, а, наоборот, стал только мудрее. Через 250 лет Станислав Говорухин замахнулся на экранизацию его книги.На главную роль в фильме режиссер выбрал Леонида Куравлёва. Его решение для многих стало непонятным. Хоть к тому времени Куравлев и был уже популярным актером, но за ним закрепилось амплуа простого парня, местами наивного и даже глуповатого. Достаточно вспомнить роль Пашки Колокольникова по прозвищу "Пирамидон", из шукшинского "Живет такой парень" (1964), которая и сделала Куравлева знаменитой, или мелкого карманника Шуры Балаганова из "Золотого телёнка" (1968).Здесь же предстояло играть драматическую роль страдающего от одиночества человека, который каждый день борется за свое существование и пытается сохранить рассудок. Основная сложность заключалась в том, что Робинзон на экране очень мало говорит, и все эмоции нужно показывать. Тем не менее, Куравлёв прекрасно справился с поставленной задачей. Роль Робинзона Крузо – это вершина его творчества. В чём-то она стала пророческой для актёра: в последние годы он вел жизнь отшельника, сведя общение с другими людьми к минимуму.Приглашение поучаствовать в пробах на роль Робинзона Крузо пришло Леониду Куравлёву телеграммой. Он посчитал её шуткой, никак не отреагировал и никуда не поехал. Лишь когда почтальон доставил вторую телеграмму, Леонид Вячеславович понял, что всё серьёзно и стал паковать чемоданы. До него Говорухин успел рассмотреть около 20 кандидатур, в том числе и довольно известных актеров, но никто не подходил. Свой выбор он потом объяснил так:"Любой другой артист уже через 20 минут в кадре наскучит зрителю. А с Леонидом Куравлёвым будет иначе – за ним интересно наблюдать".Ради съёмок Куравлёву пришлось пожертвовать другой картиной. Друг актёра, Василий Шукшин приступал к работе над своей "Калиной красной" и очень рассчитывал увидеть его в главной роли. Но Куравлёв предпочел сняться у Говорухина, от чего Василий Макарович на него обиделся. В результате Шукшин сыграл в "Калине" сам, и сыграл гениально, и совсем не факт, что Леонид Вячеславович сделал бы это лучше.Для роли Робинзона бороду Куравлёву отращивать не пришлось – ему подготовили двадцать разных вариантов грима, которые показывали несколько этапов старения его героя на острове. Свой голос ему тоже не пригодился, Говорухин решил, что озвучит главную роль другой актер. Его решение было опять же связано с приклеившимся к Куравлёву шаблоном парня-простака. Чтобы помочь зрителю отвернуться от шаблонного мышления, Говорухин решил, что Крузо заговорит в фильме по-другому. В результате его озвучил Алексей Консовский, известный телезрителям по роли принца в детской сказке "Золушка" (1947). К сожалению, эта роль в кино стала для актера единственной – ему пришлось оставить и сцену, и кинематограф из-за усилившихся проблем с памятью. Но он нашёл свое место в радиопостановках и дубляже фильмов.Пятницу сыграл грузинский актёр Ираклий Хизанишвили. В 1966 году в 26-летнем возрасте он окончил ВГИК, несколько лет работал в одном из московских театров. В 1967 году сыграл эпизодическую роль в военном фильме "Весна на Одере", после чего вернулся в Грузию и работал в Тбилисском театре. Параллельно актёр снимался в эпизодических ролях, например, в приключенческом фильме "Корона Российской империи, или снова неуловимые" (1970). Самой известной его работой в кино навсегда остался абориген Пятница.В 1973 году вышел фильм "Неисправимый лгун" с Георгием Вициным, где Ираклий Хизанишвили исполнил маленькую роль переводчика. В последний раз зритель увидел его в советско-индийской сказке "Чёрный принц Аджуба" (1991). После этого в "счастливые 90-е" Хизанишвили эмигрировал в США, где его следы теряются. В этом году ему должно было исполниться 83 года.Основную часть своего "Робинзона Крузо" Говорухин снимал в зоне субтропиков, в Абхазии, в районе Сухуми, а также на Сахалине и на Курильских островах:"Есть на самом южном острове Курил мыс Край Света – снимали и там. На острове Шикотан, на рыбоконсервных заводах работают тысяч десять молодых женщин. И около сотни мужчин. Представляете соотношение? Один мужик на сто баб! Нас от них прятали за колючей проволокой погранотряда".В качестве музыкального сопровождения режиссёр выбрал скрипичные концерты Антонио Вивальди "Времена года", которые наилучшим образом передавали атмосферу дикой природы, настроение героя и прекрасно вплелись в действия и пейзажи – шторм, тропический лес, сезон дождей.Вообще, экранизация Говорухина по сравнению с другими экранизациями "Робинзона Крузо", отличается более глубокой проработкой проблемы одиночества. Почти во всех других экранизациях жизнь Робинзона на острове кажется радостной и безоблачной. Герой же Куравлева более серьёзен и приближен к реальности. Он передаёт то внутреннее напряжение, которое испытывает главный герой от одиночества и безысходности.На третий год нахождения на острове он уже готов смириться со своей судьбой: "Что я оставил в том суетном мире? ... Бесплодную погоню за тем, чего у меня нет, да и вряд ли мне нужно?", и тут же появляется корабль, который снова напоминает Робинзону, как же он хочет вернуться домой. Герой плачет, а потом рубит самое большое на острове дерево, чтобы построить лодку и уплыть с него. И затем наступает новое разочарование и отчаяние, когда он понимает, что не может столкнуть в одиночку получившееся утлое судёнышко в воду. Так через череду душевных переживаний Говорухин и Куравлёв и проводят своего героя, постоянно удерживая зрителя в напряжении и сочувствии герою.В 1973 году в СССР фильм посмотрело 26,3 млн. зрителей, а в Польше – около 1,8 млн. Это самая успешная советская лента в польском прокате. Великим мастерам Говорухину и Куравлеву удалось создать бессмертный философский шедевр, который до сих пор востребован и пользуется популярностью. К сожалению их обоих уже нет в живых, но они оставили нам великое наследие, на котором будут расти ещё не одно поколение наших соотечественников.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

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